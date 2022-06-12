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Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Минеральному
Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Минеральному - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Минеральному
Украинские войска выпустили шесть ракет из БМ-21 "Град" по поселку Минеральное в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T23:57
2022-06-12T23:57
2022-06-12T23:57
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из БМ-21 "Град" по поселку Минеральное в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 23.34 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
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украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Минеральному
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Минеральному