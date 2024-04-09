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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за два часа вырос на 11 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024
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23:43 09.04.2024 (обновлено: 01:55 10.04.2024)
https://ria.ru/20240409/reka-1938963936.html
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за два часа вырос на 11 сантиметров
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за два часа вырос на 11 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за два часа вырос на 11 сантиметров
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился до 942 сантиметров, сообщила администрация города. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-09T23:43
2024-04-10T01:55
общество
оренбург
денис паслер
алексей кудин
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился до 942 сантиметров, сообщила администрация города.&quot;Уровень воды в Урале в Оренбурге по состоянию на 24:00 составил 942 сантиметра&quot;, — говорится в заявлении в Telegram-канале.Отмечается, что глава города Сергей Салмин объехал затопляемые территории, вода прибывает. Его первый заместитель Алексей Кудинов также находится на дежурстве. Запрос на эвакуацию пока не поступал.Ранее во вторник в мэрии Оренбурга сообщили, что по состоянию на 22:00 по местному времени уровень реки Урал стал на один сантиметр выше опасной отметки и составил 931 сантиметр. Позже губернатор области Денис Паслер призвал жителей города эвакуироваться из затопляемых районов.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938959928.html
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общество, оренбург, денис паслер, алексей кудин, наводнения в россии — 2024
Общество, Оренбург, Денис Паслер, Алексей Кудин, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за два часа вырос на 11 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за два часа повысился до отметки в 942 см

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео
Вышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости
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Вышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился до 942 сантиметров, сообщила администрация города.
«

"Уровень воды в Урале в Оренбурге по состоянию на 24:00 составил 942 сантиметра", — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Река Урал в Оренбурге
Живущих вдоль рек Урала и Сакмары под Оренбургом призвали эвакуироваться
Вчера, 23:05
Отмечается, что глава города Сергей Салмин объехал затопляемые территории, вода прибывает. Его первый заместитель Алексей Кудинов также находится на дежурстве. Запрос на эвакуацию пока не поступал.
Ранее во вторник в мэрии Оренбурга сообщили, что по состоянию на 22:00 по местному времени уровень реки Урал стал на один сантиметр выше опасной отметки и составил 931 сантиметр. Позже губернатор области Денис Паслер призвал жителей города эвакуироваться из затопляемых районов.

Небывалый паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.
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В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтопленыНаводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
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ОбществоОренбургДенис ПаслерАлексей КудинНаводнения в России — 2024
 
 
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