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В Звериноголовском округе под Курганом проводят превентивную эвакуацию
В Звериноголовском округе под Курганом проводят превентивную эвакуацию - РИА Новости, 09.04.2024
В Звериноголовском округе под Курганом проводят превентивную эвакуацию
Власти Курганской области уточнили, что в Звериноголовском муниципальном округе проводится превентивная эвакуация жителей в связи с паводком. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T23:19
2024-04-09T23:19
2024-04-09T23:19
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Власти Курганской области уточнили, что в Звериноголовском муниципальном округе проводится превентивная эвакуация жителей в связи с паводком. Ранее власти округа сообщили о принудительной эвакуации жителей. "В Звериноголовском проводится превентивная эвакуация в связи со стремительным ростом уровня воды", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что приход большой воды в Курган прогнозируется Росгидрометом в период 11-14 апреля, а в Звериноголовском эта ночь будет очень непростой. Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938959928.html
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происшествия, курганская область, курган, вадим шумков, гидрометцентр, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Курган, Вадим Шумков, Гидрометцентр, Наводнения в России — 2024
В Звериноголовском округе под Курганом проводят превентивную эвакуацию
Курганские власти: в Звериноголовском округе проводят превентивную эвакуацию
ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Власти Курганской области уточнили, что в Звериноголовском муниципальном округе проводится превентивная эвакуация жителей в связи с паводком.
Ранее власти округа сообщили о принудительной эвакуации жителей.
«
"В Звериноголовском проводится превентивная эвакуация в связи со стремительным ростом уровня воды", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Ранее глава региона Вадим Шумков
сообщал, что приход большой воды в Курган прогнозируется Росгидрометом
в период 11-14 апреля, а в Звериноголовском эта ночь будет очень непростой.
Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.