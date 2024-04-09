https://ria.ru/20240409/delo-1938962195.html

Белый дом отреагировал на дело СК России о финансировании терроризма

Белый дом отреагировал на дело СК России о финансировании терроризма - РИА Новости, 10.04.2024

Белый дом отреагировал на дело СК России о финансировании терроризма

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал "нонсенсом" возбужденное СК РФ уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-09T23:22

2024-04-09T23:22

2024-04-10T00:52

теракт в "крокус сити холле"

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джо байден

джейк салливан

николай злочевский

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал "нонсенсом" возбужденное СК РФ уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО через в том числе "Бурисма Холдингс". СК РФ ранее сообщал, что по обращению депутатов ГД после теракта в "Крокус сити холле" возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Как отмечалось, деньги, поступавшие через некие коммерческие организации и, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма холдингс" использовались для осуществления терактов в РФ. "Это нонсенс", - сказал Салливан в ходе брифинга в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее уголовное дело. При этом помощник американского президента в очередной раз заверил, что "ИГИЛ*(террористическая организация "Исламское государство"*, ИГ* - ред.) виновна в теракте в "Крокусе". "Мы предупреждали Россию о готовящейся террористической атаке в Москве, все остальное - это шум", - добавил Салливан. Ранее депутаты Госдумы в своем заявлении подчеркивали, что одним из ключевых частных спонсоров террористической деятельности ГУР МО Украины является украинский бизнес-партнер президента США Джо Байдена - собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский. Они также указывали, что с 2014 года сын Байдена был назначен в совет директоров Burisma. С этой же компанией был связан и серьезный скандал вокруг семьи Байдена в самих США. Все началось с публикаций New York Post в 2020 году, в которых утверждалось, что нынешний президент лоббировал бизнес-интересы своего сына Хантера на Украине. Республиканцы в палате представителей до сих пор ведут расследование по поводу бизнес-связей семьи Байдена с Burisma, цель которого - импичмент действующему президенту.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20240409/terrorizm-1938866851.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935398253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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