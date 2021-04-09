https://ria.ru/20210409/pushilin-1727635120.html

Пушилин заявил о готовности Киева к масштабной войне

Пушилин заявил о готовности Киева к масштабной войне

Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе, уверен глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T22:06

2021-04-09T22:06

2021-04-09T23:21

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

нато

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе, уверен глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. В эфире канала РБК политик отметил, что сейчас наступил самый острый период на линии соприкосновения в Донбассе за последние годы. Пушилин добавил, что, даже если киевские власти "бряцают оружием" перед переговорами, подобное поведение им обойдется очень дорого. "В нынешней ситуации, когда Украина практически нищая, тратить столько ресурсов на то, чтобы заработать какие-то очки в переговорном процессе, это было бы сверхглупо", — заявил он. Глава республики также обратил внимание на позицию Франции и Германии как стран —гарантов Минских соглашений. По его словам, они не используют свой ресурс, чтобы добиться от Украины снижения напряженности в регионе. В то же время представители НАТО и США постоянно поддерживают Киев, отметил Пушилин. Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали 13 тысяч человек. Урегулирование противостояния обсуждается на встречах Трехсторонней контактной группы в Минске, участники которой приняли ряд документов, направленных на достижение мира, однако перестрелки по-прежнему продолжаются. В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, участились обстрелы и ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.На днях президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева.

https://ria.ru/20210409/donbass-1727582107.html

https://ria.ru/20210409/korabli-1727574059.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский, украина, в мире