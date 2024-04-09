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Украина вслед за Россией запросила заседание по ЗАЭС, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 09.04.2024
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23:42 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/magate-1938963722.html
Украина вслед за Россией запросила заседание по ЗАЭС, заявили в МАГАТЭ
Украина вслед за Россией запросила заседание по ЗАЭС, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 09.04.2024
Украина вслед за Россией запросила заседание по ЗАЭС, заявили в МАГАТЭ
Председатель совета управляющих МАГАТЭ получил просьбу о проведении заседания по Запорожской АЭС сначала от России, а затем от Украины, заявило Агентство. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T23:42
2024-04-09T23:42
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ВЕНА, 9 апр - РИА Новости. Председатель совета управляющих МАГАТЭ получил просьбу о проведении заседания по Запорожской АЭС сначала от России, а затем от Украины, заявило Агентство. Уточняется, что совет управляющих МАГАТЭ проведет заседание в штаб-квартире Агентства в ближайший четверг в 15.00 (в 16.00 мск), расположенной в Вене. "Заседание созывается председателем совета в соответствии с двумя отдельными письмами на его имя, направленными в хронологическом порядке Российской Федерацией и Украиной, с просьбой о проведении заседания Совета", - говорится в сообщении МАГАТЭ. Отмечается также, что заседание Совета управляющих будет закрыто для прессы. О созыве внеочередного Совета управляющих МАГАТЭ по просьбе российской стороны в связи с последними инцидентами на ЗАЭС ранее заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее агентство Блумберг привело заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сообщил, что Запорожская атомная электростанция после атаки беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии, он указал, что такой сценарий не выдуман. Гросси заявил, что обсудит произошедшее в Совете безопасности ООН, добавляет агентство. Он также добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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в мире, россия, украина, вена, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, магатэ, запорожская аэс, оон
В мире, Россия, Украина, Вена, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Путин, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН, Специальная военная операция на Украине
Украина вслед за Россией запросила заседание по ЗАЭС, заявили в МАГАТЭ

МАГАТЭ заявило, что получило просьбу о заседании по ЗАЭС от РФ, затем от Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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ВЕНА, 9 апр - РИА Новости. Председатель совета управляющих МАГАТЭ получил просьбу о проведении заседания по Запорожской АЭС сначала от России, а затем от Украины, заявило Агентство.
Уточняется, что совет управляющих МАГАТЭ проведет заседание в штаб-квартире Агентства в ближайший четверг в 15.00 (в 16.00 мск), расположенной в Вене.
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"Заседание созывается председателем совета в соответствии с двумя отдельными письмами на его имя, направленными в хронологическом порядке Российской Федерацией и Украиной, с просьбой о проведении заседания Совета", - говорится в сообщении МАГАТЭ.
Отмечается также, что заседание Совета управляющих будет закрыто для прессы.
О созыве внеочередного Совета управляющих МАГАТЭ по просьбе российской стороны в связи с последними инцидентами на ЗАЭС ранее заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее агентство Блумберг привело заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сообщил, что Запорожская атомная электростанция после атаки беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии, он указал, что такой сценарий не выдуман.
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Гросси заявил, что обсудит произошедшее в Совете безопасности ООН, добавляет агентство. Он также добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВенаРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Владимир ПутинМАГАТЭЗапорожская АЭСООН
 
 
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