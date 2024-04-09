Американские конгрессмены потребовали отчета о выделенных Украине средствах
Конгрессмены потребовали от Белого дома отчета о выделенных на Украину средствах
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Конгресс США сталкивается с серьезными трудностями в попытках добиться от Белого дома ясности относительно того, сколько в действительности средств страна потратила на помощь Украине, следует из обнародованного во вторник обращения американских законодателей.
Согласно письму, направленном директору бюджетного управления Белого дома Шаланде Янг, конгрессмены испытывают "огромные трудности в получении доступа к официальной информации" администрации президента Джо Байдена на этот счет.
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"По причинам, изложенным выше, мы считаем, что нам недостает ключевой информации о расходах правительства США, связанных с Украиной. Пожалуй, наиболее примечательным является тот факт, что мы до сих пор в точности не знаем, сколько в общей сложности на сегодняшний день Соединенные Штаты потратили на этот конфликт", - говорится в письме, подписантами которого выступила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, сенаторы Роджер Маршалл, Рэнд Пол, а также десяток других видных законодателей США.
Конгрессмены настаивают, что правительству следовало бы внести в отчетность по Украине дополнительные 900 миллионов долларов, которые направил Пентагон Украине в виде военной помощи. Помимо этого, у администрации Байдена также сохраняется возможность передачи Киеву части запасов американского оружия на сумму свыше 4 миллиардов долларов. При этом пополнение арсеналов США взамен отправляемых вооружений потребует расходов в 10 миллиардов долларов.
"В совокупности эти цифры доводят общий объем помощи, которую администрация предоставила Украине, до более чем 125 миллиардов долларов, а сумму, которую она могла бы поставить – до более 129 миллиардов", - утверждается в обращении.
Конгрессмены потребовали, чтобы Белый дом предоставил им всю имеющуюся отчетность касательно выделяемых Киеву средств, а также данные о том, как долго США намерены оказывать такого рода поддержку в будущем.
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