Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли детали законопроекта об усилении мобилизации на Украине - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:56 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/proekt-1938964588.html
СМИ раскрыли детали законопроекта об усилении мобилизации на Украине
СМИ раскрыли детали законопроекта об усилении мобилизации на Украине - РИА Новости, 09.04.2024
СМИ раскрыли детали законопроекта об усилении мобилизации на Украине
Законопроект об усилении мобилизации предусматривает введение базовой военной службы вместо срочной для граждан в возрасте 18-25 лет, сообщило издание... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T23:56
2024-04-09T23:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_9aad6b6d917d4edfa94c2de99242c30d.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Законопроект об усилении мобилизации предусматривает введение базовой военной службы вместо срочной для граждан в возрасте 18-25 лет, сообщило издание "Украинская правда". "Вместо срочной планируется ввести базовую военную службу. Ее будут проходить граждане от 18 до 25 лет. Они смогут самостоятельно выбрать период прохождения службы до достижения 24-летнего возраста", - пишет издание со ссылкой на заключение комитета Рады по нацбезопасности и обороне. По его информации, обязательная мобилизация женщин не планируется. На учет могут быть поставлены пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья с медицинским и фармацевтическим образованием. "Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу во время военного положения в добровольном порядке", - пишет издание. Ранее во вторник "Украинская правда" со ссылкой на источник в комитете Рады по нацбезопасности и обороне сообщила, что демобилизацию хотят исключить из законопроекта об усилении мобилизации, предлагают рассмотреть отдельно. На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929142308.html
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937694367.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_12230f535a82907afbdf26903c748659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, В мире
СМИ раскрыли детали законопроекта об усилении мобилизации на Украине

"Украинская правда": проект о мобилизации предлагает базовую военную службу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Законопроект об усилении мобилизации предусматривает введение базовой военной службы вместо срочной для граждан в возрасте 18-25 лет, сообщило издание "Украинская правда".
«
"Вместо срочной планируется ввести базовую военную службу. Ее будут проходить граждане от 18 до 25 лет. Они смогут самостоятельно выбрать период прохождения службы до достижения 24-летнего возраста", - пишет издание со ссылкой на заключение комитета Рады по нацбезопасности и обороне.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
На Украине приняли законопроект о демобилизации срочников
23 февраля, 13:21
По его информации, обязательная мобилизация женщин не планируется. На учет могут быть поставлены пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья с медицинским и фармацевтическим образованием.
«
"Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу во время военного положения в добровольном порядке", - пишет издание.
Ранее во вторник "Украинская правда" со ссылкой на источник в комитете Рады по нацбезопасности и обороне сообщила, что демобилизацию хотят исключить из законопроекта об усилении мобилизации, предлагают рассмотреть отдельно.
На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
СМИ: почти 470 тысяч украинцев попадут под призыв по новой норме
3 апреля, 19:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала