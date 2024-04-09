https://ria.ru/20240409/pomosch-1938963099.html

Китай не оказывает России военной помощи в связи с СВО, сообщил Белый дом

Китай не оказывает России военной помощи в связи с СВО, сообщил Белый дом - РИА Новости, 09.04.2024

Китай не оказывает России военной помощи в связи с СВО, сообщил Белый дом

Власти США не видят свидетельств того, что Китай напрямую оказывает военную помощь России в связи с проводимой ею специальной военной операцией на Украине,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T23:33

2024-04-09T23:33

2024-04-09T23:33

специальная военная операция на украине

в мире

китай

россия

сша

джейк салливан

сергей лавров

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Власти США не видят свидетельств того, что Китай напрямую оказывает военную помощь России в связи с проводимой ею специальной военной операцией на Украине, заявил во вторник помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы не увидели каких-либо свидетельств того, что они оказывают прямую военную помощь России, но мы также выразили нашу обеспокоенность относительно их вклада в работу российского военно-промышленного комплекса", - сказал Салливан на брифинге. Таким образом чиновник ответил на просьбу журналистов прокомментировать встречу главы российского МИД Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.

https://ria.ru/20240409/kontrnastuplenie-1938958537.html

китай

россия

сша

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в мире, китай, россия, сша, джейк салливан, сергей лавров, си цзиньпин