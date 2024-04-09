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Минздрав подготовил проект о профилактике йододефицита - РИА Новости, 09.04.2024
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23:16 09.04.2024 (обновлено: 23:56 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/yododefitsit-1938961318.html
Минздрав подготовил проект о профилактике йододефицита
Минздрав подготовил проект о профилактике йододефицита - РИА Новости, 09.04.2024
Минздрав подготовил проект о профилактике йододефицита
Минздрав России для профилактики заболеваний йододефицита предлагает использовать йодированную соль при приготовлении пищевых продуктов, в том числе хлеба для... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T23:16
2024-04-09T23:56
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минздрав России для профилактики заболеваний йододефицита предлагает использовать йодированную соль при приготовлении пищевых продуктов, в том числе хлеба для образовательных и медицинских организаций, организаций соцобслуживания, воинских частей и органов уголовно-исполнительной системы, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Проектом федерального закона вносятся изменения в часть 2 статьи 30 Федерального закона № 323 от 21 ноября 2011 г. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", направленные на профилактику заболеваний, вызванных дефицитом йода, включающее в себя информирование населения о заболеваниях, вызванных дефицитом йода, а также существующих способах их профилактики, обогащение пищевых продуктов йодом, использование соли пищевой йодированной при приготовлении пищевых продуктов, в том числе в хлебобулочных изделиях, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях социального обслуживания, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, воинских частях", - говорится в пояснительной записке к проекту. Кроме того, предполагается визуальное выделение в магазинах йодированной соли, при этом способ выделения определяется организациями самостоятельно, уточняется в документе. При этом проект федерального закона не предусматривает повсеместного обязательного обогащения пищевых продуктов соединениями йода. Все регионы России в большей или меньшей степени являются йододефицитными, отмечается в пояснительной записке. Дефицит йода на всей территории страны приводит к тяжелым последствиям: ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 3 миллионов взрослых и около 400 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы.
https://ria.ru/20240109/polimer-1920227234.html
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Минздрав подготовил проект о профилактике йододефицита

Минздрав предложил использовать йодированную соль для профилактики йододефицита

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУпаковки с солью
Упаковки с солью - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минздрав России для профилактики заболеваний йододефицита предлагает использовать йодированную соль при приготовлении пищевых продуктов, в том числе хлеба для образовательных и медицинских организаций, организаций соцобслуживания, воинских частей и органов уголовно-исполнительной системы, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом федерального закона вносятся изменения в часть 2 статьи 30 Федерального закона № 323 от 21 ноября 2011 г. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", направленные на профилактику заболеваний, вызванных дефицитом йода, включающее в себя информирование населения о заболеваниях, вызванных дефицитом йода, а также существующих способах их профилактики, обогащение пищевых продуктов йодом, использование соли пищевой йодированной при приготовлении пищевых продуктов, в том числе в хлебобулочных изделиях, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях социального обслуживания, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, воинских частях", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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Кроме того, предполагается визуальное выделение в магазинах йодированной соли, при этом способ выделения определяется организациями самостоятельно, уточняется в документе.
При этом проект федерального закона не предусматривает повсеместного обязательного обогащения пищевых продуктов соединениями йода.
Все регионы России в большей или меньшей степени являются йододефицитными, отмечается в пояснительной записке. Дефицит йода на всей территории страны приводит к тяжелым последствиям: ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 3 миллионов взрослых и около 400 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы.
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