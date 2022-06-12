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Партию действующего президента Франции "разбили", заявил Меланшон - РИА Новости, 12.06.2022
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Партию действующего президента Франции "разбили", заявил Меланшон
Партию действующего президента Франции "разбили", заявил Меланшон - РИА Новости, 12.06.2022
Партию действующего президента Франции "разбили", заявил Меланшон
Действующий президент Франции впервые в истории Пятой Республики не получил большинство на парламентских выборах, заявил лидер левой партии "Непокорившаяся... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T23:14
2022-06-12T23:21
в мире
справки
жан-люк меланшон
эммануэль макрон
франция
выборы
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ПАРИЖ, 12 июн – РИА Новости. Действующий президент Франции впервые в истории Пятой Республики не получил большинство на парламентских выборах, заявил лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" и коалиции "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люк Меланшон.Он отметил, что левый союз будет участвовать во втором туре 19 июня в более чем 500 избирательных округах.В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В регионах избирательные участки завершили работу в 18:00 (19:00 мск), в крупных городах – в 20:00 по местному времени (21:00 мск). По данным МВД, явка на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%.Согласно данным экзит-поллов, левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона обходит коалицию президента Эммануэля Макрона "Вместе!" в первом туре парламентских выборов во Франции, набирая 26,2%,При этом данные МВД страны после обработки более 70% голосов показывают, что лидирует коалиция Макрона, набирая 24,29%, а левый союз Меланшона получает 22,61%.Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 19 июня. На этих выборах избираются 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.
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в мире, справки, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, франция, выборы
23:14 12.06.2022 (обновлено: 23:21 12.06.2022)
 
Партию действующего президента Франции "разбили", заявил Меланшон

Меланшон заявил, что президент Франции впервые в истории не получил большинство на выборах

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон
Кандидат в президенты Франции, лидер движения Непокорная Франция Жан-Люк Меланшон - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 июн – РИА Новости. Действующий президент Франции впервые в истории Пятой Республики не получил большинство на парламентских выборах, заявил лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" и коалиции "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люк Меланшон.
"Президентская партия разбита и побеждена. Впервые избранный президент не смог набрать абсолютного большинства", - сказал Меланшон, выступление которого транслировалось в его соцсетях, комментируя первые итоги выборов.
Он отметил, что левый союз будет участвовать во втором туре 19 июня в более чем 500 избирательных округах.
В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В регионах избирательные участки завершили работу в 18:00 (19:00 мск), в крупных городах – в 20:00 по местному времени (21:00 мск). По данным МВД, явка на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%.
Согласно данным экзит-поллов, левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона обходит коалицию президента Эммануэля Макрона "Вместе!" в первом туре парламентских выборов во Франции, набирая 26,2%,
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При этом данные МВД страны после обработки более 70% голосов показывают, что лидирует коалиция Макрона, набирая 24,29%, а левый союз Меланшона получает 22,61%.
Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 19 июня. На этих выборах избираются 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.
 
В миреСправкиЖан-Люк МеланшонЭммануэль МакронФранцияВыборы
 
 
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