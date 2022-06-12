https://ria.ru/20220612/otstavka-1794964730.html
Митрополит Иларион прокомментировал отставку с поста главы ОВЦС
Митрополит Иларион прокомментировал отставку с поста главы ОВЦС - РИА Новости, 12.06.2022
Митрополит Иларион прокомментировал отставку с поста главы ОВЦС
Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев) заявил, что не знает всех деталей причин своего отстранения от руководства Отделом внешних церковных... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T23:05
2022-06-12T23:05
2022-06-12T23:10
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
религия
митрополит волоколамский иларион
религия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев) заявил, что не знает всех деталей причин своего отстранения от руководства Отделом внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, но оно связано с изменениями в общественно-политической ситуации, а также сравнил ситуацию с "крутым поворотом", в который он "не вписался"."Многих деталей я и сам не знаю. Мне было сказано, что это решение не связано ни с какими-либо недостатками в деятельности отдела внешних церковных связей, или общецерковной аспирантуры, или этого святого храма, или Черниговского патриаршего подворья, или других церковных учреждений, которые я возглавляю. Было сказано только то, что изменилась общественно-политическая ситуация. Можете считать, что дорога сделала очень крутой поворот, я в него не вписался и оказался на обочине", - сказал митрополит прихожанам в проповеди после литургии в день Святой Троицы в храме иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" на Большой Ордынке.Он поблагодарил духовенство храма за безупречную службу, а также выразил благодарность иподиаконам, церковнослужителям и прихожанам.Митрополит Иларион настоятельствует в этом храме с 9 апреля 2009 года и традиционно возглавляет службы на Троицу и в Троицкую родительскую субботу. Ранее в пятницу, 10 июня, он обсудил с патриархом Московским и всея Руси Кириллом перспективы управления Будапештско-Венгерской епархией в связи с отбытием к новому месту служения.Священный синод Русской православной церкви 7 июня освободил митрополита Илариона от должности главы ОВЦС и назначил его управляющим Будапештско-Венгерской епархией. Новым председателем ОВЦС стал митрополит Волоколамский (ранее - Корсунский) Антоний (Севрюк).
https://ria.ru/20220608/rpts-1793932388.html
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русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, религия, митрополит волоколамский иларион
23:05 12.06.2022 (обновлено: 23:10 12.06.2022)
Митрополит Иларион прокомментировал отставку с поста главы ОВЦС
Митрополит Иларион заявил, что не знает всех причин своего отстранения от руководства ОВЦС
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев) заявил, что не знает всех деталей причин своего отстранения от руководства Отделом внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, но оно связано с изменениями в общественно-политической ситуации, а также сравнил ситуацию с "крутым поворотом", в который он "не вписался".
"Многих деталей я и сам не знаю. Мне было сказано, что это решение не связано ни с какими-либо недостатками в деятельности отдела внешних церковных связей, или общецерковной аспирантуры, или этого святого храма, или Черниговского патриаршего подворья, или других церковных учреждений, которые я возглавляю. Было сказано только то, что изменилась общественно-политическая ситуация. Можете считать, что дорога сделала очень крутой поворот, я в него не вписался и оказался на обочине", - сказал митрополит прихожанам в проповеди после литургии в день Святой Троицы в храме иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" на Большой Ордынке.
Он поблагодарил духовенство храма за безупречную службу, а также выразил благодарность иподиаконам, церковнослужителям и прихожанам.
Митрополит Иларион настоятельствует в этом храме с 9 апреля 2009 года и традиционно возглавляет службы на Троицу и в Троицкую родительскую субботу. Ранее в пятницу, 10 июня, он обсудил с патриархом Московским и всея Руси Кириллом перспективы управления Будапештско-Венгерской епархией в связи с отбытием к новому месту служения.
Священный синод Русской православной церкви
7 июня освободил митрополита Илариона от должности главы ОВЦС
и назначил его управляющим Будапештско-Венгерской епархией. Новым председателем ОВЦС стал митрополит Волоколамский (ранее - Корсунский) Антоний (Севрюк).