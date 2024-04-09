https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938959928.html

Живущих вдоль рек Урала и Сакмары под Оренбургом призвали эвакуироваться

Живущих вдоль рек Урала и Сакмары под Оренбургом призвали эвакуироваться - РИА Новости, 09.04.2024

Живущих вдоль рек Урала и Сакмары под Оренбургом призвали эвакуироваться

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что потенциально в зону подтопления попадает вся застройка вдоль рек Урал и Сакмара, и рекомендовал жителям РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T23:05

2024-04-09T23:05

2024-04-09T23:05

оренбургская область

оренбург

оренбургский район

денис паслер

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что потенциально в зону подтопления попадает вся застройка вдоль рек Урал и Сакмара, и рекомендовал жителям эвакуироваться на время пика паводка. "Потенциально в зону подтопления попадает вся застройка вдоль Урала и Сакмары. Сомневаетесь - лучше покинуть жилье и переждать пик паводка в безопасном месте. До отъезда необходимо отключить электричество и перекрыть газ", - написал Паслер в своём Telegram-канале. Он добавил, что службы спасения помогут эвакуироваться, для этого необходимо позвонить по телефону "112". Пункты временного размещения организованы в Оренбурге и Оренбургском районе.

https://ria.ru/20240409/podtoplenie-1938949277.html

оренбургская область

оренбург

оренбургский район

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