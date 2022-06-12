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Очевидец рассказал об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/obstrel-1794965948.html
Очевидец рассказал об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ
Очевидец рассказал об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.06.2022
Очевидец рассказал об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ
Очевидец рассказал РИА Новости о сегодняшнем украинском обстреле Кировского района Донецка, в результате которого погиб как минимум один человек, несколько... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T23:27
2022-06-12T23:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Очевидец рассказал РИА Новости о сегодняшнем украинском обстреле Кировского района Донецка, в результате которого погиб как минимум один человек, несколько пострадали и чудом спаслись 12 детей.По словам Александра, который тоже получил ранение, они пошли есть с детьми, и в это время "прилетел" первый снаряд. Он заставил ребят идти прятаться, а сам пошел посмотреть, что произошло. В это время "прилетел" второй снаряд, который убил прохожего и ранил нескольких человек."Мужчина шел. Его убило. Женщине руку разрубало очень серьезно. Еще пострадали люди в подъезде. Дети, слава Богу, живы. Меня посекло. Вы сами все видите: окон нет, ничего нет", - говорит Александр, показывая на пострадавший дом.По его оценке, ранены как минимум шесть человек."Тут лавочка стояла, обычно тут дети сидели, играли. 12 детей. А тут просто пошли кушать. И прилетело туда, где играются дети", - рассказал он."Того, кого убило, я накрыл покрывалом, у меня оно было в багажнике", - добавил мужчина.По его словам, такая ситуация с обстрелами длится уже девятый год."Когда это закончится? Я не знаю, честно. Если наши братья-россияне помогут, и чем быстрее, тем лучше... Надо что-то делать. Мы сидим, дети играются, тут ничего нет. Просто уничтожение народа. Они просто уничтожают, и пока их не отодвинут, мы будем страдать. Когда их уберут, тогда мы вздохнем", - заключает Александр или Саша, как он предлагает себя называть к концу разговора.
https://ria.ru/20220612/donbass-1794886292.html
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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
23:27 12.06.2022
 
Очевидец рассказал об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ

Очевидец рассказал об обстреле Донецка, при котором погиб как минимум один человек

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкВ одном из разрушенных зданий Донецка
В одном из разрушенных зданий Донецка - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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В одном из разрушенных зданий Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Очевидец рассказал РИА Новости о сегодняшнем украинском обстреле Кировского района Донецка, в результате которого погиб как минимум один человек, несколько пострадали и чудом спаслись 12 детей.
По словам Александра, который тоже получил ранение, они пошли есть с детьми, и в это время "прилетел" первый снаряд. Он заставил ребят идти прятаться, а сам пошел посмотреть, что произошло. В это время "прилетел" второй снаряд, который убил прохожего и ранил нескольких человек.
"Мужчина шел. Его убило. Женщине руку разрубало очень серьезно. Еще пострадали люди в подъезде. Дети, слава Богу, живы. Меня посекло. Вы сами все видите: окон нет, ничего нет", - говорит Александр, показывая на пострадавший дом.
По его оценке, ранены как минимум шесть человек.
"Тут лавочка стояла, обычно тут дети сидели, играли. 12 детей. А тут просто пошли кушать. И прилетело туда, где играются дети", - рассказал он.
"Того, кого убило, я накрыл покрывалом, у меня оно было в багажнике", - добавил мужчина.
По его словам, такая ситуация с обстрелами длится уже девятый год.
"Когда это закончится? Я не знаю, честно. Если наши братья-россияне помогут, и чем быстрее, тем лучше... Надо что-то делать. Мы сидим, дети играются, тут ничего нет. Просто уничтожение народа. Они просто уничтожают, и пока их не отодвинут, мы будем страдать. Когда их уберут, тогда мы вздохнем", - заключает Александр или Саша, как он предлагает себя называть к концу разговора.
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