https://ria.ru/20240409/yododefitsit-1938961318.html

Минздрав подготовил проект о профилактике йододефицита

Минздрав подготовил проект о профилактике йододефицита - РИА Новости, 09.04.2024

Минздрав подготовил проект о профилактике йододефицита

Минздрав России для профилактики заболеваний йододефицита предлагает использовать йодированную соль при приготовлении пищевых продуктов, в том числе хлеба для... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T23:16

2024-04-09T23:16

2024-04-09T23:56

общество

россия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минздрав России для профилактики заболеваний йододефицита предлагает использовать йодированную соль при приготовлении пищевых продуктов, в том числе хлеба для образовательных и медицинских организаций, организаций соцобслуживания, воинских частей и органов уголовно-исполнительной системы, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Проектом федерального закона вносятся изменения в часть 2 статьи 30 Федерального закона № 323 от 21 ноября 2011 г. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", направленные на профилактику заболеваний, вызванных дефицитом йода, включающее в себя информирование населения о заболеваниях, вызванных дефицитом йода, а также существующих способах их профилактики, обогащение пищевых продуктов йодом, использование соли пищевой йодированной при приготовлении пищевых продуктов, в том числе в хлебобулочных изделиях, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях социального обслуживания, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, воинских частях", - говорится в пояснительной записке к проекту. Кроме того, предполагается визуальное выделение в магазинах йодированной соли, при этом способ выделения определяется организациями самостоятельно, уточняется в документе. При этом проект федерального закона не предусматривает повсеместного обязательного обогащения пищевых продуктов соединениями йода. Все регионы России в большей или меньшей степени являются йододефицитными, отмечается в пояснительной записке. Дефицит йода на всей территории страны приводит к тяжелым последствиям: ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 3 миллионов взрослых и около 400 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы.

https://ria.ru/20240109/polimer-1920227234.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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