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Американские конгрессмены потребовали отчета о выделенных Украине средствах

Американские конгрессмены потребовали отчета о выделенных Украине средствах - РИА Новости, 09.04.2024

Американские конгрессмены потребовали отчета о выделенных Украине средствах

Конгресс США сталкивается с серьезными трудностями в попытках добиться от Белого дома ясности относительно того, сколько в действительности средств страна... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T23:36

2024-04-09T23:36

2024-04-09T23:36

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ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Конгресс США сталкивается с серьезными трудностями в попытках добиться от Белого дома ясности относительно того, сколько в действительности средств страна потратила на помощь Украине, следует из обнародованного во вторник обращения американских законодателей. Согласно письму, направленном директору бюджетного управления Белого дома Шаланде Янг, конгрессмены испытывают "огромные трудности в получении доступа к официальной информации" администрации президента Джо Байдена на этот счет. "По причинам, изложенным выше, мы считаем, что нам недостает ключевой информации о расходах правительства США, связанных с Украиной. Пожалуй, наиболее примечательным является тот факт, что мы до сих пор в точности не знаем, сколько в общей сложности на сегодняшний день Соединенные Штаты потратили на этот конфликт", - говорится в письме, подписантами которого выступила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, сенаторы Роджер Маршалл, Рэнд Пол, а также десяток других видных законодателей США. Конгрессмены настаивают, что правительству следовало бы внести в отчетность по Украине дополнительные 900 миллионов долларов, которые направил Пентагон Украине в виде военной помощи. Помимо этого, у администрации Байдена также сохраняется возможность передачи Киеву части запасов американского оружия на сумму свыше 4 миллиардов долларов. При этом пополнение арсеналов США взамен отправляемых вооружений потребует расходов в 10 миллиардов долларов. "В совокупности эти цифры доводят общий объем помощи, которую администрация предоставила Украине, до более чем 125 миллиардов долларов, а сумму, которую она могла бы поставить – до более 129 миллиардов", - утверждается в обращении. Конгрессмены потребовали, чтобы Белый дом предоставил им всю имеющуюся отчетность касательно выделяемых Киеву средств, а также данные о том, как долго США намерены оказывать такого рода поддержку в будущем.

https://ria.ru/20231026/pomosch-1905272472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, киев, джо байден, марджори тейлор грин, рэнд пол, министерство обороны сша