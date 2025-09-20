Рейтинг@Mail.ru
Участница "Интервидения" из Эфиопии поразилась России
23:28 20.09.2025
Участница "Интервидения" из Эфиопии поразилась России
Участница конкурса "Интервидение" из Эфиопии Нетсанет Султан, впервые посетившая Россию, призналась, что была поражена страной, ее столицей и жителями. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Участница конкурса "Интервидение" из Эфиопии Нетсанет Султан, впервые посетившая Россию, призналась, что была поражена страной, ее столицей и жителями. "Я впервые в России. Великолепная страна. Москва - великолепный город, она мне очень понравилась. Чудесные здания, музеи, парки. Особенно мне понравились люди в России", - сказала она журналистам после своего выступления. Нетсанет Султан добавила, что купила в Москве сувениры своему сыну. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представляет певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Участница "Интервидения" из Эфиопии поразилась России

Участница "Интервидения" из Эфиопии Султан назвала Россию великолепной страной

Нетсанет Султан (Эфиопия) на жеребьевке участников международного музыкального конкурса "Интервидение"
Нетсанет Султан (Эфиопия) на жеребьевке участников международного музыкального конкурса "Интервидение"
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Участница конкурса "Интервидение" из Эфиопии Нетсанет Султан, впервые посетившая Россию, призналась, что была поражена страной, ее столицей и жителями.
"Я впервые в России. Великолепная страна. Москва - великолепный город, она мне очень понравилась. Чудесные здания, музеи, парки. Особенно мне понравились люди в России", - сказала она журналистам после своего выступления.
Нетсанет Султан добавила, что купила в Москве сувениры своему сыну.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представляет певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Участница "Интервидения" от Саудовской Аравии хочет снять клип в Москве
