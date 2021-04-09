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Новым герцогом Эдинбургским стал принц Чарльз
Новым герцогом Эдинбургским стал принц Чарльз
Титул герцога Эдинбургского, как и другие титулы скончавшегося в пятницу супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филипа, автоматически перешел к РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T23:05
2021-04-09T23:59
умер принц филипп
принц филипп, герцог эдинбургский
чарльз, принц уэльский
великобритания
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ЛОНДОН, 9 апр – РИА Новости, Мария Табак. Титул герцога Эдинбургского, как и другие титулы скончавшегося в пятницу супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филипа, автоматически перешел к его старшему сыну Чарльзу, но однажды достанется самому младшему сыну."Данные титулы наследуются, и после кончины Его Королевского Высочества перешли к старшему сыну, Его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому. В том случае, если принц Уэльский или другой носитель титула станет королем, титулы перейдут к короне (то есть, по сути, перестанут существовать – ред.)", - говорится в заявлении британской геральдической палаты.Тем не менее, когда принц Чарльз станет королем, титул герцога Эдинбургского не исчезнет, а перейдет к его младшему брату принцу Эдварду. В 1999 году, когда Эдвард женился (королева пожаловала ему тогда титул графа Эссекского), его отец и старший брат договорились, что он станет однажды герцогом Эдинбургским, но произойдет это только после смерти и принца Филипа, и королевы.У принца Филипа и королевы четверо детей: наследник престола принц Чарльз, принц Эндрю, принцесса Анна и принц Эдвард.
https://ria.ru/20210409/filipp-1727552325.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/1727618657.html
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умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, чарльз, принц уэльский, великобритания

Новым герцогом Эдинбургским стал принц Чарльз

23:05 09.04.2021 (обновлено: 23:59 09.04.2021)
 
© AP Photo / Darko VojinovicПринц Чарльз в крепости Калемегдан в Белграде, Сербия
Принц Чарльз в крепости Калемегдан в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic
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ЛОНДОН, 9 апр – РИА Новости, Мария Табак. Титул герцога Эдинбургского, как и другие титулы скончавшегося в пятницу супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филипа, автоматически перешел к его старшему сыну Чарльзу, но однажды достанется самому младшему сыну.
"Данные титулы наследуются, и после кончины Его Королевского Высочества перешли к старшему сыну, Его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому. В том случае, если принц Уэльский или другой носитель титула станет королем, титулы перейдут к короне (то есть, по сути, перестанут существовать – ред.)", - говорится в заявлении британской геральдической палаты.
Британский принц Филипп в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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Биография герцога Эдинбургского Филиппа
Тем не менее, когда принц Чарльз станет королем, титул герцога Эдинбургского не исчезнет, а перейдет к его младшему брату принцу Эдварду. В 1999 году, когда Эдвард женился (королева пожаловала ему тогда титул графа Эссекского), его отец и старший брат договорились, что он станет однажды герцогом Эдинбургским, но произойдет это только после смерти и принца Филипа, и королевы.
У принца Филипа и королевы четверо детей: наследник престола принц Чарльз, принц Эндрю, принцесса Анна и принц Эдвард.
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Умер принц Филипппринц Филипп, герцог ЭдинбургскийЧарльз, принц УэльскийВеликобритания
 
 
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