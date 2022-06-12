https://ria.ru/20220612/erdogan-1794962659.html
Эрдоган призвал не доверять Западу
Эрдоган призвал не доверять Западу - РИА Новости, 12.06.2022
Эрдоган призвал не доверять Западу
Западным странам нельзя доверять, особенно в вопросах политики, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с представителями молодежи в Ване... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T22:43
2022-06-12T22:43
2022-06-12T23:15
в мире
турция
греция
украина
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Западным странам нельзя доверять, особенно в вопросах политики, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с представителями молодежи в Ване. Трансляция мероприятия велась на портале TRT Haber."Мы спрашиваем у Греции, зачем вы построили военные базы. Они нам дают содержательный ответ: "против России". А что вы сделали, чтобы поддержать Украину, если вы против России? Все это ложь. Этому Западу нельзя доверять", — отметил турецкий лидер.По его мнению, с западными странами можно сотрудничать в сферах науки или искусства, но не политики. Так, Брюссель уже много лет не может принять окончательное решение по поводу вступления Турции в Европейский союз, хотя статус кандидата Анкара получила еще в 1999 году, добавил Эрдоган.Ранее он предупреждал, что проводимая Грецией милитаризация островов в восточной части Эгейского моря может "закончиться катастрофой". Отношения между двумя странами в последние годы серьезно обострились из-за территориальных споров. Сторонам не удается согласовать морские зоны.
https://ria.ru/20220525/nato-1790650028.html
https://ria.ru/20220612/turtsiya-1794902041.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, греция, украина, реджеп тайип эрдоган
22:43 12.06.2022 (обновлено: 23:15 12.06.2022)
Эрдоган призвал не доверять Западу
Президент Турции Эрдоган заявил, что западным странам нельзя доверять