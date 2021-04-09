https://ria.ru/20210409/zhirinovskiy-1727634682.html

Жириновский назвал жалобы на "голые" скульптуры в Эрмитаже маразмом

Жириновский назвал жалобы на "голые" скульптуры в Эрмитаже маразмом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал жалобы на "голые" скульптуры в Эрмитаже маразмом и "железным занавесом для искусства". РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T21:58

2021-04-09T21:58

2021-04-09T21:58

культура

лдпр

михаил пиотровский

владимир жириновский

санкт-петербург

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал жалобы на "голые" скульптуры в Эрмитаже маразмом и "железным занавесом для искусства".Ранее гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что музей получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе музея, жалоба поступила от частного лица в администрацию Петербурга и была перенаправлена в Эрмитаж, поскольку музей в ней упоминался. Пиотровский выразил сожаление, что тема влияния обнаженных скульптур на несовершеннолетних взволновала общественность сильнее, чем программа развития музея."Здесь, как раз, может быть железный занавес для искусства. Мы еще здесь заставим в комбинезонах натурщиков сидеть. И будет только голая шея и лицо. Это же маразм! Это же когда-то великий скульптор сделал, это красота человеческого тела. Человек рождается голым. А мы его хотим все время в одежде, в одежде", - рассказал Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда", текст приводится на сайте радиостанции.Скульптуры в Эрмитаже стоят уже 200-300 лет, отметил он, и "никого это не трогало"."Но если вас что-то раздражает, не ходите на эту выставку", - добавил депутат.Летом 2016 года в Петербурге разгорелся скандал вокруг копии статуи Давида, которую выставили на улице организаторы выставки "Микеланджело. Сотворение мира". После жалобы на наготу статуи, которая поступила в адрес детского омбудсмена от одной из местных жительниц, среди горожан прошел опрос, стоит ли подобрать ей одежду. В результате статуя осталась в первозданном виде.

https://ria.ru/20210325/vystavka-1602878553.html

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лдпр, михаил пиотровский, владимир жириновский, санкт-петербург