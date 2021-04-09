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В Пентагоне высказались об отправке кораблей в Черное море
В Пентагоне высказались об отправке кораблей в Черное море
Операции американских военных кораблей в Черном море и на всей территории Европейского командования носят "рутинный характер", заявил официальный представитель... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T21:52
2021-04-09T23:26
россия
черное море
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в мире
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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Операции американских военных кораблей в Черном море и на всей территории Европейского командования носят "рутинный характер", заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Ранее Анкара направила участникам конвенции Монтрё уведомление о проходе кораблей США из Средиземного моря в Черное море и обратно. По сообщению СМИ, эта операция вызвана "ростом российской военной активности" на границе с Украиной. Как заявил РИА Новости источник в МИД Турции, корабли по очереди пройдут через пролив Босфор 14 и 15 апреля, а 4 и 5 мая вернутся обратно."Это нормальное развитие событий для военнослужащих Соединенных Штатов, и мы, разумеется, координируем вхождение кораблей в Черное море с Турцией в рамках конвенции Монтрё", — сказал Кирби во время брифинга, отметив, что не собирается говорить "о гипотетических или будущих операциях". При этом представитель Пентагона отказался комментировать сообщения СМИ о планах Вашингтона направить два корабля через Босфор на следующей неделе."Я не намерен подтверждать сообщения турецких СМИ. Мы регулярно проводим операции в Черном море, здесь нет ничего нового", — пояснил Кирби.По его словам, американские военные силы "будут плавать, летать и перемещаться по земле там, где это позволено".Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. При этом режим прохода военных кораблей различен для черноморских и нечерноморских государств: корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, для них также действуют существенные ограничения по классу и по тоннажу.
https://ria.ru/20210409/korabli-1727574059.html
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россия, черное море, министерство обороны сша, сша, в мире

В Пентагоне высказались об отправке кораблей в Черное море

21:52 09.04.2021 (обновлено: 23:26 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМеждународные военно-морские учения "Фрукус-2012"
Международные военно-морские учения Фрукус-2012 - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Операции американских военных кораблей в Черном море и на всей территории Европейского командования носят "рутинный характер", заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Ранее Анкара направила участникам конвенции Монтрё уведомление о проходе кораблей США из Средиземного моря в Черное море и обратно. По сообщению СМИ, эта операция вызвана "ростом российской военной активности" на границе с Украиной. Как заявил РИА Новости источник в МИД Турции, корабли по очереди пройдут через пролив Босфор 14 и 15 апреля, а 4 и 5 мая вернутся обратно.
Эсминец ВМС США Thomas Hudner - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Вчера, 16:10
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"Это нормальное развитие событий для военнослужащих Соединенных Штатов, и мы, разумеется, координируем вхождение кораблей в Черное море с Турцией в рамках конвенции Монтрё", — сказал Кирби во время брифинга, отметив, что не собирается говорить "о гипотетических или будущих операциях".
При этом представитель Пентагона отказался комментировать сообщения СМИ о планах Вашингтона направить два корабля через Босфор на следующей неделе.
"Я не намерен подтверждать сообщения турецких СМИ. Мы регулярно проводим операции в Черном море, здесь нет ничего нового", — пояснил Кирби.
По его словам, американские военные силы "будут плавать, летать и перемещаться по земле там, где это позволено".
Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. При этом режим прохода военных кораблей различен для черноморских и нечерноморских государств: корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, для них также действуют существенные ограничения по классу и по тоннажу.
Крейсер ВМС США Monterey - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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Корабли США в Черном море будут уничтожены в случае провокации – эксперт
 
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