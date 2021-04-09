https://ria.ru/20210409/pozhar-1727639411.html

В Воронежской области загорелся жилой дом

В Воронежской области загорелся жилой дом

Жилой дом горит в Воронежской области на площади 350 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T23:49

2021-04-09T23:49

2021-04-09T23:49

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воронежская область

воронеж

происшествия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Жилой дом горит в Воронежской области на площади 350 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России.По данным ведовства, сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме по улице Еремеева поступило в 21.40. Загорелась кровля. Сообщается, что 177 жильцов самостоятельно вышли из дома, а пожарные эвакуировали трех маломобильных пожилых людей."По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, площадь пожара составляет 350 квадратных метров. Идет тушение. Всего на месте пожара работает 12 единиц техники и 40 человек", - говорится в сообщении.Добавляется, что для обогрева эвакуированных жильцов к месту пожара направлены два автобуса от администрации Коминтерновского района Воронежа.

https://ria.ru/20210407/lyubertsy-1727256059.html

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, воронеж, происшествия