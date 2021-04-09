https://ria.ru/20210409/reabilitatsiya-1727637375.html

Власти Кубани рассказали о постковидной реабилитации в санаториях

Власти Кубани рассказали о постковидной реабилитации в санаториях

Более 2,7 тысячи человек прошли постковидную реабилитацию в кубанских здравницах, в настоящий момент специальные восстановительные программы предлагают свыше 50 РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T22:55

2021-04-09T22:55

2021-04-09T22:55

краснодарский край

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вениамин кондратьев

белореченский район

анапа

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 9 апр - РИА Новости. Более 2,7 тысячи человек прошли постковидную реабилитацию в кубанских здравницах, в настоящий момент специальные восстановительные программы предлагают свыше 50 санаториев Краснодарского края, сообщает администрация региона."Важно, как можно раньше начинать реабилитацию людей, переболевших коронавирусом. Еще в мае 2020 года, когда мы только столкнулись с новой болезнью, наш санаторно-курортный комплекс подключился к разработке программ восстановления. Сегодня в этой работе участвуют более 50 здравниц, программы реабилитации прошли более 2,7 тысячи человек", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Уточняется, что реабилитационные курсы включают постоянное медицинское наблюдение, а также набор процедур, в числе которых кислородные коктейли, озонотерапия, лечебные ванны, фитотерапия – в зависимости от профиля санатория."Обязательная часть курса реабилитации – лечебная физкультура, упражнения по восстановлению дыхательной активности", - поясняют региональные власти.Большинство здравниц края расположены на побережье или в предгорных районах: в Анапе, Сочи, Горячем Ключе, Краснодаре, а также Туапсинском, Апшеронском, Лабинском и Белореченском районах.Всего на Кубани работает более 200 здравниц общей вместимостью свыше 100 тысяч мест – около 21% мощности всех российских санаториев. Ежегодно санатории и пансионаты края принимают до 1,5 миллиона отдыхающих.

https://ria.ru/20210406/genplan-1604384257.html

https://ria.ru/20210325/reabilitatsiya-1602806642.html

белореченский район

анапа

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вениамин кондратьев, белореченский район, анапа, краснодарский край, общество