https://ria.ru/20220612/vybory-1794965251.html

Партию действующего президента Франции "разбили", заявил Меланшон

Партию действующего президента Франции "разбили", заявил Меланшон - РИА Новости, 12.06.2022

Партию действующего президента Франции "разбили", заявил Меланшон

Действующий президент Франции впервые в истории Пятой Республики не получил большинство на парламентских выборах, заявил лидер левой партии "Непокорившаяся... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T23:14

2022-06-12T23:14

2022-06-12T23:21

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ПАРИЖ, 12 июн – РИА Новости. Действующий президент Франции впервые в истории Пятой Республики не получил большинство на парламентских выборах, заявил лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" и коалиции "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люк Меланшон.Он отметил, что левый союз будет участвовать во втором туре 19 июня в более чем 500 избирательных округах.В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В регионах избирательные участки завершили работу в 18:00 (19:00 мск), в крупных городах – в 20:00 по местному времени (21:00 мск). По данным МВД, явка на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%.Согласно данным экзит-поллов, левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона обходит коалицию президента Эммануэля Макрона "Вместе!" в первом туре парламентских выборов во Франции, набирая 26,2%,При этом данные МВД страны после обработки более 70% голосов показывают, что лидирует коалиция Макрона, набирая 24,29%, а левый союз Меланшона получает 22,61%.Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 19 июня. На этих выборах избираются 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.

https://ria.ru/20220424/makron-1785070734.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, справки, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, франция, выборы