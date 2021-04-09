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Франция призвала Россию объяснить передвижение войск у границы с Украиной
Франция призвала Россию объяснить передвижение войск у границы с Украиной
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призывает РФ через механизмы ОБСЕ объяснить мотивы передвижений российских войск к восточной границе Украины и в Крыму. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-09T21:28
2021-04-10T00:25
дмитрий кулеба
энтони блинкен
обсе
жан-ив ле дриан
мид франции‎
сша
украина
в мире
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ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призывает РФ через механизмы ОБСЕ объяснить мотивы передвижений российских войск к восточной границе Украины и в Крыму."Сегодня я обсудил ситуацию на Украине в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Германии г-ном Хайко Маасом", - говорится в коммюнике Ле Дриана, которое было распространено пресс-службой МИД Франции."В контексте этих переговоров я подчеркнул глубокую озабоченность и большую бдительность Франции в отношении недавних значительных перемещений российских вооруженных сил около восточной границы Украины, а также в Крыму. Франция считает важным и срочным, чтобы Россия могла прозрачным образом, в частности, через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснять рамки и мотивы этих движений. Мы призываем Россию прекратить провокации и без промедления предпринять необходимые инициативы для деэскалации", - отметается в коммюнике.
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дмитрий кулеба, энтони блинкен, обсе, жан-ив ле дриан, мид франции‎, сша, украина, в мире

Франция призвала Россию объяснить передвижение войск у границы с Украиной

21:28 09.04.2021 (обновлено: 00:25 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призывает РФ через механизмы ОБСЕ объяснить мотивы передвижений российских войск к восточной границе Украины и в Крыму.
"Сегодня я обсудил ситуацию на Украине в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Германии г-ном Хайко Маасом", - говорится в коммюнике Ле Дриана, которое было распространено пресс-службой МИД Франции.
"В контексте этих переговоров я подчеркнул глубокую озабоченность и большую бдительность Франции в отношении недавних значительных перемещений российских вооруженных сил около восточной границы Украины, а также в Крыму. Франция считает важным и срочным, чтобы Россия могла прозрачным образом, в частности, через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснять рамки и мотивы этих движений. Мы призываем Россию прекратить провокации и без промедления предпринять необходимые инициативы для деэскалации", - отметается в коммюнике.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Вчера, 19:17
Зеленский выступил за перемирие в Донбассе
 
Дмитрий КулебаЭнтони БлинкенОБСЕЖан-Ив Ле ДрианМИД Франции‎СШАУкраинаВ мире
 
 
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