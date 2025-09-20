https://ria.ru/20250920/rossiya-2043267129.html

Участница "Интервидения" из Эфиопии поразилась России

Участница "Интервидения" из Эфиопии поразилась России

Участница конкурса "Интервидение" из Эфиопии Нетсанет Султан, впервые посетившая Россию, призналась, что была поражена страной, ее столицей и жителями. РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Участница конкурса "Интервидение" из Эфиопии Нетсанет Султан, впервые посетившая Россию, призналась, что была поражена страной, ее столицей и жителями. "Я впервые в России. Великолепная страна. Москва - великолепный город, она мне очень понравилась. Чудесные здания, музеи, парки. Особенно мне понравились люди в России", - сказала она журналистам после своего выступления. Нетсанет Султан добавила, что купила в Москве сувениры своему сыну. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представляет певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

Новости

