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https://ria.ru/20210409/privivki-1727632857.html
В Швейцарии более 50 человек умерли после прививок от коронавируса
В Швейцарии более 50 человек умерли после прививок от коронавируса
Пятьдесят пять человек скончались в Швейцарии после вакцинации от коронавируса, пациенты имели сопутствующие заболевания, их смерть не связана с прививкой,... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T21:30
2021-04-09T21:31
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
швейцария
вакцинация
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ЦЮРИХ, 9 апр - РИА Новости. Пятьдесят пять человек скончались в Швейцарии после вакцинации от коронавируса, пациенты имели сопутствующие заболевания, их смерть не связана с прививкой, сообщает швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.По данным ведомства на 6 апреля, в стране выявлено 1174 случая побочных эффектов, вероятно, появившихся после использования вакцин. Из всех сообщений о побочных эффектах 577 случаев касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 580 случаев относятся к вакцине Moderna. В 17 случаях не уточняется, какая вакцина использовалась.Согласно информации надзорного органа, из всех побочных эффектов 396 случаев (33,7%) расцениваются как серьезные."В 55 серьезных случаях люди умерли через разные промежутки времени после вакцинации. Их средний возраст составлял 84 года, и у большинства из них уже были серьезные заболевания. Эти случаи были проанализированы с особой тщательностью. Насколько известно в настоящее время, смерть была вызвана такими состояниями, как инфекции, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от вакцинации", - говорится в сообщении.Отмечается, что нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти."Органы регулирования лекарственных средств других стран и ВОЗ пришли к аналогичным выводам, когда они оценивали смертность с временной привязкой к вакцинам против COVID-19, разрешенным в Швейцарии", - подчеркивается в сообщении Swissmedic.
https://ria.ru/20210408/astrazeneca-1727430881.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, швейцария, вакцинация

В Швейцарии более 50 человек умерли после прививок от коронавируса

21:30 09.04.2021 (обновлено: 21:31 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Абид МажарДевушка во время вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") в Карачи
Девушка во время вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) в Карачи - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Абид Мажар
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ЦЮРИХ, 9 апр - РИА Новости. Пятьдесят пять человек скончались в Швейцарии после вакцинации от коронавируса, пациенты имели сопутствующие заболевания, их смерть не связана с прививкой, сообщает швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.
По данным ведомства на 6 апреля, в стране выявлено 1174 случая побочных эффектов, вероятно, появившихся после использования вакцин. Из всех сообщений о побочных эффектах 577 случаев касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 580 случаев относятся к вакцине Moderna. В 17 случаях не уточняется, какая вакцина использовалась.
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Согласно информации надзорного органа, из всех побочных эффектов 396 случаев (33,7%) расцениваются как серьезные.
"В 55 серьезных случаях люди умерли через разные промежутки времени после вакцинации. Их средний возраст составлял 84 года, и у большинства из них уже были серьезные заболевания. Эти случаи были проанализированы с особой тщательностью. Насколько известно в настоящее время, смерть была вызвана такими состояниями, как инфекции, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от вакцинации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти.
"Органы регулирования лекарственных средств других стран и ВОЗ пришли к аналогичным выводам, когда они оценивали смертность с временной привязкой к вакцинам против COVID-19, разрешенным в Швейцарии", - подчеркивается в сообщении Swissmedic.
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