https://ria.ru/20220612/erdogan-1794962659.html

Эрдоган призвал не доверять Западу

Эрдоган призвал не доверять Западу - РИА Новости, 12.06.2022

Эрдоган призвал не доверять Западу

Западным странам нельзя доверять, особенно в вопросах политики, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с представителями молодежи в Ване... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T22:43

2022-06-12T22:43

2022-06-12T23:15

в мире

турция

греция

украина

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789289863_0:9:3367:1903_1920x0_80_0_0_8e458ffcfedd29b6755acd39a25db49a.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Западным странам нельзя доверять, особенно в вопросах политики, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с представителями молодежи в Ване. Трансляция мероприятия велась на портале TRT Haber."Мы спрашиваем у Греции, зачем вы построили военные базы. Они нам дают содержательный ответ: "против России". А что вы сделали, чтобы поддержать Украину, если вы против России? Все это ложь. Этому Западу нельзя доверять", — отметил турецкий лидер.По его мнению, с западными странами можно сотрудничать в сферах науки или искусства, но не политики. Так, Брюссель уже много лет не может принять окончательное решение по поводу вступления Турции в Европейский союз, хотя статус кандидата Анкара получила еще в 1999 году, добавил Эрдоган.Ранее он предупреждал, что проводимая Грецией милитаризация островов в восточной части Эгейского моря может "закончиться катастрофой". Отношения между двумя странами в последние годы серьезно обострились из-за территориальных споров. Сторонам не удается согласовать морские зоны.

https://ria.ru/20220525/nato-1790650028.html

https://ria.ru/20220612/turtsiya-1794902041.html

турция

греция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, турция, греция, украина, реджеп тайип эрдоган