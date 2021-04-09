https://ria.ru/20210409/aviasoobschenie-1727632460.html

Источник: решение по полетам в Турцию могут принять в понедельник

Источник: решение по полетам в Турцию могут принять в понедельник

На совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом не принимались решения по вопросу ограничения рейсов в Турцию, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-09T21:23

2021-04-09T21:23

2021-04-10T00:30

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

великобритания

россия

турция

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом не принимались решения по вопросу ограничения рейсов в Турцию, заявил РИА Новости источник в туристической отрасли.По его словам, это может произойти в понедельник.Ранее РКБ сообщил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Турции оперштаб в пятницу обсудит с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора тему полетов в республику. Представители сферы туризма, в свою очередь, готовятся к введению дополнительных ограничений, которые позволят не допустить проникновения новых штаммов SARS-CoV-2 в Россию.В последние недели в Турции наблюдается значительный рост заболеваемости и смертей от коронавируса. Начиная с 2 апреля ежедневно фиксируют более 40 тысяч новых заражений, накануне показатель достиг почти 55 тысяч. Кроме того, в стране зафиксировали рекордное количество летальных случаев COVID-19.В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Ученые выяснили, что этот вариант вируса на 30-70 процентов более смертоносен. По последним данным, этот штамм обнаружили уже в 130 странах, южноафриканский вариант — в 80 странах, а бразильский — в 45.

https://ria.ru/20210409/onischenko-1727588422.html

великобритания

россия

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), великобритания, россия, турция