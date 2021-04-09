https://ria.ru/20210409/shtraf-1727635310.html

В Саратове главврача оштрафовали за нарушение хранения "Спутника V"

В Саратове главврача оштрафовали за нарушение хранения "Спутника V"

Ершовский районный суд Саратовской области оштрафовал главврача Дергачевской районной больницы Леонида Куликова на 25 тысяч рублей по делу о нарушений условий... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T22:11

2021-04-09T22:11

2021-04-09T23:52

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

здоровье - общество

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 9 апр — РИА Новости. Ершовский районный суд Саратовской области оштрафовал главврача Дергачевской районной больницы Леонида Куликова на 25 тысяч рублей по делу о нарушений условий хранения вакцины от коронавируса "Спутник V".Суд установил, что Куликов не организовал контроль температурного режима в системе холодовой цепи при хранении вакцины препарата: в частности, в учреждении не было средств индикации повышения температуры выше минус 18 градусов, не велся непрерывный контроль за температурой от момента закладки вакцин в упаковочную тару до их получения на всех этапах транспортировки и в течение всего периода хранения, а также были нарушения в контроле за условиями транспортировки.Суд признал Куликова виновным по части 2 статьи 6.3 КоАП России "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих"."В судебном заседании защитник указал на признание главным врачом вины и о наличии на момент проверки нарушений санитарно-противоэпидемических требований, указанных в протоколе об административном правонарушении, которые были впоследствии устранены", — уточняется в сообщении.Главврач сможет оплатить штраф в рассрочку.Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

https://ria.ru/20210322/sputnikv-1602343204.html

https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597515766.html

россия

саратовская область

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вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, саратовская область, происшествия