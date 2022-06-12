https://ria.ru/20220612/obstrel-1794965948.html
Очевидец рассказал об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ
Очевидец рассказал об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.06.2022
Очевидец рассказал об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ
Очевидец рассказал РИА Новости о сегодняшнем украинском обстреле Кировского района Донецка, в результате которого погиб как минимум один человек, несколько... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T23:27
2022-06-12T23:27
2022-06-12T23:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Очевидец рассказал РИА Новости о сегодняшнем украинском обстреле Кировского района Донецка, в результате которого погиб как минимум один человек, несколько пострадали и чудом спаслись 12 детей.По словам Александра, который тоже получил ранение, они пошли есть с детьми, и в это время "прилетел" первый снаряд. Он заставил ребят идти прятаться, а сам пошел посмотреть, что произошло. В это время "прилетел" второй снаряд, который убил прохожего и ранил нескольких человек."Мужчина шел. Его убило. Женщине руку разрубало очень серьезно. Еще пострадали люди в подъезде. Дети, слава Богу, живы. Меня посекло. Вы сами все видите: окон нет, ничего нет", - говорит Александр, показывая на пострадавший дом.По его оценке, ранены как минимум шесть человек."Тут лавочка стояла, обычно тут дети сидели, играли. 12 детей. А тут просто пошли кушать. И прилетело туда, где играются дети", - рассказал он."Того, кого убило, я накрыл покрывалом, у меня оно было в багажнике", - добавил мужчина.По его словам, такая ситуация с обстрелами длится уже девятый год."Когда это закончится? Я не знаю, честно. Если наши братья-россияне помогут, и чем быстрее, тем лучше... Надо что-то делать. Мы сидим, дети играются, тут ничего нет. Просто уничтожение народа. Они просто уничтожают, и пока их не отодвинут, мы будем страдать. Когда их уберут, тогда мы вздохнем", - заключает Александр или Саша, как он предлагает себя называть к концу разговора.
https://ria.ru/20220612/donbass-1794886292.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Очевидец рассказал об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ
Очевидец рассказал об обстреле Донецка, при котором погиб как минимум один человек
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Очевидец рассказал РИА Новости о сегодняшнем украинском обстреле Кировского района Донецка, в результате которого погиб как минимум один человек, несколько пострадали и чудом спаслись 12 детей.
По словам Александра, который тоже получил ранение, они пошли есть с детьми, и в это время "прилетел" первый снаряд. Он заставил ребят идти прятаться, а сам пошел посмотреть, что произошло. В это время "прилетел" второй снаряд, который убил прохожего и ранил нескольких человек.
"Мужчина шел. Его убило. Женщине руку разрубало очень серьезно. Еще пострадали люди в подъезде. Дети, слава Богу, живы. Меня посекло. Вы сами все видите: окон нет, ничего нет", - говорит Александр, показывая на пострадавший дом.
По его оценке, ранены как минимум шесть человек.
"Тут лавочка стояла, обычно тут дети сидели, играли. 12 детей. А тут просто пошли кушать. И прилетело туда, где играются дети", - рассказал он.
"Того, кого убило, я накрыл покрывалом, у меня оно было в багажнике", - добавил мужчина.
По его словам, такая ситуация с обстрелами длится уже девятый год.
"Когда это закончится? Я не знаю, честно. Если наши братья-россияне помогут, и чем быстрее, тем лучше... Надо что-то делать. Мы сидим, дети играются, тут ничего нет. Просто уничтожение народа. Они просто уничтожают, и пока их не отодвинут, мы будем страдать. Когда их уберут, тогда мы вздохнем", - заключает Александр или Саша, как он предлагает себя называть к концу разговора.