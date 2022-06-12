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Эрдоган призвал не доверять Западу - РИА Новости, 12.06.2022
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Эрдоган призвал не доверять Западу
Эрдоган призвал не доверять Западу - РИА Новости, 12.06.2022
Эрдоган призвал не доверять Западу
Западным странам нельзя доверять, особенно в вопросах политики, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с представителями молодежи в Ване... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T22:43
2022-06-12T23:15
в мире
турция
греция
украина
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Западным странам нельзя доверять, особенно в вопросах политики, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с представителями молодежи в Ване. Трансляция мероприятия велась на портале TRT Haber."Мы спрашиваем у Греции, зачем вы построили военные базы. Они нам дают содержательный ответ: "против России". А что вы сделали, чтобы поддержать Украину, если вы против России? Все это ложь. Этому Западу нельзя доверять", — отметил турецкий лидер.По его мнению, с западными странами можно сотрудничать в сферах науки или искусства, но не политики. Так, Брюссель уже много лет не может принять окончательное решение по поводу вступления Турции в Европейский союз, хотя статус кандидата Анкара получила еще в 1999 году, добавил Эрдоган.Ранее он предупреждал, что проводимая Грецией милитаризация островов в восточной части Эгейского моря может "закончиться катастрофой". Отношения между двумя странами в последние годы серьезно обострились из-за территориальных споров. Сторонам не удается согласовать морские зоны.
https://ria.ru/20220525/nato-1790650028.html
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в мире, турция, греция, украина, реджеп тайип эрдоган
22:43 12.06.2022 (обновлено: 23:15 12.06.2022)
 
Эрдоган призвал не доверять Западу

Президент Турции Эрдоган заявил, что западным странам нельзя доверять

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Западным странам нельзя доверять, особенно в вопросах политики, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с представителями молодежи в Ване. Трансляция мероприятия велась на портале TRT Haber.
"Мы спрашиваем у Греции, зачем вы построили военные базы. Они нам дают содержательный ответ: "против России". А что вы сделали, чтобы поддержать Украину, если вы против России? Все это ложь. Этому Западу нельзя доверять", — отметил турецкий лидер.
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Премьер Греции назвал позицию Турции по расширению НАТО ошибкой
По его мнению, с западными странами можно сотрудничать в сферах науки или искусства, но не политики. Так, Брюссель уже много лет не может принять окончательное решение по поводу вступления Турции в Европейский союз, хотя статус кандидата Анкара получила еще в 1999 году, добавил Эрдоган.
Ранее он предупреждал, что проводимая Грецией милитаризация островов в восточной части Эгейского моря может "закончиться катастрофой". Отношения между двумя странами в последние годы серьезно обострились из-за территориальных споров. Сторонам не удается согласовать морские зоны.
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Вчера, 15:32
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В миреТурцияГрецияУкраинаРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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