https://ria.ru/20210409/titul-1727637963.html

Новым герцогом Эдинбургским стал принц Чарльз

Новым герцогом Эдинбургским стал принц Чарльз

Титул герцога Эдинбургского, как и другие титулы скончавшегося в пятницу супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филипа, автоматически перешел к РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T23:05

2021-04-09T23:05

2021-04-09T23:59

умер принц филипп

принц филипп, герцог эдинбургский

чарльз, принц уэльский

великобритания

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ЛОНДОН, 9 апр – РИА Новости, Мария Табак. Титул герцога Эдинбургского, как и другие титулы скончавшегося в пятницу супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филипа, автоматически перешел к его старшему сыну Чарльзу, но однажды достанется самому младшему сыну."Данные титулы наследуются, и после кончины Его Королевского Высочества перешли к старшему сыну, Его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому. В том случае, если принц Уэльский или другой носитель титула станет королем, титулы перейдут к короне (то есть, по сути, перестанут существовать – ред.)", - говорится в заявлении британской геральдической палаты.Тем не менее, когда принц Чарльз станет королем, титул герцога Эдинбургского не исчезнет, а перейдет к его младшему брату принцу Эдварду. В 1999 году, когда Эдвард женился (королева пожаловала ему тогда титул графа Эссекского), его отец и старший брат договорились, что он станет однажды герцогом Эдинбургским, но произойдет это только после смерти и принца Филипа, и королевы.У принца Филипа и королевы четверо детей: наследник престола принц Чарльз, принц Эндрю, принцесса Анна и принц Эдвард.

https://ria.ru/20210409/filipp-1727552325.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/1727618657.html

великобритания

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