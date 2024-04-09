https://ria.ru/20240409/kor-1938958780.html
В Москве зарегистрировали два случая кори
В Москве зарегистрировали два случая кори - РИА Новости, 09.04.2024
В Москве зарегистрировали два случая кори
Специалисты Роспотребнадзора провели противоэпидемические мероприятия из-за случаев кори по двум адресам в районе Бирюлево Западное в Москве, сообщается на... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T23:02
2024-04-09T23:02
2024-04-09T23:02
здоровье - общество
москва
бирюлево западное
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
корь
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора провели противоэпидемические мероприятия из-за случаев кори по двум адресам в районе Бирюлево Западное в Москве, сообщается на сайте управления организации по столице. "Специалисты Управления Роспотребнадзора по г. Москве незамедлительно организовали проведение противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией случаев кори в домашних очагах по двум адресам в районе Бирюлево Западное. Все случаи единичные по каждому адресу и не связаны между собой", - говорится в сообщении. Отмечается, что взрослым и детским поликлиникам даны предписания о проведении экстренной вакцинации против кори населения, среди тех, кто не имеет прививок и не болели корью, так как это помогает контролировать распространение заболевания в Москве.
https://ria.ru/20240124/kor-1923230062.html
москва
бирюлево западное
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, бирюлево западное, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь
Здоровье - Общество, Москва, Бирюлево Западное, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Корь
В Москве зарегистрировали два случая кори
Роспотребнадзор зарегистрировал два случая кори в Бирюлеве Западном в Москве