https://ria.ru/20220612/obstrel-1794965948.html

Очевидец рассказал об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ

Очевидец рассказал об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.06.2022

Очевидец рассказал об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ

Очевидец рассказал РИА Новости о сегодняшнем украинском обстреле Кировского района Донецка, в результате которого погиб как минимум один человек, несколько... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T23:27

2022-06-12T23:27

2022-06-12T23:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Очевидец рассказал РИА Новости о сегодняшнем украинском обстреле Кировского района Донецка, в результате которого погиб как минимум один человек, несколько пострадали и чудом спаслись 12 детей.По словам Александра, который тоже получил ранение, они пошли есть с детьми, и в это время "прилетел" первый снаряд. Он заставил ребят идти прятаться, а сам пошел посмотреть, что произошло. В это время "прилетел" второй снаряд, который убил прохожего и ранил нескольких человек."Мужчина шел. Его убило. Женщине руку разрубало очень серьезно. Еще пострадали люди в подъезде. Дети, слава Богу, живы. Меня посекло. Вы сами все видите: окон нет, ничего нет", - говорит Александр, показывая на пострадавший дом.По его оценке, ранены как минимум шесть человек."Тут лавочка стояла, обычно тут дети сидели, играли. 12 детей. А тут просто пошли кушать. И прилетело туда, где играются дети", - рассказал он."Того, кого убило, я накрыл покрывалом, у меня оно было в багажнике", - добавил мужчина.По его словам, такая ситуация с обстрелами длится уже девятый год."Когда это закончится? Я не знаю, честно. Если наши братья-россияне помогут, и чем быстрее, тем лучше... Надо что-то делать. Мы сидим, дети играются, тут ничего нет. Просто уничтожение народа. Они просто уничтожают, и пока их не отодвинут, мы будем страдать. Когда их уберут, тогда мы вздохнем", - заключает Александр или Саша, как он предлагает себя называть к концу разговора.

https://ria.ru/20220612/donbass-1794886292.html

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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс