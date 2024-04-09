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Зеленский заявил, что у Украины есть план нового контрнаступления - РИА Новости, 09.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 09.04.2024 (обновлено: 23:29 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/kontrnastuplenie-1938958537.html
Зеленский заявил, что у Украины есть план нового контрнаступления
Зеленский заявил, что у Украины есть план нового контрнаступления - РИА Новости, 09.04.2024
Зеленский заявил, что у Украины есть план нового контрнаступления
У Киева есть план нового контрнаступления, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T22:54
2024-04-09T23:29
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. У Киева есть план нового контрнаступления, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild.&quot;Да, у нас есть план контрнаступления&quot;, — сказал он.При этом Зеленский подчеркнул, что для наступательной операции Украине нужны передовые системы вооружения от зарубежных партнеров, включая США. Он также выразил надежду, что Киев получит современные технологии для производства новейших типов оружия. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует — "это провал". В январе президент заявил, что ВСУ провалили контрнаступление, а инициатива находится в руках российских Вооруженных сил. По его словам, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
https://ria.ru/20231001/ukraina-1899733948.html
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Космос - РИА Наука, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Bild, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Зеленский заявил, что у Украины есть план нового контрнаступления

Зеленский: для нового контрнаступления Украине нужно больше западного оружия

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. У Киева есть план нового контрнаступления, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild.
«

"Да, у нас есть план контрнаступления", — сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что для наступательной операции Украине нужны передовые системы вооружения от зарубежных партнеров, включая США. Он также выразил надежду, что Киев получит современные технологии для производства новейших типов оружия.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует — "это провал". В январе президент заявил, что ВСУ провалили контрнаступление, а инициатива находится в руках российских Вооруженных сил. По его словам, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
В Госдуме раскритиковали новый план контрнаступления Зеленского
1 октября 2023, 11:47
 
Специальная военная операция на УкраинеКосмос - РИА НаукаУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСергей ШойгуBildВооруженные силы Украины
 
 
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