https://ria.ru/20220612/prazdnik-1794909970.html

Широка страна моя родная. День России в кадрах

Широка страна моя родная. День России в кадрах - РИА Новости, 12.06.2022

Широка страна моя родная. День России в кадрах

Самые яркие моменты празднования Дня России — в фотоленте ria.ru РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T19:15

2022-06-12T19:15

2022-06-12T23:04

россия

фото

день россии

луганск

белоруссия

минск

мелитополь

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Самые яркие моменты празднования Дня России — в фотоленте ria.ru

россия

луганск

белоруссия

минск

мелитополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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