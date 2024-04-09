Белый дом отреагировал на дело СК России о финансировании терроризма
Салливан назвал нонсенсом заявление СК России о спонсорах терактов в США
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал "нонсенсом" возбужденное СК РФ уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО через в том числе "Бурисма Холдингс".
СК РФ ранее сообщал, что по обращению депутатов ГД после теракта в "Крокус сити холле" возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Как отмечалось, деньги, поступавшие через некие коммерческие организации и, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма холдингс" использовались для осуществления терактов в РФ.
"Это нонсенс", - сказал Салливан в ходе брифинга в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее уголовное дело.
При этом помощник американского президента в очередной раз заверил, что "ИГИЛ*(террористическая организация "Исламское государство"*, ИГ* - ред.) виновна в теракте в "Крокусе".
"Мы предупреждали Россию о готовящейся террористической атаке в Москве, все остальное - это шум", - добавил Салливан.
Ранее депутаты Госдумы в своем заявлении подчеркивали, что одним из ключевых частных спонсоров террористической деятельности ГУР МО Украины является украинский бизнес-партнер президента США Джо Байдена - собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский. Они также указывали, что с 2014 года сын Байдена был назначен в совет директоров Burisma.
С этой же компанией был связан и серьезный скандал вокруг семьи Байдена в самих США. Все началось с публикаций New York Post в 2020 году, в которых утверждалось, что нынешний президент лоббировал бизнес-интересы своего сына Хантера на Украине.
Республиканцы в палате представителей до сих пор ведут расследование по поводу бизнес-связей семьи Байдена с Burisma, цель которого - импичмент действующему президенту.
* Террористическая группировка, запрещенная в России