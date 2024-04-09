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Белый дом отреагировал на дело СК России о финансировании терроризма - РИА Новости, 10.04.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
23:22 09.04.2024 (обновлено: 00:52 10.04.2024)
https://ria.ru/20240409/delo-1938962195.html
Белый дом отреагировал на дело СК России о финансировании терроризма
Белый дом отреагировал на дело СК России о финансировании терроризма - РИА Новости, 10.04.2024
Белый дом отреагировал на дело СК России о финансировании терроризма
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал "нонсенсом" возбужденное СК РФ уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-09T23:22
2024-04-10T00:52
теракт в "крокус сити холле"
в мире
сша
россия
украина
джо байден
джейк салливан
николай злочевский
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал "нонсенсом" возбужденное СК РФ уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО через в том числе "Бурисма Холдингс". СК РФ ранее сообщал, что по обращению депутатов ГД после теракта в "Крокус сити холле" возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Как отмечалось, деньги, поступавшие через некие коммерческие организации и, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма холдингс" использовались для осуществления терактов в РФ. "Это нонсенс", - сказал Салливан в ходе брифинга в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее уголовное дело. При этом помощник американского президента в очередной раз заверил, что "ИГИЛ*(террористическая организация "Исламское государство"*, ИГ* - ред.) виновна в теракте в "Крокусе". "Мы предупреждали Россию о готовящейся террористической атаке в Москве, все остальное - это шум", - добавил Салливан. Ранее депутаты Госдумы в своем заявлении подчеркивали, что одним из ключевых частных спонсоров террористической деятельности ГУР МО Украины является украинский бизнес-партнер президента США Джо Байдена - собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский. Они также указывали, что с 2014 года сын Байдена был назначен в совет директоров Burisma. С этой же компанией был связан и серьезный скандал вокруг семьи Байдена в самих США. Все началось с публикаций New York Post в 2020 году, в которых утверждалось, что нынешний президент лоббировал бизнес-интересы своего сына Хантера на Украине. Республиканцы в палате представителей до сих пор ведут расследование по поводу бизнес-связей семьи Байдена с Burisma, цель которого - импичмент действующему президенту.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20240409/terrorizm-1938866851.html
https://ria.ru/20240324/terakt-1935398253.html
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, джейк салливан, николай злочевский, следственный комитет россии (ск рф), нато, госдума рф, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Джейк Салливан, Николай Злочевский, Следственный комитет России (СК РФ), НАТО, Госдума РФ, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
Белый дом отреагировал на дело СК России о финансировании терроризма

Салливан назвал нонсенсом заявление СК России о спонсорах терактов в США

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал "нонсенсом" возбужденное СК РФ уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО через в том числе "Бурисма Холдингс".
СК РФ ранее сообщал, что по обращению депутатов ГД после теракта в "Крокус сити холле" возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Как отмечалось, деньги, поступавшие через некие коммерческие организации и, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма холдингс" использовались для осуществления терактов в РФ.
Полный комментарий СК по поводу финансирования терроризма высшими должностными лицами США и стран НАТО
СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО
Вчера, 16:01
"Это нонсенс", - сказал Салливан в ходе брифинга в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее уголовное дело.
При этом помощник американского президента в очередной раз заверил, что "ИГИЛ*(террористическая организация "Исламское государство"*, ИГ* - ред.) виновна в теракте в "Крокусе".
"Мы предупреждали Россию о готовящейся террористической атаке в Москве, все остальное - это шум", - добавил Салливан.
Ранее депутаты Госдумы в своем заявлении подчеркивали, что одним из ключевых частных спонсоров террористической деятельности ГУР МО Украины является украинский бизнес-партнер президента США Джо Байдена - собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский. Они также указывали, что с 2014 года сын Байдена был назначен в совет директоров Burisma.
С этой же компанией был связан и серьезный скандал вокруг семьи Байдена в самих США. Все началось с публикаций New York Post в 2020 году, в которых утверждалось, что нынешний президент лоббировал бизнес-интересы своего сына Хантера на Украине.
Республиканцы в палате представителей до сих пор ведут расследование по поводу бизнес-связей семьи Байдена с Burisma, цель которого - импичмент действующему президенту.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Антонов призвал не спешить с выводами об организаторах теракта в "Крокусе"
24 марта, 01:54
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреСШАРоссияУкраинаДжо БайденДжейк СалливанНиколай ЗлочевскийСледственный комитет России (СК РФ)НАТОГосдума РФТеракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
 
 
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