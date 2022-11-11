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Нарушения речи у детей и взрослых: виды, причины, лечение и профилактика

Нарушение речи: особенности, основные причины, симптомы и виды

Нарушения речи у детей и взрослых: виды, причины, лечение и профилактика

Нарушения речи могут проявиться не только у ребенка, но и у взрослого. Причины расстройства, классификация, особенности работы с логопедом — в материале РИА... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:38

2022-11-11T17:38

2022-11-11T17:41

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Нарушения речи могут проявиться не только у ребенка, но и у взрослого. Причины расстройства, классификация, особенности работы с логопедом — в материале РИА Новости.Нарушение речиСвои способы коммуникации есть практически у всех живых существ на планете, однако именно речь в том виде, в котором ею владеет каждый человек, присуща исключительно людям.Речь формируется у человека постепенно и протекает данный процесс индивидуально для каждого. Никто не рождается со способностью говорить: маленькие дети могут в первые месяцы жизни только плакать и кричать.Нарушение психофизиологического развития или неправильная организация окружающей ребенка среды могут привести к задержке или нарушению речевого развития.Под нарушениями речи зачастую подразумевают такие расстройства речевой функции, которые выходят за пределы нормы и мешают человеку полноценно взаимодействовать с другими людьми. Они могут проявиться не только у детей, но и у взрослых (в последнем случае это, как правило, является последствием травмы или серьезного заболевания).Виды и характеристикаСуществуют два основных вида речи, которые человек активно использует для взаимодействия с внешним миром. Это речь устная и письменная. Различные расстройства в каждом из этих видов могут возникать еще как на этапе формирования навыка, так и в том случае, если человек его уже успешно освоил. Нарушения в устной речи могут провоцировать задержки освоения письменной речи.Существует два основных вида классификации подобных нарушений: клинико-педагогическая и психолого-педагогическая, которые дополняют друг друга. Первая сконцентрирована на определении причин существующих расстройств, а также их проявлений, вторая изучает нарушения средств общения и нарушения в их применении, помогает в работе логопедов.Нарушение устной речиСреди нарушений устной речи выделяются два типа: внутренние, связанные со структурно-семантическим оформлением высказываний, и внешние, при которых страдает произношение звуков и слов.К внутренним относятся:- Алалия - полное отсутствие или серьезное недоразвитие речи, причина которого - поражение расположенных в коре головного мозга речевых центров. Алалия является одним из наиболее сложных нарушений речи, внутри которого выделяются несколько разновидностей (например, моторная, при которой ребенок сам не говорит, но чужую речь понимает).- Афазия, в отличие от алалии, обусловлена не врожденными, а приобретенными патологиями (среди них - травмы и различные заболевания, которые приводят к локальному поражению мозга). При афазии происходит нарушение уже сформировавшейся речи. Как правило, данный диагноз ставится детям старше 3 лет.Среди нарушений внешнего высказывания выделяются:Нарушения ритма и темпаТемп речи - это то, с какой скоростью человек произносит звуки, слоги и, соответственно, слова. В норме данный показатель составляет от 9 до 14 звуковых единиц за одну секунду. Однако при некоторых нарушениях речи данный темп может заметно ускоряться либо, наоборот, замедляться.Одним из самых распространенных и многим хорошо знакомых нарушений является заикание. Описание данной проблемы встречается уже в одном из трудов Аристотеля. Как гласит легенда, именно с ней боролся известный оратор Демосфен (причем делал это при помощи упражнений с небольшими камешками во рту).Страдающий от заикания человек может по несколько раз повторять один и тот же звук или слово, растягивать слова или делать частые и долгие паузы между ними. Заикание может усиливаться в период стресса.Если у ребенка нет проблем со слухом или нервной системой, но произношение отдельных звуков все равно страдает, речь идет о дислалии. Ребенок при этом, например, может искажать произношение определенных звуков или заменять их другими.Серьезные заболевания, которые поражают нервную систему и другие факторы могут стать причиной дизартрии - нарушения речи, при котором возникают серьезные проблемы с различными звуками: речь становится невнятной, создается эффект “каши во рту”, пропадают нужные интонации в речи, меняется громкость голоса.Если симптомы дизартрии проявляются у взрослых, это серьезный повод обратиться к врачу. Ведь подобное нарушение в старшем возрасте может быть вызвано опухолями головного мозга, серьезными недугами, такими как болезнь Паркинсона или, например, рассеянный склероз, а также травмами, инсультом и так далее.Ринолалия - еще одно нарушение речи, причина которого кроется в дефектах речевого аппарата (например, расщелиной в небе). При этом страдает не только произнесение звуков, но и тембр голоса, который приобретает характерную для данного нарушения гнусавость.Голосовые нарушенияДанная группа нарушений связана с тем, что у детей и взрослых по той или иной причине появляются проблемы с голосовой функцией.Одно из таких нарушений - афония, при которой у человека пропадает голос, говорить возможно только шепотом.Если голос сохраняется, но заметно меняется (становится хриплым, сиплым и так далее), то ставится уже другой диагноз - дисфония. Ее могут провоцировать как различные заболевания, так и длительные серьезные нагрузки на речевой аппарат (ею часто страдают певцы, преподаватели и представители других публичных профессий).Меняется голос и при ринофонии (другое название этого нарушения - палатолалия). Речь приобретает гнусавый оттенок и становится невнятной, то есть говорящего сложно понять из-за дефектов в строении артикуляционного аппарата.Нарушение письменной речиПроблемы у детей и взрослых могут возникать не только с устной речью. Серьезные нарушения могут быть связаны и с речью письменной, что также вызывает немало проблем в обычной жизни.Существует два основных вида таких нарушений. Первый - это дислексия, при которой возникают сложности с восприятием уже написанного или напечатанного текста. Человеку не удается правильно распознать буквы, объединить их в слоги и слова и, соответственно, верно понять смысл прочитанного. Второй - это дисграфия, то есть нарушение, которое проявляется в процессе письма. Например, человек постоянно делает одни и те же ошибки.ПричиныНарушения речи, как устной, так и письменной, могут проявить себяв разном возрасте и по самым разным причинам. Последние могут быть как врожденными, так и приобретенными, иметь физиологическую или психологическую основу и так далее.Определение причины того или иного нарушения играет важную роль в выборе верной тактики его лечения.Внешние и внутренниеВсе нарушения речи происходят в результате негативного влияния определенных факторов, которые могут быть как внутренними, так и внешними.Помимо этого возможные причины нарушений речи можно разделить на следующие группы:В зависимости от стадии возникновенияПатологии и дефекты, которые в будущем способны спровоцировать развитие различных нарушений речи, могут появиться еще до рождения малыша. Не говоря уже о том, что некоторые нарушения ребенок может унаследовать от своих родителей.По времени возникновения причины нарушений речи можно разделить на:БолезниМаленькие дети в первые несколько лет жизни особенно уязвимы для различных недугов. Перенесенные в этот период серьезные заболевания (такие как энцефалит, менингит, мононуклеоз и другие) могут отразиться на состоянии головного мозга и нервной системы в целом, а в дальнейшем - стать причиной нарушений речи.Еще одна распространенная проблема, с которой часто сталкиваются родители маленьких детей - это различные травмы (в том числе - головы). Большая часть из них заканчивается благополучно, однако в некоторых случаях подобные травмы также могут привести к развитию речевых нарушений.СимптомыНесмотря на то, что дети могут развиваться в своем темпе и со своими особенностями, существует понятие возрастной нормы, которую не стоит полностью игнорировать. Если по тем или иным параметрам развитие ребенка (в том числе - речевое) отклоняется от нормы, это повод проконсультироваться с врачом.Порой некоторые проблемы можно диагностировать практически сразу после того, как малыш появился на свет. Например, ребенок плохо берет грудь или очень быстро устает, это может вызвано проблемами с артикуляционным аппаратом.Симптомами речевых нарушений также могут быть:ОсобенностиНарушения речи могут проявиться в самом разном возрасте: как у маленьких детей, которые только-только начинают говорить, так и у взрослых, которые внезапно замечают неприятные изменения. Как правило, проблемы с речью у детей и взрослых возникают по разным причинам, да и тактика лечения также отличается.У детейВ зависимости от того, что именно послужило причиной нарушения речи, симптомы проблемы могут появиться в разное время. Врожденные патологии и родовые травмы дают знать о себе уже в самом раннем возрасте, осложнения после перенесенных заболеваний или травмирующих ситуаций (сильный стресс и так далее) проявляются через некоторое время.У взрослыхНарушения речи у взрослых в большинстве случаев является последствием серьезных патологий. Причем одним из наиболее безобидных симптомов, ведь такие состояния чреваты куда более существенными последствиями для здоровья. Нарушения речи могут быть вызваны новообразованиями в головном мозге, инсультом, болезнью Паркинсона или Альцгеймера, травмами головы и так далее.ДиагностикаПервым делом, если родители заметили тревожные симптомы у ребенка или взрослый человек обратил внимание на перемены в речи, необходимо обратиться к терапевту или педиатру. Далее, в зависимости от предполагаемых причин возникновения нарушений, пациента могут направить к отоларингологу (он проверит, нет ли у пациента проблем со слухом), а при наличии проблем в данной сфере - к сурдологу. Состояние нервной системы поможет оценить невролог, а существенную помощь в выявлении психологических причин и коррекции их последствий окажет психотерапевт или психолог. Также при нарушениях речи зачастую необходимо обращаться к дефектологам и логопедам.В результате визуального осмотра и сбора анамнеза врачи могут определить возможные причины нарушений речи, однако для постановки точного диагноза могут понадобиться различные методы лабораторной и инструментальной диагностики (анализы, УЗИ и МРТ-исследования и другие).ЛечениеЛечение различных нарушений речи у детей и взрослых напрямую зависит от вызвавших их причин. И, соответственно, направлено на их устранение.В большинстве случаев борьба с нарушениями речи включает в себя продолжительную работу с логопедом, которая направлена на устранение уже существующих дефектов и развитие речи. Лечение речевых нарушений также может включать специальный логопедический массаж, который воздействует на мышцы, участвующие в артикуляции, лечебную гимнастику, иглоукалывание и другие методы.При необходимости для лечения тех или иных нарушений речи могут назначаться соответствующие препараты. Это могут быть как разнообразные витамины, так и ноотропы (они положительно воздействуют на работу головного мозга), а также седативные препараты, лекарства для улучшения кровообращения и прочие.ПоследствияЛечение различных нарушений речи может занимать разное время. Большое значение при этом играет своевременное выявление проблемы. Чем раньше она будет обнаружена, тем более благоприятным будет прогноз. “У мужчин и женщин, правшей и левшей, нарушения речи в результате поражения головного мозга проявляются немного по-разному и восстановлению подвержены тоже в разной степени”, - отмечает Нина Юрковская.Если игнорировать существующую проблему, то у страдающего нарушениями речи могут возникнуть серьезные сложности в общении с другими людьми (ребенок нередко стесняется своего дефекта, его могут дразнить сверстники). Еще одно из возможных последствий такой проблемы - это сложности с учебой, снижение успеваемости. Как следствие - у ребенка могут появиться комплексы, он становится неуверенным в себе, что создает дополнительные психологические предпосылки для речевых проблем.У взрослых, для которых нарушения речи чаще всего вызваны серьезными патологиями, игнорирование тревожных симптомов может нанести еще более тяжелый вред здоровью.ПрофилактикаТак как предпосылки для формирования речевых нарушений могут быть заложены еще в пренатальный период, то беременной женщине необходимо соблюдать большую осторожность и внимательно следить за своим здоровьем. Это поможет сократить риск возможных патологий у ребенка, в том числе тех, что могут вызвать нарушения речи.Для детей раннего возраста очень важное значение имеет полноценное и регулярное общение (особенно когда ребенок видит перед собой лицо говорящего, может наблюдать процесс произнесения слов). Оно необходимо для формирования речи. Разговаривать с малышом нужно уже с самых первых дней его жизни, с детьми постарше можно обсуждать прошедший день, читать подходящие по возрасту книги, отвечать на волнующие их вопросы и так далее.Чтобы у ребенка закрепилось правильное произношение слов и звуков, очень важно, чтобы все окружающие малыша взрослые люди старались следить за своей речью и не допускать подобных ошибок. Важно аккуратно поправлять ребенка, если он допустил ошибку, озвучивать правильный вариант.Важно регулярно проходить профилактические осмотры, в процессе которых специалисты получат возможность вовремя выявить ту или иную патологию и оперативно ее скорректировать.

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https://ria.ru/20220815/rech-1809714447.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/disleksiya-1739498789.html

https://ria.ru/20210718/perly-1741731249.html

https://ria.ru/20220813/deti-1809368585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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