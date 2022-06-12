https://ria.ru/20220612/pozdravlenie-1794964258.html

Куба и Венесуэла поздравили Россию с национальным праздником

Куба и Венесуэла поздравили Россию с национальным праздником - РИА Новости, 12.06.2022

Куба и Венесуэла поздравили Россию с национальным праздником

Правительства Венесуэлы и Кубы направили РФ поздравления по случаю Дня России, отметив партнерские отношения между странами. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T23:00

2022-06-12T23:00

2022-06-12T23:00

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венесуэла

россия

день россии

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МЕХИКО, 12 июн - РИА Новости. Правительства Венесуэлы и Кубы направили РФ поздравления по случаю Дня России, отметив партнерские отношения между странами."Куба передает Российской Федерации сердечные поздравления с национальным праздником. Подтверждаем готовность к дальнейшему укреплению давних связей во всех сферах", - говорится в сообщении в блоге МИД страны в Twitter.МИД Венесуэлы в своем блоге напомнил об истории российского праздника, назвав РФ стратегическим партнёром Боливарианской республики.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, венесуэла, россия, день россии