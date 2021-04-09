Франция призвала Россию объяснить передвижение войск у границы с Украиной
21:28 09.04.2021 (обновлено: 00:25 10.04.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже
ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призывает РФ через механизмы ОБСЕ объяснить мотивы передвижений российских войск к восточной границе Украины и в Крыму.
"Сегодня я обсудил ситуацию на Украине в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Германии г-ном Хайко Маасом", - говорится в коммюнике Ле Дриана, которое было распространено пресс-службой МИД Франции.
"В контексте этих переговоров я подчеркнул глубокую озабоченность и большую бдительность Франции в отношении недавних значительных перемещений российских вооруженных сил около восточной границы Украины, а также в Крыму. Франция считает важным и срочным, чтобы Россия могла прозрачным образом, в частности, через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснять рамки и мотивы этих движений. Мы призываем Россию прекратить провокации и без промедления предпринять необходимые инициативы для деэскалации", - отметается в коммюнике.
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