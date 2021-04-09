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Краснодарский край
https://ria.ru/20210409/reabilitatsiya-1727637375.html
Власти Кубани рассказали о постковидной реабилитации в санаториях
Власти Кубани рассказали о постковидной реабилитации в санаториях
Более 2,7 тысячи человек прошли постковидную реабилитацию в кубанских здравницах, в настоящий момент специальные восстановительные программы предлагают свыше 50 РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T22:55
2021-04-09T22:55
краснодарский край
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вениамин кондратьев
белореченский район
анапа
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 9 апр - РИА Новости. Более 2,7 тысячи человек прошли постковидную реабилитацию в кубанских здравницах, в настоящий момент специальные восстановительные программы предлагают свыше 50 санаториев Краснодарского края, сообщает администрация региона."Важно, как можно раньше начинать реабилитацию людей, переболевших коронавирусом. Еще в мае 2020 года, когда мы только столкнулись с новой болезнью, наш санаторно-курортный комплекс подключился к разработке программ восстановления. Сегодня в этой работе участвуют более 50 здравниц, программы реабилитации прошли более 2,7 тысячи человек", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Уточняется, что реабилитационные курсы включают постоянное медицинское наблюдение, а также набор процедур, в числе которых кислородные коктейли, озонотерапия, лечебные ванны, фитотерапия – в зависимости от профиля санатория."Обязательная часть курса реабилитации – лечебная физкультура, упражнения по восстановлению дыхательной активности", - поясняют региональные власти.Большинство здравниц края расположены на побережье или в предгорных районах: в Анапе, Сочи, Горячем Ключе, Краснодаре, а также Туапсинском, Апшеронском, Лабинском и Белореченском районах.Всего на Кубани работает более 200 здравниц общей вместимостью свыше 100 тысяч мест – около 21% мощности всех российских санаториев. Ежегодно санатории и пансионаты края принимают до 1,5 миллиона отдыхающих.
https://ria.ru/20210406/genplan-1604384257.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вениамин кондратьев, белореченский район, анапа, краснодарский край, общество

Власти Кубани рассказали о постковидной реабилитации в санаториях

22:55 09.04.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница санатория "Знание" в Сочи готовит номер к приему гостей
Сотрудница санатория Знание в Сочи готовит номер к приему гостей - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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КРАСНОДАР, 9 апр - РИА Новости. Более 2,7 тысячи человек прошли постковидную реабилитацию в кубанских здравницах, в настоящий момент специальные восстановительные программы предлагают свыше 50 санаториев Краснодарского края, сообщает администрация региона.
"Важно, как можно раньше начинать реабилитацию людей, переболевших коронавирусом. Еще в мае 2020 года, когда мы только столкнулись с новой болезнью, наш санаторно-курортный комплекс подключился к разработке программ восстановления. Сегодня в этой работе участвуют более 50 здравниц, программы реабилитации прошли более 2,7 тысячи человек", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
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Уточняется, что реабилитационные курсы включают постоянное медицинское наблюдение, а также набор процедур, в числе которых кислородные коктейли, озонотерапия, лечебные ванны, фитотерапия – в зависимости от профиля санатория.
"Обязательная часть курса реабилитации – лечебная физкультура, упражнения по восстановлению дыхательной активности", - поясняют региональные власти.
Большинство здравниц края расположены на побережье или в предгорных районах: в Анапе, Сочи, Горячем Ключе, Краснодаре, а также Туапсинском, Апшеронском, Лабинском и Белореченском районах.
Всего на Кубани работает более 200 здравниц общей вместимостью свыше 100 тысяч мест – около 21% мощности всех российских санаториев. Ежегодно санатории и пансионаты края принимают до 1,5 миллиона отдыхающих.
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