https://ria.ru/20210409/kosmos-1727640005.html

Советская ракета и американский метеоспутник разминулись в космосе

Советская ракета и американский метеоспутник разминулись в космосе

Отработавшая ступень советской ракеты-носителя и нефункционирующий американский военный метеоспутник, столкновение которых прогнозировалось в пятницу, пролетели РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T23:59

2021-04-09T23:59

2021-04-09T23:59

хочу стать космонавтом

космос - риа наука

евросоюз

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Отработавшая ступень советской ракеты-носителя и нефункционирующий американский военный метеоспутник, столкновение которых прогнозировалось в пятницу, пролетели мимо друга друга, следует из данных системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST)."Оба объекта наблюдались (после пролета друг друга - ред.)", - говорится в Twitter системы EUSST.Ранее со ссылкой на данные системы EUSST сообщалось, что вторая ступень ракеты "Космос-3М", запущенной в мае 1981 года, и американский метеорологический аппарат DMSP, выведенный в космос в мае 1978 года, могут столкнуться на орбите высотой около 800 километров с вероятностью в 20%.

https://ria.ru/20210408/festival-1727448196.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, евросоюз