СМИ раскрыли детали законопроекта об усилении мобилизации на Украине
"Украинская правда": проект о мобилизации предлагает базовую военную службу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Законопроект об усилении мобилизации предусматривает введение базовой военной службы вместо срочной для граждан в возрасте 18-25 лет, сообщило издание "Украинская правда".
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"Вместо срочной планируется ввести базовую военную службу. Ее будут проходить граждане от 18 до 25 лет. Они смогут самостоятельно выбрать период прохождения службы до достижения 24-летнего возраста", - пишет издание со ссылкой на заключение комитета Рады по нацбезопасности и обороне.
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По его информации, обязательная мобилизация женщин не планируется. На учет могут быть поставлены пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья с медицинским и фармацевтическим образованием.
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"Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу во время военного положения в добровольном порядке", - пишет издание.
Ранее во вторник "Украинская правда" со ссылкой на источник в комитете Рады по нацбезопасности и обороне сообщила, что демобилизацию хотят исключить из законопроекта об усилении мобилизации, предлагают рассмотреть отдельно.
На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.