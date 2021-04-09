Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210409/pentagon-1727636547.html
В России прокомментировали траты США на "сдерживание" Москвы
В России прокомментировали траты США на "сдерживание" Москвы
Российские политики отреагировали на просьбу президента США Джо Байдена выделить Пентагону 715 миллиардов долларов на сдерживание Москвы и Пекина. Подробнее — в РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T22:46
2021-04-09T23:24
россия
мария захарова
владимир джабаров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
госдума рф
сергей железняк
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602700364_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_6bab7fc522587425246bc38627fd72d9.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские политики отреагировали на просьбу президента США Джо Байдена выделить Пентагону 715 миллиардов долларов на сдерживание Москвы и Пекина. Подробнее — в материале РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала обозначенную Байденом сумму ценой русофобии и синофобии. "Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов. И это при государственном долге США, в сентябре 2020 года выросшем до 26,9 триллиона долларов", — написала она в фейсбуке. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что затраты США себя не оправдают."Они никакими деньгами нас не сдержат, мы сумеем постоять за себя", — заявил он РИА Новости. Парламентарий также напомнил о современном вооружении, которое есть в российском арсенале. По мнению сенатора, призыв Байдена в первую очередь связан с желанием американских производителей оружия заработать "сумасшедшие деньги". "Поскольку Байден — ставленник крупнейших корпораций, монополий, оружейных в том числе, они рассчитывают, что их допустят к бюджетной кормушке", — пояснил Джабаров. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, в свою очередь, считает, что вместо расходов на сдерживание России и Китая Белый дом мог бы более эффективно бороться с пандемией.В беседе с РИА Новости депутат отметил, что каждый новый американский бюджет в последние годы содержит статью на сдерживание России. "Вашингтон не жалеет средств американских налогоплательщиков для поддержания русофобского лобби в мире", — сказал он. Железняк назвал стратегической целью Байдена "борьбу с российской угрозой". По мнению парламентария, "безумные расходы" на это американский президент может оправдать только страшилками об агрессии, якобы исходящей от России и Китая. "Американских обывателей надувают за их же собственные деньги, выдумывая врагов Америки, а потом самоотверженно с ними сражаясь, будь у власти в США демократы или республиканцы", — пояснил депутат. Он подчеркнул, что в отличие от США Россия не создает и не ищет себе врагов, а оборонный бюджет выстраивает из собственных интересов и задач. "Наша готовность к взаимовыгодному и равноправному партнерству укрепляет российско-китайские отношения и позволяет выстраивать сотрудничество с другими странами", — добавил Железняк. Парламентарий уверен, что именно это раздражает Вашингтон, который уже запутался в санкциях и потерял им счет.
https://ria.ru/20210408/diplomaty-1727291979.html
https://ria.ru/20210407/intervyu-1727253027.html
https://ria.ru/20210409/slova-1727464407.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602700364_6:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_261eb5edda5f18d7f8d6c434d40aa771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, владимир джабаров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госдума рф, сергей железняк, сша, в мире

В России прокомментировали траты США на "сдерживание" Москвы

22:46 09.04.2021 (обновлено: 23:24 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкЗвезда на Водовзводной башне Московского Кремля
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские политики отреагировали на просьбу президента США Джо Байдена выделить Пентагону 715 миллиардов долларов на сдерживание Москвы и Пекина. Подробнее — в материале РИА Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала обозначенную Байденом сумму ценой русофобии и синофобии.
"Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов. И это при государственном долге США, в сентябре 2020 года выросшем до 26,9 триллиона долларов", — написала она в фейсбуке.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 01:07
Bloomberg узнал о возможной высылке из США российских дипломатов
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что затраты США себя не оправдают.
"Они никакими деньгами нас не сдержат, мы сумеем постоять за себя", — заявил он РИА Новости. Парламентарий также напомнил о современном вооружении, которое есть в российском арсенале.
По мнению сенатора, призыв Байдена в первую очередь связан с желанием американских производителей оружия заработать "сумасшедшие деньги".
"Поскольку Байден — ставленник крупнейших корпораций, монополий, оружейных в том числе, они рассчитывают, что их допустят к бюджетной кормушке", — пояснил Джабаров.
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, в свою очередь, считает, что вместо расходов на сдерживание России и Китая Белый дом мог бы более эффективно бороться с пандемией.
Президент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 18:14
Патрушев прокомментировал слова Байдена о Путине
В беседе с РИА Новости депутат отметил, что каждый новый американский бюджет в последние годы содержит статью на сдерживание России.
"Вашингтон не жалеет средств американских налогоплательщиков для поддержания русофобского лобби в мире", — сказал он.
Железняк назвал стратегической целью Байдена "борьбу с российской угрозой". По мнению парламентария, "безумные расходы" на это американский президент может оправдать только страшилками об агрессии, якобы исходящей от России и Китая.
"Американских обывателей надувают за их же собственные деньги, выдумывая врагов Америки, а потом самоотверженно с ними сражаясь, будь у власти в США демократы или республиканцы", — пояснил депутат.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
06:49
Блинкен объяснил слова Байдена о Путине политическим прагматизмом
Он подчеркнул, что в отличие от США Россия не создает и не ищет себе врагов, а оборонный бюджет выстраивает из собственных интересов и задач.
"Наша готовность к взаимовыгодному и равноправному партнерству укрепляет российско-китайские отношения и позволяет выстраивать сотрудничество с другими странами", — добавил Железняк.
Парламентарий уверен, что именно это раздражает Вашингтон, который уже запутался в санкциях и потерял им счет.
 
РоссияМария ЗахароваВладимир ДжабаровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Госдума РФСергей ЖелезнякСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Назван лучший способ поедания яиц
04:09Россиянам рассказали, на каких шинах нельзя ездить
04:01В Комсомольске-на-Амуре мальчик упал в шахту лифта и сломал ребра
03:25В Белфасте произошли две стычки с полицией
03:20Bloomberg: Блинкен вернется в Брюссель для новых встреч НАТО
03:09Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека
03:07Экс-глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии
03:04Источник: туристический корабль "Союз" доставят на Байконур в июне
02:49Политолог сравнил Зеленского с Нероном
02:38В МЧС рассказали, как далеко от дачного дома нужно жарить шашлык
02:32Депортацию россиянки Тэрады из США отложили
02:30Главред "Важных историй" оказался свидетелем по уголовному делу
02:11Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать
01:54Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов
01:18Названы девять симптомов рака легких
01:14В Подмосковье загорелся мебельный склад
00:56Пентагон прокомментировал проход американского эсминца близ Индии
00:52Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе
00:48Байден назвал покойного принца Филиппа "чертовски классным парнем"
00:43США прокомментировали требование Ирана о снятии санкций
Лента новостейМолния