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ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР - РИА Новости, 10.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 09.04.2024 (обновлено: 01:15 10.04.2024)
https://ria.ru/20240409/oruzhie-1938961474.html
ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР
ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР - РИА Новости, 10.04.2024
ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР
Украинские боевики применили химическое оружие в районе Клещеевки на Артемовском направлении в ДНР, российские силовики предоставили РИА Новости видеозапись с... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-09T23:17
2024-04-10T01:15
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
клещеевка
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украинские боевики применили химическое оружие в районе Клещеевки на Артемовском направлении в ДНР, российские силовики предоставили РИА Новости видеозапись с одной из таких неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом.Согласно заключению эксперта, которому направили образец, в состав боеприпаса входит газ, который раздражает слизистые оболочки человека. Предположительно, речь идет о белом фосфоре (вещество — М-15). Этот химикат вызывает кашель, а также может привести к ожогам верхних дыхательных путей. Вещество потенциально смертельно опасно в зависимости от количества вдохов и концентрации. Уточняется, что ВСУ использовали беспилотники, с которых сбрасывали эти стеклянные колбы.Российские силовики призвали относиться с осторожностью к любым незнакомым предметам, не прикасаться к ним и не разрушать.Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге, состоявшемся 19 февраля, заявил, что Киев при пособничестве Запада применяет против российских войск химикаты, запрещенные КЗХО. Среди конкретных соединений он назвал аналоги вещества "Табун", которое применяли немецко-фашистские захватчики в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20230421/vsu-1866877035.html
донецкая народная республика
клещеевка
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, клещеевка
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Клещеевка
ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР

ВСУ применили химоружие у Клещеевки на Артемовском направлении в ДНР

© РИА Новости Кадр видеозаписи с неразорвавшейся стеклянной колбой с химическим веществом, которое ВСУ применили на Артемовском направлении в ДНР
 Кадр видеозаписи с неразорвавшейся стеклянной колбой с химическим веществом, которое ВСУ применили на Артемовском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости
Кадр видеозаписи с неразорвавшейся стеклянной колбой с химическим веществом, которое ВСУ применили на Артемовском направлении в ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украинские боевики применили химическое оружие в районе Клещеевки на Артемовском направлении в ДНР, российские силовики предоставили РИА Новости видеозапись с одной из таких неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом.
Согласно заключению эксперта, которому направили образец, в состав боеприпаса входит газ, который раздражает слизистые оболочки человека. Предположительно, речь идет о белом фосфоре (вещество — М-15). Этот химикат вызывает кашель, а также может привести к ожогам верхних дыхательных путей. Вещество потенциально смертельно опасно в зависимости от количества вдохов и концентрации.
Уточняется, что ВСУ использовали беспилотники, с которых сбрасывали эти стеклянные колбы.
Российские силовики призвали относиться с осторожностью к любым незнакомым предметам, не прикасаться к ним и не разрушать.
Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге, состоявшемся 19 февраля, заявил, что Киев при пособничестве Запада применяет против российских войск химикаты, запрещенные КЗХО. Среди конкретных соединений он назвал аналоги вещества "Табун", которое применяли немецко-фашистские захватчики в годы Великой Отечественной войны.
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
ВСУ попытались применить химическое оружие на Запорожском направлении
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ миреКлещеевка
 
 
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