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В Риме по запросу Душанбе задержали гражданина Таджикистана
В Риме по запросу Душанбе задержали гражданина Таджикистана - РИА Новости, 09.04.2024
В Риме по запросу Душанбе задержали гражданина Таджикистана
Гражданин Таджикистана, подозреваемый в участии в экстремистско-террористической организации "Исламское государство"* Илхом Сайрахмонзода был задержан в Риме по РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T23:53
2024-04-09T23:53
2024-04-09T23:53
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ДУШАНБЕ, 9 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Гражданин Таджикистана, подозреваемый в участии в экстремистско-террористической организации "Исламское государство"* Илхом Сайрахмонзода был задержан в Риме по запросу таджикистанского МВД, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана. "Действительно, Илхом Сайрахмонзода, 1982 года рождения, житель района Рудаки был задержан в городе Риме по запросу министерства внутренних дел Таджикистана", - говорится в информации. По сообщению пресс-службы, Сайрахмонзода находится в официальном розыске Национального бюро Интерпола МВД Таджикистана с июля 2018 года за "совершение ряда преступлений террористическо-экстремистского характера". "Следует отметить, что вышеназванный гражданин задержан в ходе осуществления совместного взаимодействия сторон. В настоящее время принимаются все необходимые меры по его экстрадиции Таджикистан", - говорится в сообщении. Ранее СМИ сообщили, что В аэропорту Рима задержали предполагаемого члена ИГ из Таджикистана.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, таджикистан, рим, россия, исламское государство*, интерпол
В мире, Здоровье - Общество, Таджикистан, Рим, Россия, Исламское государство*, Интерпол
В Риме по запросу Душанбе задержали гражданина Таджикистана
Предполагаемого члена ИГ из Таджикистана задержали в Риме по запросу Душанбе