Участница "Интервидения" из Эфиопии поразилась России
Участница "Интервидения" из Эфиопии поразилась России - РИА Новости, 20.09.2025
Участница "Интервидения" из Эфиопии поразилась России
Участница конкурса "Интервидение" из Эфиопии Нетсанет Султан, впервые посетившая Россию, призналась, что была поражена страной, ее столицей и жителями.
2025-09-20
2025-09-20T23:28:00+03:00
2025-09-20T23:45:00+03:00
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Участница конкурса "Интервидение" из Эфиопии Нетсанет Султан, впервые посетившая Россию, призналась, что была поражена страной, ее столицей и жителями. "Я впервые в России. Великолепная страна. Москва - великолепный город, она мне очень понравилась. Чудесные здания, музеи, парки. Особенно мне понравились люди в России", - сказала она журналистам после своего выступления. Нетсанет Султан добавила, что купила в Москве сувениры своему сыну. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представляет певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.
Участница "Интервидения" из Эфиопии поразилась России
