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Китай не оказывает России военной помощи в связи с СВО, сообщил Белый дом
Китай не оказывает России военной помощи в связи с СВО, сообщил Белый дом - РИА Новости, 09.04.2024
Китай не оказывает России военной помощи в связи с СВО, сообщил Белый дом
Власти США не видят свидетельств того, что Китай напрямую оказывает военную помощь России в связи с проводимой ею специальной военной операцией на Украине,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T23:33
2024-04-09T23:33
2024-04-09T23:33
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Власти США не видят свидетельств того, что Китай напрямую оказывает военную помощь России в связи с проводимой ею специальной военной операцией на Украине, заявил во вторник помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы не увидели каких-либо свидетельств того, что они оказывают прямую военную помощь России, но мы также выразили нашу обеспокоенность относительно их вклада в работу российского военно-промышленного комплекса", - сказал Салливан на брифинге. Таким образом чиновник ответил на просьбу журналистов прокомментировать встречу главы российского МИД Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.
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в мире, китай, россия, сша, джейк салливан, сергей лавров, си цзиньпин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, США, Джейк Салливан, Сергей Лавров, Си Цзиньпин
Китай не оказывает России военной помощи в связи с СВО, сообщил Белый дом
Салливан: Китай не оказывает России прямой военной помощи в связи с СВО