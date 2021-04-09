https://ria.ru/20210409/pentagon-1727636547.html
В России прокомментировали траты США на "сдерживание" Москвы
В России прокомментировали траты США на "сдерживание" Москвы
Российские политики отреагировали на просьбу президента США Джо Байдена выделить Пентагону 715 миллиардов долларов на сдерживание Москвы и Пекина. Подробнее — в РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T22:46
2021-04-09T22:46
2021-04-09T23:24
россия
мария захарова
владимир джабаров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
госдума рф
сергей железняк
сша
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские политики отреагировали на просьбу президента США Джо Байдена выделить Пентагону 715 миллиардов долларов на сдерживание Москвы и Пекина. Подробнее — в материале РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала обозначенную Байденом сумму ценой русофобии и синофобии. "Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов. И это при государственном долге США, в сентябре 2020 года выросшем до 26,9 триллиона долларов", — написала она в фейсбуке. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что затраты США себя не оправдают."Они никакими деньгами нас не сдержат, мы сумеем постоять за себя", — заявил он РИА Новости. Парламентарий также напомнил о современном вооружении, которое есть в российском арсенале. По мнению сенатора, призыв Байдена в первую очередь связан с желанием американских производителей оружия заработать "сумасшедшие деньги". "Поскольку Байден — ставленник крупнейших корпораций, монополий, оружейных в том числе, они рассчитывают, что их допустят к бюджетной кормушке", — пояснил Джабаров. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, в свою очередь, считает, что вместо расходов на сдерживание России и Китая Белый дом мог бы более эффективно бороться с пандемией.В беседе с РИА Новости депутат отметил, что каждый новый американский бюджет в последние годы содержит статью на сдерживание России. "Вашингтон не жалеет средств американских налогоплательщиков для поддержания русофобского лобби в мире", — сказал он. Железняк назвал стратегической целью Байдена "борьбу с российской угрозой". По мнению парламентария, "безумные расходы" на это американский президент может оправдать только страшилками об агрессии, якобы исходящей от России и Китая. "Американских обывателей надувают за их же собственные деньги, выдумывая врагов Америки, а потом самоотверженно с ними сражаясь, будь у власти в США демократы или республиканцы", — пояснил депутат. Он подчеркнул, что в отличие от США Россия не создает и не ищет себе врагов, а оборонный бюджет выстраивает из собственных интересов и задач. "Наша готовность к взаимовыгодному и равноправному партнерству укрепляет российско-китайские отношения и позволяет выстраивать сотрудничество с другими странами", — добавил Железняк. Парламентарий уверен, что именно это раздражает Вашингтон, который уже запутался в санкциях и потерял им счет.
https://ria.ru/20210408/diplomaty-1727291979.html
https://ria.ru/20210407/intervyu-1727253027.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, владимир джабаров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госдума рф, сергей железняк, сша, в мире
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские политики отреагировали на просьбу президента США Джо Байдена выделить Пентагону 715 миллиардов долларов на сдерживание Москвы и Пекина. Подробнее — в материале РИА Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
назвала обозначенную Байденом сумму ценой русофобии и синофобии.
"Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов. И это при государственном долге США, в сентябре 2020 года выросшем до 26,9 триллиона долларов", — написала она в фейсбуке
.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров
заявил, что затраты США себя не оправдают.
"Они никакими деньгами нас не сдержат, мы сумеем постоять за себя", — заявил он РИА Новости. Парламентарий также напомнил о современном вооружении, которое есть в российском арсенале.
По мнению сенатора, призыв Байдена в первую очередь связан с желанием американских производителей оружия заработать "сумасшедшие деньги".
"Поскольку Байден — ставленник крупнейших корпораций, монополий, оружейных в том числе, они рассчитывают, что их допустят к бюджетной кормушке", — пояснил Джабаров.
Член комитета Госдумы
по международным делам Сергей Железняк
, в свою очередь, считает, что вместо расходов на сдерживание России и Китая
Белый дом мог бы более эффективно бороться с пандемией.
В беседе с РИА Новости депутат отметил, что каждый новый американский бюджет в последние годы содержит статью на сдерживание России.
"Вашингтон не жалеет средств американских налогоплательщиков для поддержания русофобского лобби в мире", — сказал он.
Железняк назвал стратегической целью Байдена "борьбу с российской угрозой". По мнению парламентария, "безумные расходы" на это американский президент может оправдать только страшилками об агрессии, якобы исходящей от России и Китая.
"Американских обывателей надувают за их же собственные деньги, выдумывая врагов Америки
, а потом самоотверженно с ними сражаясь, будь у власти в США демократы или республиканцы", — пояснил депутат.
Он подчеркнул, что в отличие от США Россия не создает и не ищет себе врагов, а оборонный бюджет выстраивает из собственных интересов и задач.
"Наша готовность к взаимовыгодному и равноправному партнерству укрепляет российско-китайские отношения и позволяет выстраивать сотрудничество с другими странами", — добавил Железняк.
Парламентарий уверен, что именно это раздражает Вашингтон, который уже запутался в санкциях и потерял им счет.