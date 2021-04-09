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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
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Советская ракета и американский метеоспутник разминулись в космосе
Советская ракета и американский метеоспутник разминулись в космосе
Отработавшая ступень советской ракеты-носителя и нефункционирующий американский военный метеоспутник, столкновение которых прогнозировалось в пятницу, пролетели РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T23:59
2021-04-09T23:59
хочу стать космонавтом
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Отработавшая ступень советской ракеты-носителя и нефункционирующий американский военный метеоспутник, столкновение которых прогнозировалось в пятницу, пролетели мимо друга друга, следует из данных системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST)."Оба объекта наблюдались (после пролета друг друга - ред.)", - говорится в Twitter системы EUSST.Ранее со ссылкой на данные системы EUSST сообщалось, что вторая ступень ракеты "Космос-3М", запущенной в мае 1981 года, и американский метеорологический аппарат DMSP, выведенный в космос в мае 1978 года, могут столкнуться на орбите высотой около 800 километров с вероятностью в 20%.
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космос - риа наука, евросоюз

Советская ракета и американский метеоспутник разминулись в космосе

23:59 09.04.2021
 
© Fotolia / VadimsadovskiСпутники на Земной орбите
Спутники на Земной орбите - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Fotolia / Vadimsadovski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Отработавшая ступень советской ракеты-носителя и нефункционирующий американский военный метеоспутник, столкновение которых прогнозировалось в пятницу, пролетели мимо друга друга, следует из данных системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST).
"Оба объекта наблюдались (после пролета друг друга - ред.)", - говорится в Twitter системы EUSST.
Ранее со ссылкой на данные системы EUSST сообщалось, что вторая ступень ракеты "Космос-3М", запущенной в мае 1981 года, и американский метеорологический аппарат DMSP, выведенный в космос в мае 1978 года, могут столкнуться на орбите высотой около 800 километров с вероятностью в 20%.
Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 22:03Калужская область
От мечты о космосе – к образу будущего: Россию ждет космический фестиваль
 
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