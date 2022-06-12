https://ria.ru/20220612/serbiya-1794963778.html

Глава МВД Сербии рассказал о роли России в решении национальных вопросов

Глава МВД Сербии рассказал о роли России в решении национальных вопросов - РИА Новости, 12.06.2022

Глава МВД Сербии рассказал о роли России в решении национальных вопросов

Сербия с XIX века не смогла решить ни один ключевой национальный вопрос без активного и часто очень дорогого участия России, заявил глава МВД Александр Вулин. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T22:55

2022-06-12T22:55

2022-06-12T22:55

в мире

сербия

россия

белград (город)

александр вулин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_0:112:2631:1591_1920x0_80_0_0_6c50a6e874fbb0df48e2754a17d7e900.jpg

БЕЛГРАД, 12 июн – РИА Новости. Сербия с XIX века не смогла решить ни один ключевой национальный вопрос без активного и часто очень дорогого участия России, заявил глава МВД Александр Вулин.Министр внутренних дел Сербии ко дню полиции страны 12 июня дал интервью изданию "Вечерне новости", в самом начале которого объяснил, почему официальный Белград не поддерживает санкции Запада в отношении Москвы."В истории сербского народа каждое поколение использовало возможность сказать россиянам "нет" и дожидалось того, что через несколько лет само сохранение сербского народа и государства зависело от российского "да". С XIX века до сегодняшнего дня сербы не могли решить ни одного ключевого национального вопроса без активного и часто для России очень дорогого участия. Но всегда были и такие, кто пытался решение сербских национальных вопросов искать в отречении от россиян и каждый раз в конце должны были признать крах такой политики", - заявил глава МВД Сербии."Знаю, что случайные сербы, заступники введения санкций против России и "защитники" международного права, учатся на всех примерах, кроме Сербии… но могут удостовериться, что сербы после каждого отречения от россиян и безуспешных попыток решать национальные проблемы вместе с теми, кто нам эти проблемы создал, опять вынуждены были обращаться за помощью и поддержкой к славянскому царству или как бы не называлась форма государственного устройства страны, большинство населения которой составляют русские, а столица – Москва", - подчеркнул сербский министр.

https://ria.ru/20220610/vuchich-1794650618.html

сербия

россия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, россия, белград (город), александр вулин