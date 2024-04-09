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В Москве зарегистрировали два случая кори - РИА Новости, 09.04.2024
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23:02 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/kor-1938958780.html
В Москве зарегистрировали два случая кори
В Москве зарегистрировали два случая кори - РИА Новости, 09.04.2024
В Москве зарегистрировали два случая кори
Специалисты Роспотребнадзора провели противоэпидемические мероприятия из-за случаев кори по двум адресам в районе Бирюлево Западное в Москве, сообщается на... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T23:02
2024-04-09T23:02
здоровье - общество
москва
бирюлево западное
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
корь
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора провели противоэпидемические мероприятия из-за случаев кори по двум адресам в районе Бирюлево Западное в Москве, сообщается на сайте управления организации по столице. "Специалисты Управления Роспотребнадзора по г. Москве незамедлительно организовали проведение противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией случаев кори в домашних очагах по двум адресам в районе Бирюлево Западное. Все случаи единичные по каждому адресу и не связаны между собой", - говорится в сообщении. Отмечается, что взрослым и детским поликлиникам даны предписания о проведении экстренной вакцинации против кори населения, среди тех, кто не имеет прививок и не болели корью, так как это помогает контролировать распространение заболевания в Москве.
https://ria.ru/20240124/kor-1923230062.html
москва
бирюлево западное
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здоровье - общество, москва, бирюлево западное, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь
Здоровье - Общество, Москва, Бирюлево Западное, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Корь
В Москве зарегистрировали два случая кори

Роспотребнадзор зарегистрировал два случая кори в Бирюлеве Западном в Москве

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора провели противоэпидемические мероприятия из-за случаев кори по двум адресам в районе Бирюлево Западное в Москве, сообщается на сайте управления организации по столице.
«
"Специалисты Управления Роспотребнадзора по г. Москве незамедлительно организовали проведение противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией случаев кори в домашних очагах по двум адресам в районе Бирюлево Западное. Все случаи единичные по каждому адресу и не связаны между собой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что взрослым и детским поликлиникам даны предписания о проведении экстренной вакцинации против кори населения, среди тех, кто не имеет прививок и не болели корью, так как это помогает контролировать распространение заболевания в Москве.
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Здоровье - ОбществоМоскваБирюлево ЗападноеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Корь
 
 
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