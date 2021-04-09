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В Воронежской области загорелся жилой дом
В Воронежской области загорелся жилой дом
Жилой дом горит в Воронежской области на площади 350 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T23:49
2021-04-09T23:49
2021-04-09T23:49
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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воронеж
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Жилой дом горит в Воронежской области на площади 350 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России.По данным ведовства, сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме по улице Еремеева поступило в 21.40. Загорелась кровля. Сообщается, что 177 жильцов самостоятельно вышли из дома, а пожарные эвакуировали трех маломобильных пожилых людей."По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, площадь пожара составляет 350 квадратных метров. Идет тушение. Всего на месте пожара работает 12 единиц техники и 40 человек", - говорится в сообщении.Добавляется, что для обогрева эвакуированных жильцов к месту пожара направлены два автобуса от администрации Коминтерновского района Воронежа.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, воронеж, происшествия