https://ria.ru/20240409/kontrnastuplenie-1938958537.html

Зеленский заявил, что у Украины есть план нового контрнаступления

Зеленский заявил, что у Украины есть план нового контрнаступления - РИА Новости, 09.04.2024

Зеленский заявил, что у Украины есть план нового контрнаступления

У Киева есть план нового контрнаступления, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T22:54

2024-04-09T22:54

2024-04-09T23:29

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. У Киева есть план нового контрнаступления, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild."Да, у нас есть план контрнаступления", — сказал он.При этом Зеленский подчеркнул, что для наступательной операции Украине нужны передовые системы вооружения от зарубежных партнеров, включая США. Он также выразил надежду, что Киев получит современные технологии для производства новейших типов оружия. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует — "это провал". В январе президент заявил, что ВСУ провалили контрнаступление, а инициатива находится в руках российских Вооруженных сил. По его словам, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.

https://ria.ru/20231001/ukraina-1899733948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, сергей шойгу, bild, вооруженные силы украины