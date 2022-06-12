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Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Минеральному

Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Минеральному - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Минеральному

Украинские войска выпустили шесть ракет из БМ-21 "Град" по поселку Минеральное в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T23:57

2022-06-12T23:57

2022-06-12T23:57

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из БМ-21 "Град" по поселку Минеральное в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 23.34 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220612/zerno-1794955944.html

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украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины