https://ria.ru/20210409/titul-1727637963.html
Новым герцогом Эдинбургским стал принц Чарльз
Новым герцогом Эдинбургским стал принц Чарльз
Титул герцога Эдинбургского, как и другие титулы скончавшегося в пятницу супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филипа, автоматически перешел к РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T23:05
2021-04-09T23:05
2021-04-09T23:59
умер принц филипп
принц филипп, герцог эдинбургский
чарльз, принц уэльский
великобритания
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ЛОНДОН, 9 апр – РИА Новости, Мария Табак. Титул герцога Эдинбургского, как и другие титулы скончавшегося в пятницу супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филипа, автоматически перешел к его старшему сыну Чарльзу, но однажды достанется самому младшему сыну."Данные титулы наследуются, и после кончины Его Королевского Высочества перешли к старшему сыну, Его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому. В том случае, если принц Уэльский или другой носитель титула станет королем, титулы перейдут к короне (то есть, по сути, перестанут существовать – ред.)", - говорится в заявлении британской геральдической палаты.Тем не менее, когда принц Чарльз станет королем, титул герцога Эдинбургского не исчезнет, а перейдет к его младшему брату принцу Эдварду. В 1999 году, когда Эдвард женился (королева пожаловала ему тогда титул графа Эссекского), его отец и старший брат договорились, что он станет однажды герцогом Эдинбургским, но произойдет это только после смерти и принца Филипа, и королевы.У принца Филипа и королевы четверо детей: наследник престола принц Чарльз, принц Эндрю, принцесса Анна и принц Эдвард.
https://ria.ru/20210409/filipp-1727552325.html
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умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, чарльз, принц уэльский, великобритания
ЛОНДОН, 9 апр – РИА Новости, Мария Табак.
Титул герцога Эдинбургского, как и другие титулы скончавшегося в пятницу супруга королевы Великобритании
Елизаветы Второй принца Филипа, автоматически перешел к его старшему сыну Чарльзу, но однажды достанется самому младшему сыну.
"Данные титулы наследуются, и после кончины Его Королевского Высочества перешли к старшему сыну, Его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому. В том случае, если принц Уэльский или другой носитель титула станет королем, титулы перейдут к короне (то есть, по сути, перестанут существовать – ред.)", - говорится в заявлении британской геральдической палаты.
Тем не менее, когда принц Чарльз станет королем, титул герцога Эдинбургского не исчезнет, а перейдет к его младшему брату принцу Эдварду. В 1999 году, когда Эдвард женился (королева пожаловала ему тогда титул графа Эссекского), его отец и старший брат договорились, что он станет однажды герцогом Эдинбургским, но произойдет это только после смерти и принца Филипа, и королевы.
У принца Филипа и королевы четверо детей: наследник престола принц Чарльз, принц Эндрю, принцесса Анна и принц Эдвард.