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В Архангельске водитель аэролодки погиб при столкновении с льдиной
В Архангельске водитель аэролодки погиб при столкновении с льдиной
Самодельная аэролодка на воздушной подушке перевернулась на реке Северной Двине в Архангельске, управлявший лодкой мужчина погиб, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T23:14
2021-04-09T23:14
россия
следственный комитет россии (ск рф)
архангельская область
архангельск
происшествия
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МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Самодельная аэролодка на воздушной подушке перевернулась на реке Северной Двине в Архангельске, управлявший лодкой мужчина погиб, сообщили в пресс-службе северо-западного следственного управления на транспорте СК РФ."По предварительным сведениям, вечером 9 апреля водитель аэролодки на воздушной подушке двигался по Никольскому рукаву реки Северная Двина. При попытке пересечь судовой ход судно перевернулось при столкновении с льдиной. На судне находился один человек – водитель аэролодки, который погиб в результате произошедшего столкновения", - говорится в сообщении.Следователи проверяют факты нарушения правил безопасности и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи выехали на место происшествия, устанавливаются возможные очевидцы, а также все обстоятельства произошедшего.В региональной диспетчерской службе отметили, что само ЧП произошло утром на Никольском рукаве, напротив Цигломени. К месту происшествия выехали спасатели областного Центра гражданской защиты на аэросанях-амфибии "Патруль". При обследовании места провала было обнаружено тело мужчины. Предположительно, это житель одной из островных деревень дельты Северной Двины. По предварительной информации, самодельная аэролодка выезжала из протоки Андриановка на Двину. При попытке пересечь судовой ход — 20 метров открытой воды с ледяной "кашей" по краям — судно зацепило льдину и перевернулось вверх баллонами."Спасатели в гидрокостюмах вплавь преодолели полосу чистой воды и обследовали лодку. В затопленной кабине было обнаружено тело мужчины, его эвакуировали. Лодку закрепили веревками, подтянули к твердому льду, перевернули и отбуксировали к берегу, где передали сотрудникам полиции", — пояснил спасатель Центральной спасательной станции Центра гражданской защиты Архангельской области Владимир Беломестнов, слова которого приводит диспетчерская служба.Как полагают спасатели, скорее всего, гибель мужчины наступила в результате утопления. Аэролодка представляла собой два объемных баллона с рамой, площадкой из фанеры, сиденьем и тесной одноместной кабиной, на ней был установлен мотор и воздушный винт. "При изготовлении "самоделки" были допущены конструктивные ошибки. Так, будь она пошире, а центр тяжести — ниже, можно было бы избежать опрокидывания", - добавили в службе 112.
https://ria.ru/20210406/gruzoviki-1604380009.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), архангельская область, архангельск, происшествия

В Архангельске водитель аэролодки погиб при столкновении с льдиной

23:14 09.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Самодельная аэролодка на воздушной подушке перевернулась на реке Северной Двине в Архангельске, управлявший лодкой мужчина погиб, сообщили в пресс-службе северо-западного следственного управления на транспорте СК РФ.
"По предварительным сведениям, вечером 9 апреля водитель аэролодки на воздушной подушке двигался по Никольскому рукаву реки Северная Двина. При попытке пересечь судовой ход судно перевернулось при столкновении с льдиной. На судне находился один человек – водитель аэролодки, который погиб в результате произошедшего столкновения", - говорится в сообщении.
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Следователи проверяют факты нарушения правил безопасности и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи выехали на место происшествия, устанавливаются возможные очевидцы, а также все обстоятельства произошедшего.
В региональной диспетчерской службе отметили, что само ЧП произошло утром на Никольском рукаве, напротив Цигломени. К месту происшествия выехали спасатели областного Центра гражданской защиты на аэросанях-амфибии "Патруль". При обследовании места провала было обнаружено тело мужчины. Предположительно, это житель одной из островных деревень дельты Северной Двины. По предварительной информации, самодельная аэролодка выезжала из протоки Андриановка на Двину. При попытке пересечь судовой ход — 20 метров открытой воды с ледяной "кашей" по краям — судно зацепило льдину и перевернулось вверх баллонами.
"Спасатели в гидрокостюмах вплавь преодолели полосу чистой воды и обследовали лодку. В затопленной кабине было обнаружено тело мужчины, его эвакуировали. Лодку закрепили веревками, подтянули к твердому льду, перевернули и отбуксировали к берегу, где передали сотрудникам полиции", — пояснил спасатель Центральной спасательной станции Центра гражданской защиты Архангельской области Владимир Беломестнов, слова которого приводит диспетчерская служба.
Как полагают спасатели, скорее всего, гибель мужчины наступила в результате утопления. Аэролодка представляла собой два объемных баллона с рамой, площадкой из фанеры, сиденьем и тесной одноместной кабиной, на ней был установлен мотор и воздушный винт. "При изготовлении "самоделки" были допущены конструктивные ошибки. Так, будь она пошире, а центр тяжести — ниже, можно было бы избежать опрокидывания", - добавили в службе 112.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Архангельская областьАрхангельскПроисшествия
 
 
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