Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Сербии рассказал о роли России в решении национальных вопросов - РИА Новости, 12.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220612/serbiya-1794963778.html
Глава МВД Сербии рассказал о роли России в решении национальных вопросов
Глава МВД Сербии рассказал о роли России в решении национальных вопросов - РИА Новости, 12.06.2022
Глава МВД Сербии рассказал о роли России в решении национальных вопросов
Сербия с XIX века не смогла решить ни один ключевой национальный вопрос без активного и часто очень дорогого участия России, заявил глава МВД Александр Вулин. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T22:55
2022-06-12T22:55
в мире
сербия
россия
белград (город)
александр вулин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_0:112:2631:1591_1920x0_80_0_0_6c50a6e874fbb0df48e2754a17d7e900.jpg
БЕЛГРАД, 12 июн – РИА Новости. Сербия с XIX века не смогла решить ни один ключевой национальный вопрос без активного и часто очень дорогого участия России, заявил глава МВД Александр Вулин.Министр внутренних дел Сербии ко дню полиции страны 12 июня дал интервью изданию "Вечерне новости", в самом начале которого объяснил, почему официальный Белград не поддерживает санкции Запада в отношении Москвы."В истории сербского народа каждое поколение использовало возможность сказать россиянам "нет" и дожидалось того, что через несколько лет само сохранение сербского народа и государства зависело от российского "да". С XIX века до сегодняшнего дня сербы не могли решить ни одного ключевого национального вопроса без активного и часто для России очень дорогого участия. Но всегда были и такие, кто пытался решение сербских национальных вопросов искать в отречении от россиян и каждый раз в конце должны были признать крах такой политики", - заявил глава МВД Сербии."Знаю, что случайные сербы, заступники введения санкций против России и "защитники" международного права, учатся на всех примерах, кроме Сербии… но могут удостовериться, что сербы после каждого отречения от россиян и безуспешных попыток решать национальные проблемы вместе с теми, кто нам эти проблемы создал, опять вынуждены были обращаться за помощью и поддержкой к славянскому царству или как бы не называлась форма государственного устройства страны, большинство населения которой составляют русские, а столица – Москва", - подчеркнул сербский министр.
https://ria.ru/20220610/vuchich-1794650618.html
сербия
россия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_0:0:2591:1943_1920x0_80_0_0_540bb340715689f5ee91020995b598cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, белград (город), александр вулин
22:55 12.06.2022
 
Глава МВД Сербии рассказал о роли России в решении национальных вопросов

Глава МВД Сербии Вулин: страна с XIX века решала национальные вопросы вместе с Россией

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин выступает на пленарном заседании на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
Министр обороны Сербии Александр Вулин выступает на пленарном заседании на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 12 июн – РИА Новости. Сербия с XIX века не смогла решить ни один ключевой национальный вопрос без активного и часто очень дорогого участия России, заявил глава МВД Александр Вулин.
Министр внутренних дел Сербии ко дню полиции страны 12 июня дал интервью изданию "Вечерне новости", в самом начале которого объяснил, почему официальный Белград не поддерживает санкции Запада в отношении Москвы.
"В истории сербского народа каждое поколение использовало возможность сказать россиянам "нет" и дожидалось того, что через несколько лет само сохранение сербского народа и государства зависело от российского "да". С XIX века до сегодняшнего дня сербы не могли решить ни одного ключевого национального вопроса без активного и часто для России очень дорогого участия. Но всегда были и такие, кто пытался решение сербских национальных вопросов искать в отречении от россиян и каждый раз в конце должны были признать крах такой политики", - заявил глава МВД Сербии.
"Знаю, что случайные сербы, заступники введения санкций против России и "защитники" международного права, учатся на всех примерах, кроме Сербии… но могут удостовериться, что сербы после каждого отречения от россиян и безуспешных попыток решать национальные проблемы вместе с теми, кто нам эти проблемы создал, опять вынуждены были обращаться за помощью и поддержкой к славянскому царству или как бы не называлась форма государственного устройства страны, большинство населения которой составляют русские, а столица – Москва", - подчеркнул сербский министр.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 18:25
Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России и признать Косово
 
В миреСербияРоссияБелград (город)Александр Вулин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала