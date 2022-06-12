https://ria.ru/20220612/serbiya-1794963778.html
Глава МВД Сербии рассказал о роли России в решении национальных вопросов
Глава МВД Сербии рассказал о роли России в решении национальных вопросов - РИА Новости, 12.06.2022
Глава МВД Сербии рассказал о роли России в решении национальных вопросов
Сербия с XIX века не смогла решить ни один ключевой национальный вопрос без активного и часто очень дорогого участия России, заявил глава МВД Александр Вулин. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T22:55
2022-06-12T22:55
2022-06-12T22:55
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россия
белград (город)
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БЕЛГРАД, 12 июн – РИА Новости. Сербия с XIX века не смогла решить ни один ключевой национальный вопрос без активного и часто очень дорогого участия России, заявил глава МВД Александр Вулин.Министр внутренних дел Сербии ко дню полиции страны 12 июня дал интервью изданию "Вечерне новости", в самом начале которого объяснил, почему официальный Белград не поддерживает санкции Запада в отношении Москвы."В истории сербского народа каждое поколение использовало возможность сказать россиянам "нет" и дожидалось того, что через несколько лет само сохранение сербского народа и государства зависело от российского "да". С XIX века до сегодняшнего дня сербы не могли решить ни одного ключевого национального вопроса без активного и часто для России очень дорогого участия. Но всегда были и такие, кто пытался решение сербских национальных вопросов искать в отречении от россиян и каждый раз в конце должны были признать крах такой политики", - заявил глава МВД Сербии."Знаю, что случайные сербы, заступники введения санкций против России и "защитники" международного права, учатся на всех примерах, кроме Сербии… но могут удостовериться, что сербы после каждого отречения от россиян и безуспешных попыток решать национальные проблемы вместе с теми, кто нам эти проблемы создал, опять вынуждены были обращаться за помощью и поддержкой к славянскому царству или как бы не называлась форма государственного устройства страны, большинство населения которой составляют русские, а столица – Москва", - подчеркнул сербский министр.
https://ria.ru/20220610/vuchich-1794650618.html
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в мире, сербия, россия, белград (город), александр вулин
Глава МВД Сербии рассказал о роли России в решении национальных вопросов
Глава МВД Сербии Вулин: страна с XIX века решала национальные вопросы вместе с Россией