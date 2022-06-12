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Спецоперация, 12 июня: празднование Дня России на освобожденных территориях - РИА Новости, 12.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/spetsoperatsiya-1794961473.html
Спецоперация, 12 июня: празднование Дня России на освобожденных территориях
Спецоперация, 12 июня: празднование Дня России на освобожденных территориях - РИА Новости, 12.06.2022
Спецоперация, 12 июня: празднование Дня России на освобожденных территориях
По всей России, а также на освобожденных территориях Украины прошло празднование Дня России: в Луганске устроили флешмоб, во время которого его участники несли... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T22:27
2022-06-12T22:30
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
луганская народная республика
северодонецк
нато
су-25
денис пушилин
евгений балицкий
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. По всей России, а также на освобожденных территориях Украины прошло празднование Дня России: в Луганске устроили флешмоб, во время которого его участники несли огромный российский флаг; в Херсоне прошел концерт российских рок-музыкантов, в том числе группы "Земляне", а в Запорожской области глава администрации Евгений Балицкий вручил российские паспорта, пообещав, что "Россия никуда не уйдет".Празднование Дня РоссииНакануне праздника в столице ЛНР, Луганске, появились билборды, посвященные российской армии и неофициальным символам спецоперации - "Z" и "V", сообщил корреспондент РИА Новости. В День России над центром города взвился флаг России, а днем в Луганске провели флешмоб, во время которого люди несли огромный российский флаг.В Херсоне в День России прошел концерт российских музыкантов: "Земляне", Елена Север, Группа СПБ!, ЮрКисс, ВладиМир, Марина Бриз, Роман Архипов и другие исполнители вышли в городе на сцену для того, чтобы исполнить свои хиты. Как рассказали корреспонденту РИА Новости организаторы концерта, миссия "Русского радио", звездами которого являются музыканты, это быть со своими слушателями там, где это особенно необходимо. По рассказам артистов, жители Херсона позитивно встретили их на концерте в честь Дня России.Жителей Запорожской области с праздником поздравил глава администрации Евгений Балицкий - вместе с этим он вручил жителям региона российские паспорта, пообещав, что "Россия никуда не уйдет", сообщил корреспондент РИА Новости. Церемония вручения паспортов прошла в здании городской администрации, паспорта РФ получили десятки людей.Теракты в Мелитополе и БердянскеЧетыре человека пострадали в результате теракта у здания полицейского главка в Мелитополе, все получившие ранения - гражданские, силовиков среди пострадавших нет, сообщил замглавы ГУМВД Алексей Селиванов. По его словам, взрывное устройство было помещено в мусорный бак у отдела полиции.Мощность устройства, как уточнил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, составила 700-800 грамм в тротиловом эквиваленте. По его же словам, за терактом однозначно стоят украинские боевики, "в этом нет никаких сомнений". Меры безопасности в городе, сообщил Рогов, будут усилены.Ситуация на освобожденных территорияхГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вспышек холеры в Мариуполе, как ранее писали украинские источники, не зафиксировано, эпидемиологическая ситуация в городе находится под контролем. Кроме того, по его словам, мариупольцы уже начинают возвращаться в город - с восстановлением инфраструктуры. Глава ДНР также в воскресенье рассказал, что разминирование порта и акватории Мариуполя уже завершено, а воду и электроэнергию к нему подведут в течение трех недель.В Суходольске в ЛНР следователи российского СК опросили жительниц Рубежного родом из Северодонецка, которые потеряли из-за обстрелов украинской артиллерии абсолютно все. Целый месяц они скрывались в подвале частного дома, пока бойцы ЛНР не вывезли их из зоны боевых действий.Ход операцииРоссийский флот ракетами "Калибр" уничтожил в Тернопольской области крупный склад оружия и боеприпасов, поставленных Киеву из США и Европы, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Также, по его словам, за сутки российские истребители сбили 2 украинских штурмовика Су-25 в Донецкой народной республике, таким образом, с начала спецоперации российская армия уже уничтожила более 200 украинских самолетов.В воскресенье Конашенков также заявил, что за сутки российские комплексы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и 8 беспилотников, а воздушно-космические силы высокоточными ракетами уничтожили два пункта управления войск Украины и 15 районов сосредоточения сил и техники.Как сообщил корреспондент РИА Новости, в Северодонецке силы ЛНР ведут бои с засевшими в промзоне украинскими боевиками.Обстрелы ДонецкаГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в воскресенье рассказал, что два дня назад, 10 июня, Донецк подвергся массированному обстрелу боеприпасами НАТО калибром 155 миллиметров – погибли шесть человек.В воскресенье город также подвергался обстрелам: в результате чего как минимум один мирный житель Кировского района города погиб, сообщал мэр города Алексей Кулемзин. В результате этого же обстрела пострадали восемь мирных жителей.Кроме того, по информации штаба территориальной обороны республики, после обстрела со стороны украинских войск в воскресенье оказалась обесточена шахта имени Скочинского в Донецке.
https://ria.ru/20220612/mariupol-1794907897.html
https://ria.ru/20220609/obstrely-1794277522.html
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донецк (днр), луганская народная республика, северодонецк, нато, су-25, денис пушилин, евгений балицкий, день россии, донецкая народная республика, донбасс, запорожская область, бердянск, луганск, мелитополь
22:27 12.06.2022 (обновлено: 22:30 12.06.2022)
 
Спецоперация, 12 июня: празднование Дня России на освобожденных территориях

Спецоперация, 12 июня: на освобожденных территориях Украины отпраздновали День России

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГорожане на праздновании Дня России в Херсоне
Горожане на праздновании Дня России в Херсоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Горожане на праздновании Дня России в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. По всей России, а также на освобожденных территориях Украины прошло празднование Дня России: в Луганске устроили флешмоб, во время которого его участники несли огромный российский флаг; в Херсоне прошел концерт российских рок-музыкантов, в том числе группы "Земляне", а в Запорожской области глава администрации Евгений Балицкий вручил российские паспорта, пообещав, что "Россия никуда не уйдет".

Празднование Дня России

Накануне праздника в столице ЛНР, Луганске, появились билборды, посвященные российской армии и неофициальным символам спецоперации - "Z" и "V", сообщил корреспондент РИА Новости. В День России над центром города взвился флаг России, а днем в Луганске провели флешмоб, во время которого люди несли огромный российский флаг.
В Херсоне в День России прошел концерт российских музыкантов: "Земляне", Елена Север, Группа СПБ!, ЮрКисс, ВладиМир, Марина Бриз, Роман Архипов и другие исполнители вышли в городе на сцену для того, чтобы исполнить свои хиты. Как рассказали корреспонденту РИА Новости организаторы концерта, миссия "Русского радио", звездами которого являются музыканты, это быть со своими слушателями там, где это особенно необходимо. По рассказам артистов, жители Херсона позитивно встретили их на концерте в честь Дня России.
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Жителей Запорожской области с праздником поздравил глава администрации Евгений Балицкий - вместе с этим он вручил жителям региона российские паспорта, пообещав, что "Россия никуда не уйдет", сообщил корреспондент РИА Новости. Церемония вручения паспортов прошла в здании городской администрации, паспорта РФ получили десятки людей.

Теракты в Мелитополе и Бердянске

Четыре человека пострадали в результате теракта у здания полицейского главка в Мелитополе, все получившие ранения - гражданские, силовиков среди пострадавших нет, сообщил замглавы ГУМВД Алексей Селиванов. По его словам, взрывное устройство было помещено в мусорный бак у отдела полиции.
Мощность устройства, как уточнил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, составила 700-800 грамм в тротиловом эквиваленте. По его же словам, за терактом однозначно стоят украинские боевики, "в этом нет никаких сомнений". Меры безопасности в городе, сообщил Рогов, будут усилены.
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Ситуация на освобожденных территориях

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вспышек холеры в Мариуполе, как ранее писали украинские источники, не зафиксировано, эпидемиологическая ситуация в городе находится под контролем. Кроме того, по его словам, мариупольцы уже начинают возвращаться в город - с восстановлением инфраструктуры. Глава ДНР также в воскресенье рассказал, что разминирование порта и акватории Мариуполя уже завершено, а воду и электроэнергию к нему подведут в течение трех недель.
В Суходольске в ЛНР следователи российского СК опросили жительниц Рубежного родом из Северодонецка, которые потеряли из-за обстрелов украинской артиллерии абсолютно все. Целый месяц они скрывались в подвале частного дома, пока бойцы ЛНР не вывезли их из зоны боевых действий.
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Ход операции

Российский флот ракетами "Калибр" уничтожил в Тернопольской области крупный склад оружия и боеприпасов, поставленных Киеву из США и Европы, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Также, по его словам, за сутки российские истребители сбили 2 украинских штурмовика Су-25 в Донецкой народной республике, таким образом, с начала спецоперации российская армия уже уничтожила более 200 украинских самолетов.
В воскресенье Конашенков также заявил, что за сутки российские комплексы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и 8 беспилотников, а воздушно-космические силы высокоточными ракетами уничтожили два пункта управления войск Украины и 15 районов сосредоточения сил и техники.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, в Северодонецке силы ЛНР ведут бои с засевшими в промзоне украинскими боевиками.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.06.2022

Обстрелы Донецка

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в воскресенье рассказал, что два дня назад, 10 июня, Донецк подвергся массированному обстрелу боеприпасами НАТО калибром 155 миллиметров – погибли шесть человек.
В воскресенье город также подвергался обстрелам: в результате чего как минимум один мирный житель Кировского района города погиб, сообщал мэр города Алексей Кулемзин. В результате этого же обстрела пострадали восемь мирных жителей.
Кроме того, по информации штаба территориальной обороны республики, после обстрела со стороны украинских войск в воскресенье оказалась обесточена шахта имени Скочинского в Донецке.
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