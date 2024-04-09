Рейтинг@Mail.ru
Китай не оказывает России военной помощи в связи с СВО, сообщил Белый дом - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:33 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/pomosch-1938963099.html
Китай не оказывает России военной помощи в связи с СВО, сообщил Белый дом
Китай не оказывает России военной помощи в связи с СВО, сообщил Белый дом - РИА Новости, 09.04.2024
Китай не оказывает России военной помощи в связи с СВО, сообщил Белый дом
Власти США не видят свидетельств того, что Китай напрямую оказывает военную помощь России в связи с проводимой ею специальной военной операцией на Украине,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T23:33
2024-04-09T23:33
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
сша
джейк салливан
сергей лавров
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885028_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_c9dec3e1bd125bb5c53ee66004ac40ff.jpg
ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Власти США не видят свидетельств того, что Китай напрямую оказывает военную помощь России в связи с проводимой ею специальной военной операцией на Украине, заявил во вторник помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы не увидели каких-либо свидетельств того, что они оказывают прямую военную помощь России, но мы также выразили нашу обеспокоенность относительно их вклада в работу российского военно-промышленного комплекса", - сказал Салливан на брифинге. Таким образом чиновник ответил на просьбу журналистов прокомментировать встречу главы российского МИД Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.
https://ria.ru/20240409/kontrnastuplenie-1938958537.html
китай
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a3983d414087416565d3fb0f120e641.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, сша, джейк салливан, сергей лавров, си цзиньпин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, США, Джейк Салливан, Сергей Лавров, Си Цзиньпин
Китай не оказывает России военной помощи в связи с СВО, сообщил Белый дом

Салливан: Китай не оказывает России прямой военной помощи в связи с СВО

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Власти США не видят свидетельств того, что Китай напрямую оказывает военную помощь России в связи с проводимой ею специальной военной операцией на Украине, заявил во вторник помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"Мы не увидели каких-либо свидетельств того, что они оказывают прямую военную помощь России, но мы также выразили нашу обеспокоенность относительно их вклада в работу российского военно-промышленного комплекса", - сказал Салливан на брифинге.
Таким образом чиновник ответил на просьбу журналистов прокомментировать встречу главы российского МИД Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Зеленский заявил, что у Украины есть план нового контрнаступления
Вчера, 22:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияСШАДжейк СалливанСергей ЛавровСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала