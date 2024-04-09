https://ria.ru/20240409/oruzhie-1938961474.html

ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР

ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР - РИА Новости, 10.04.2024

ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР

Украинские боевики применили химическое оружие в районе Клещеевки на Артемовском направлении в ДНР, российские силовики предоставили РИА Новости видеозапись с... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-09T23:17

2024-04-09T23:17

2024-04-10T01:15

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

в мире

клещеевка

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украинские боевики применили химическое оружие в районе Клещеевки на Артемовском направлении в ДНР, российские силовики предоставили РИА Новости видеозапись с одной из таких неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом.Согласно заключению эксперта, которому направили образец, в состав боеприпаса входит газ, который раздражает слизистые оболочки человека. Предположительно, речь идет о белом фосфоре (вещество — М-15). Этот химикат вызывает кашель, а также может привести к ожогам верхних дыхательных путей. Вещество потенциально смертельно опасно в зависимости от количества вдохов и концентрации. Уточняется, что ВСУ использовали беспилотники, с которых сбрасывали эти стеклянные колбы.Российские силовики призвали относиться с осторожностью к любым незнакомым предметам, не прикасаться к ним и не разрушать.Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге, состоявшемся 19 февраля, заявил, что Киев при пособничестве Запада применяет против российских войск химикаты, запрещенные КЗХО. Среди конкретных соединений он назвал аналоги вещества "Табун", которое применяли немецко-фашистские захватчики в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20230421/vsu-1866877035.html

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клещеевка

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, клещеевка