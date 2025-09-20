Участница "Интервидения" от Белоруссии представила свою песню "Мотылек"

https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043266151.html

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Участница международного музыкального конкурса Настя Кравченко от Белоруссии представила свою песню "Мотылек", передает корреспондент РИА Новости.Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке Live Арена в субботу."Настя, давай! Настя, ты лучшая!" - скандировали поклонники артистки в зале.Песня "Мотылек" прозвучала на конкурсе "Интервидение" на русском языке. Многие зрители уже знали текст песни и подпевали во время выступления Насти Кравченко.Автором музыки выступил композитор и музыкальный продюсер телевизионных шоу Х-Factor и "Фактор.BY" Николай Сосин.Текст написала сама Кравченко, на что ее побудил непростой момент жизни, когда обстоятельства и внутренние страхи чуть не заставили ее отказаться от мечты стать певицей. По словам Кравченко, в тот момент она поняла, что единственный путь – это поверить в себя и двигаться дальше, но не сдаваться.Переживания девушка отразила через образ мотылька – символ трансформации и надежды.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

