Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за два часа вырос на 11 сантиметров
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за два часа повысился до отметки в 942 см
Вышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился до 942 сантиметров, сообщила администрация города.
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"Уровень воды в Урале в Оренбурге по состоянию на 24:00 составил 942 сантиметра", — говорится в заявлении в Telegram-канале.
Отмечается, что глава города Сергей Салмин объехал затопляемые территории, вода прибывает. Его первый заместитель Алексей Кудинов также находится на дежурстве. Запрос на эвакуацию пока не поступал.
Ранее во вторник в мэрии Оренбурга сообщили, что по состоянию на 22:00 по местному времени уровень реки Урал стал на один сантиметр выше опасной отметки и составил 931 сантиметр. Позже губернатор области Денис Паслер призвал жителей города эвакуироваться из затопляемых районов.
Небывалый паводок
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
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