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В Риме по запросу Душанбе задержали гражданина Таджикистана

В Риме по запросу Душанбе задержали гражданина Таджикистана - РИА Новости, 09.04.2024

В Риме по запросу Душанбе задержали гражданина Таджикистана

Гражданин Таджикистана, подозреваемый в участии в экстремистско-террористической организации "Исламское государство"* Илхом Сайрахмонзода был задержан в Риме по РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T23:53

2024-04-09T23:53

2024-04-09T23:53

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ДУШАНБЕ, 9 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Гражданин Таджикистана, подозреваемый в участии в экстремистско-террористической организации "Исламское государство"* Илхом Сайрахмонзода был задержан в Риме по запросу таджикистанского МВД, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана. "Действительно, Илхом Сайрахмонзода, 1982 года рождения, житель района Рудаки был задержан в городе Риме по запросу министерства внутренних дел Таджикистана", - говорится в информации. По сообщению пресс-службы, Сайрахмонзода находится в официальном розыске Национального бюро Интерпола МВД Таджикистана с июля 2018 года за "совершение ряда преступлений террористическо-экстремистского характера". "Следует отметить, что вышеназванный гражданин задержан в ходе осуществления совместного взаимодействия сторон. В настоящее время принимаются все необходимые меры по его экстрадиции Таджикистан", - говорится в сообщении. Ранее СМИ сообщили, что В аэропорту Рима задержали предполагаемого члена ИГ из Таджикистана.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20240320/fsb-1934440407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, таджикистан, рим, россия, исламское государство*, интерпол