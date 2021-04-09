https://ria.ru/20210409/privivki-1727632857.html

В Швейцарии более 50 человек умерли после прививок от коронавируса

В Швейцарии более 50 человек умерли после прививок от коронавируса

Пятьдесят пять человек скончались в Швейцарии после вакцинации от коронавируса, пациенты имели сопутствующие заболевания, их смерть не связана с прививкой,... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T21:30

2021-04-09T21:30

2021-04-09T21:31

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

воз

швейцария

вакцинация

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ЦЮРИХ, 9 апр - РИА Новости. Пятьдесят пять человек скончались в Швейцарии после вакцинации от коронавируса, пациенты имели сопутствующие заболевания, их смерть не связана с прививкой, сообщает швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.По данным ведомства на 6 апреля, в стране выявлено 1174 случая побочных эффектов, вероятно, появившихся после использования вакцин. Из всех сообщений о побочных эффектах 577 случаев касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 580 случаев относятся к вакцине Moderna. В 17 случаях не уточняется, какая вакцина использовалась.Согласно информации надзорного органа, из всех побочных эффектов 396 случаев (33,7%) расцениваются как серьезные."В 55 серьезных случаях люди умерли через разные промежутки времени после вакцинации. Их средний возраст составлял 84 года, и у большинства из них уже были серьезные заболевания. Эти случаи были проанализированы с особой тщательностью. Насколько известно в настоящее время, смерть была вызвана такими состояниями, как инфекции, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от вакцинации", - говорится в сообщении.Отмечается, что нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти."Органы регулирования лекарственных средств других стран и ВОЗ пришли к аналогичным выводам, когда они оценивали смертность с временной привязкой к вакцинам против COVID-19, разрешенным в Швейцарии", - подчеркивается в сообщении Swissmedic.

https://ria.ru/20210408/astrazeneca-1727430881.html

https://ria.ru/20210302/privivka-1599647760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, швейцария, вакцинация