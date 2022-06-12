https://ria.ru/20220612/vybory-1794965251.html
Партию действующего президента Франции "разбили", заявил Меланшон
Партию действующего президента Франции "разбили", заявил Меланшон - РИА Новости, 12.06.2022
Партию действующего президента Франции "разбили", заявил Меланшон
Действующий президент Франции впервые в истории Пятой Республики не получил большинство на парламентских выборах, заявил лидер левой партии "Непокорившаяся... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T23:14
2022-06-12T23:14
2022-06-12T23:21
в мире
справки
жан-люк меланшон
эммануэль макрон
франция
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149165/73/1491657379_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c96c97b5ec4722bfb8c8d65ba4b8c611.jpg
ПАРИЖ, 12 июн – РИА Новости. Действующий президент Франции впервые в истории Пятой Республики не получил большинство на парламентских выборах, заявил лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" и коалиции "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люк Меланшон.Он отметил, что левый союз будет участвовать во втором туре 19 июня в более чем 500 избирательных округах.В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В регионах избирательные участки завершили работу в 18:00 (19:00 мск), в крупных городах – в 20:00 по местному времени (21:00 мск). По данным МВД, явка на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%.Согласно данным экзит-поллов, левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона обходит коалицию президента Эммануэля Макрона "Вместе!" в первом туре парламентских выборов во Франции, набирая 26,2%,При этом данные МВД страны после обработки более 70% голосов показывают, что лидирует коалиция Макрона, набирая 24,29%, а левый союз Меланшона получает 22,61%.Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 19 июня. На этих выборах избираются 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.
https://ria.ru/20220424/makron-1785070734.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149165/73/1491657379_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ea004c04d4ad76c0f5d6a77752e4a3f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, справки, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, франция, выборы
23:14 12.06.2022 (обновлено: 23:21 12.06.2022)
Партию действующего президента Франции "разбили", заявил Меланшон
Меланшон заявил, что президент Франции впервые в истории не получил большинство на выборах
ПАРИЖ, 12 июн – РИА Новости. Действующий президент Франции впервые в истории Пятой Республики не получил большинство на парламентских выборах, заявил лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" и коалиции "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люк Меланшон.
"Президентская партия разбита и побеждена. Впервые избранный президент не смог набрать абсолютного большинства", - сказал Меланшон, выступление которого транслировалось в его соцсетях, комментируя первые итоги выборов.
Он отметил, что левый союз будет участвовать во втором туре 19 июня в более чем 500 избирательных округах.
В воскресенье во Франции
прошел первый тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В регионах избирательные участки завершили работу в 18:00 (19:00 мск), в крупных городах – в 20:00 по местному времени (21:00 мск). По данным МВД, явка на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%.
Согласно данным экзит-поллов, левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона
обходит коалицию президента Эммануэля Макрона
"Вместе!" в первом туре парламентских выборов во Франции, набирая 26,2%,
При этом данные МВД страны после обработки более 70% голосов показывают, что лидирует коалиция Макрона, набирая 24,29%, а левый союз Меланшона получает 22,61%.
Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 19 июня. На этих выборах избираются 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.