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Краснодарский край
https://ria.ru/20210409/kontrakty-1727636216.html
Кубанские предприятия заключили в Ташкенте контракты на $13,3 миллиона
Кубанские предприятия заключили в Ташкенте контракты на $13,3 миллиона
Кубанские предприятия в ходе международной выставки "Иннопром" в Ташкенте заключили соглашения об экспорте продукции на общую сумму свыше 13,3 миллиона... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T22:43
2021-04-09T22:43
краснодарский край
ташкент
краснодарский край
технологии
экономика
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КРАСНОДАР, 9 апр - РИА Новости. Кубанские предприятия в ходе международной выставки "Иннопром" в Ташкенте заключили соглашения об экспорте продукции на общую сумму свыше 13,3 миллиона долларов, сообщает администрация Краснодарского края.По словам главы департамента промышленной политики Кубани Ивана Куликова, для всех представителей делегации края выставка прошла успешно."Современный стенд края в ходе всей выставки был наполнен посетителями. Кубанская продукция пользовалась повышенным спросом, а представители предприятий активно проводили презентации и переговоры по вопросам сотрудничества – всего порядка 200 деловых встреч. Результатом работы стали заключенные в рамках "Иннопрома" контракты, а также договоренности на дальнейшее сотрудничество в общей сумме 13,3 миллиона долларов США", – приводятся слова Ивана Куликова.Уточняется, что в мероприятии приняли участие 12 ведущих компаний промышленного сектора Кубани. На стенде региона они представили образцы своей продукции, в том числе высокотехнологичные. По итогам выставки компании нашли новых заказчиков, что приведет к росту объемов промышленного производства и увеличению экспорта продукции, отмечают региональные власти.Так, например, производитель сельхозмашин и оборудования "МП Агро-Групп" подписал экспортный контракт о реализации проекта по запуску тепличного комплекса круглогодичного цикла в Узбекистане на 7,7 миллиона долларов США. Другая компания края "Медлекспром" провела переговоры с производителем эндоскопической техники KARL STORZ. Стороны договорились о поставках средств для очистки, дезинфекции и стерилизации оборудования KARL STORZ на территории Узбекистана на сумму более 2,5 миллиона долларов.Выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" проходила в Ташкенте с 5 апреля. Компании-участники заключили 21 соглашение на сумму 128 миллионов долларов.За три дня на выставке побывали более 10 тысяч человек из всех стран Центральной Азии. Более тысячи компаний с узбекской стороны и более 300 компаний из России приняли участие в выставке и деловой программе.
https://ria.ru/20210406/genplan-1604384257.html
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ташкент, краснодарский край, технологии, экономика

Кубанские предприятия заключили в Ташкенте контракты на $13,3 миллиона

22:43 09.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор урожая винограда сорта "Саперави" на винодельческом предприятии "Фанагория" в Краснодарском крае
Сбор урожая винограда сорта Саперави на винодельческом предприятии Фанагория в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 9 апр - РИА Новости. Кубанские предприятия в ходе международной выставки "Иннопром" в Ташкенте заключили соглашения об экспорте продукции на общую сумму свыше 13,3 миллиона долларов, сообщает администрация Краснодарского края.
По словам главы департамента промышленной политики Кубани Ивана Куликова, для всех представителей делегации края выставка прошла успешно.
"Современный стенд края в ходе всей выставки был наполнен посетителями. Кубанская продукция пользовалась повышенным спросом, а представители предприятий активно проводили презентации и переговоры по вопросам сотрудничества – всего порядка 200 деловых встреч. Результатом работы стали заключенные в рамках "Иннопрома" контракты, а также договоренности на дальнейшее сотрудничество в общей сумме 13,3 миллиона долларов США", – приводятся слова Ивана Куликова.
Уточняется, что в мероприятии приняли участие 12 ведущих компаний промышленного сектора Кубани. На стенде региона они представили образцы своей продукции, в том числе высокотехнологичные. По итогам выставки компании нашли новых заказчиков, что приведет к росту объемов промышленного производства и увеличению экспорта продукции, отмечают региональные власти.
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Так, например, производитель сельхозмашин и оборудования "МП Агро-Групп" подписал экспортный контракт о реализации проекта по запуску тепличного комплекса круглогодичного цикла в Узбекистане на 7,7 миллиона долларов США. Другая компания края "Медлекспром" провела переговоры с производителем эндоскопической техники KARL STORZ. Стороны договорились о поставках средств для очистки, дезинфекции и стерилизации оборудования KARL STORZ на территории Узбекистана на сумму более 2,5 миллиона долларов.
Выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" проходила в Ташкенте с 5 апреля. Компании-участники заключили 21 соглашение на сумму 128 миллионов долларов.
За три дня на выставке побывали более 10 тысяч человек из всех стран Центральной Азии. Более тысячи компаний с узбекской стороны и более 300 компаний из России приняли участие в выставке и деловой программе.

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