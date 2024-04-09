https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938959928.html
Живущих вдоль рек Урала и Сакмары под Оренбургом призвали эвакуироваться
Живущих вдоль рек Урала и Сакмары под Оренбургом призвали эвакуироваться - РИА Новости, 09.04.2024
Живущих вдоль рек Урала и Сакмары под Оренбургом призвали эвакуироваться
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что потенциально в зону подтопления попадает вся застройка вдоль рек Урал и Сакмара, и рекомендовал жителям РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T23:05
2024-04-09T23:05
2024-04-09T23:05
оренбургская область
оренбург
оренбургский район
денис паслер
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что потенциально в зону подтопления попадает вся застройка вдоль рек Урал и Сакмара, и рекомендовал жителям эвакуироваться на время пика паводка. "Потенциально в зону подтопления попадает вся застройка вдоль Урала и Сакмары. Сомневаетесь - лучше покинуть жилье и переждать пик паводка в безопасном месте. До отъезда необходимо отключить электричество и перекрыть газ", - написал Паслер в своём Telegram-канале. Он добавил, что службы спасения помогут эвакуироваться, для этого необходимо позвонить по телефону "112". Пункты временного размещения организованы в Оренбурге и Оренбургском районе.
https://ria.ru/20240409/podtoplenie-1938949277.html
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оренбургская область, оренбург, оренбургский район, денис паслер, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Оренбург, Оренбургский район, Денис Паслер, Наводнения в России — 2024
Живущих вдоль рек Урала и Сакмары под Оренбургом призвали эвакуироваться
Губернатор Паслер призвал живущих вдоль рек Урала и Сакмары эвакуироваться