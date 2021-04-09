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На Украине сочли невозможным повторение Сребреницы в Донбассе
На Украине сочли невозможным повторение Сребреницы в Донбассе
Киев не намерен насильно освобождать свои территории в Донбассе, повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, не может быть заявил... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-09T23:24
2021-04-10T01:42
россия
алексей резников
ратко младич
радован караджич
босния и герцеговина
минск
сребреница
донбасс
киев
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КИЕВ, 9 апр - РИА Новости. Киев не намерен насильно освобождать свои территории в Донбассе, повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, не может быть заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина допускает возможность силового решении проблемы Донбасса, есть угроза повторения там ситуации, похожей на трагедию вй Сребренице, и в этом случае ни одна страна не останется в стороне, включая Россию."Во-первых, Украина не имеет никакого плана по насильственному освобождению тех территорий, потому что мы всюду заявляем о политико-дипломатическом пути... Говорить о том, что мы сегодня в Украине боимся Сребреницы, мы ее не боимся, мы не можем такого себе допустить", - заявил Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" в пятницу.По его словам, урегулированием конфликта в Донбассе и в дальнейшем необходимо заниматься в рамках "нормандского формата" и трехсторонней контактной группы в Минске.В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести около 8 тысяч 100 человек из числа мусульман. Эти данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряд других организаций, но некоторыми экспертами они считаются завышенными.Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и боснийские суды вынесли в послевоенные годы ряд обвинительных приговоров за преступления в Сребренице. Трибунал считает главными лицами, ответственными за массовые расправы над мусульманами, генерала Младича и бывшего тогда политическим лидером боснийских сербов Радована Караджича.
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/donbass-1727609728.html
https://ria.ru/20210409/peremirie-1727618308.html
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россия, алексей резников, ратко младич, радован караджич, босния и герцеговина, минск, сребреница, донбасс, киев, в мире

На Украине сочли невозможным повторение Сребреницы в Донбассе

23:24 09.04.2021 (обновлено: 01:42 10.04.2021)
 
© Фото : Генштаб ВСУУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : Генштаб ВСУ
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КИЕВ, 9 апр - РИА Новости. Киев не намерен насильно освобождать свои территории в Донбассе, повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, не может быть заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина допускает возможность силового решении проблемы Донбасса, есть угроза повторения там ситуации, похожей на трагедию вй Сребренице, и в этом случае ни одна страна не останется в стороне, включая Россию.
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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"Во-первых, Украина не имеет никакого плана по насильственному освобождению тех территорий, потому что мы всюду заявляем о политико-дипломатическом пути... Говорить о том, что мы сегодня в Украине боимся Сребреницы, мы ее не боимся, мы не можем такого себе допустить", - заявил Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" в пятницу.
По его словам, урегулированием конфликта в Донбассе и в дальнейшем необходимо заниматься в рамках "нормандского формата" и трехсторонней контактной группы в Минске.
В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести около 8 тысяч 100 человек из числа мусульман. Эти данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряд других организаций, но некоторыми экспертами они считаются завышенными.
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и боснийские суды вынесли в послевоенные годы ряд обвинительных приговоров за преступления в Сребренице. Трибунал считает главными лицами, ответственными за массовые расправы над мусульманами, генерала Младича и бывшего тогда политическим лидером боснийских сербов Радована Караджича.
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РоссияАлексей РезниковРатко МладичРадован КараджичБосния и ГерцеговинаМинскСребреницаДонбассКиевВ мире
 
 
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