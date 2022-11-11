17:38 11.11.2022 (обновлено: 17:41 11.11.2022)
Нарушения речи у детей и взрослых: виды, причины, лечение и профилактика
© Фото : freepikНарушение речи
© Фото : freepik
Нарушение речи
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Нарушения речи могут проявиться не только у ребенка, но и у взрослого. Причины расстройства, классификация, особенности работы с логопедом — в материале РИА Новости.
Нарушение речи
Свои способы коммуникации есть практически у всех живых существ на планете, однако именно речь в том виде, в котором ею владеет каждый человек, присуща исключительно людям.
Речь формируется у человека постепенно и протекает данный процесс индивидуально для каждого. Никто не рождается со способностью говорить: маленькие дети могут в первые месяцы жизни только плакать и кричать.
“Большинство детей произносят свое первое слово в возрасте от 9 месяцев до полутора лет. Для того, чтобы первое слово переросло в связную речь, необходимо сочетание гармоничного психофизиологического развития и грамотно организованной окружающей среды, - говорит педагог-психолог, дефектолог, преподаватель дошкольной педагогики и психологии в Университете "Синергия" Елена Бочкина. - Первое включает в себя способность слышать, правильное развитие артикуляционного аппарата (который включает в себя гортань, язык, небо, губы и другие органы), здоровая нервная система и правильно функционирующий мозг. Второе - это взаимодействие со взрослым, правильно подобранные игрушки и пособия (годовалому ребенку не стоит предлагать построить домик из Lego или поуправлять игрушечным самолетом)”.
Нарушение психофизиологического развития или неправильная организация окружающей ребенка среды могут привести к задержке или нарушению речевого развития.
© Depositphotos.com / HayDmitriyРебенок на руках у матери
© Depositphotos.com / HayDmitriy
Ребенок на руках у матери
Под нарушениями речи зачастую подразумевают такие расстройства речевой функции, которые выходят за пределы нормы и мешают человеку полноценно взаимодействовать с другими людьми. Они могут проявиться не только у детей, но и у взрослых (в последнем случае это, как правило, является последствием травмы или серьезного заболевания).
Виды и характеристика
Существуют два основных вида речи, которые человек активно использует для взаимодействия с внешним миром. Это речь устная и письменная. Различные расстройства в каждом из этих видов могут возникать еще как на этапе формирования навыка, так и в том случае, если человек его уже успешно освоил. Нарушения в устной речи могут провоцировать задержки освоения письменной речи.
Существует два основных вида классификации подобных нарушений: клинико-педагогическая и психолого-педагогическая, которые дополняют друг друга. Первая сконцентрирована на определении причин существующих расстройств, а также их проявлений, вторая изучает нарушения средств общения и нарушения в их применении, помогает в работе логопедов.
Нарушение устной речи
Среди нарушений устной речи выделяются два типа: внутренние, связанные со структурно-семантическим оформлением высказываний, и внешние, при которых страдает произношение звуков и слов.
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К внутренним относятся:
- Алалия - полное отсутствие или серьезное недоразвитие речи, причина которого - поражение расположенных в коре головного мозга речевых центров. Алалия является одним из наиболее сложных нарушений речи, внутри которого выделяются несколько разновидностей (например, моторная, при которой ребенок сам не говорит, но чужую речь понимает).
- Афазия, в отличие от алалии, обусловлена не врожденными, а приобретенными патологиями (среди них - травмы и различные заболевания, которые приводят к локальному поражению мозга). При афазии происходит нарушение уже сформировавшейся речи. Как правило, данный диагноз ставится детям старше 3 лет.
Среди нарушений внешнего высказывания выделяются:
Нарушения ритма и темпа
Темп речи - это то, с какой скоростью человек произносит звуки, слоги и, соответственно, слова. В норме данный показатель составляет от 9 до 14 звуковых единиц за одну секунду. Однако при некоторых нарушениях речи данный темп может заметно ускоряться либо, наоборот, замедляться.
Одним из самых распространенных и многим хорошо знакомых нарушений является заикание. Описание данной проблемы встречается уже в одном из трудов Аристотеля. Как гласит легенда, именно с ней боролся известный оратор Демосфен (причем делал это при помощи упражнений с небольшими камешками во рту).
Страдающий от заикания человек может по несколько раз повторять один и тот же звук или слово, растягивать слова или делать частые и долгие паузы между ними. Заикание может усиливаться в период стресса.
“Существуют две формы заикания - неврозоподобная и невротическая (также известная как логоневроз). Первая - более легкая, в то время как вторая сопровождается расстройствами нервной системы и требует более серьезного лечения”, - говорит учитель-логопед Светлана Ковина.
Если у ребенка нет проблем со слухом или нервной системой, но произношение отдельных звуков все равно страдает, речь идет о дислалии. Ребенок при этом, например, может искажать произношение определенных звуков или заменять их другими.
Серьезные заболевания, которые поражают нервную систему и другие факторы могут стать причиной дизартрии - нарушения речи, при котором возникают серьезные проблемы с различными звуками: речь становится невнятной, создается эффект “каши во рту”, пропадают нужные интонации в речи, меняется громкость голоса.
Если симптомы дизартрии проявляются у взрослых, это серьезный повод обратиться к врачу. Ведь подобное нарушение в старшем возрасте может быть вызвано опухолями головного мозга, серьезными недугами, такими как болезнь Паркинсона или, например, рассеянный склероз, а также травмами, инсультом и так далее.
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Ринолалия - еще одно нарушение речи, причина которого кроется в дефектах речевого аппарата (например, расщелиной в небе). При этом страдает не только произнесение звуков, но и тембр голоса, который приобретает характерную для данного нарушения гнусавость.
Голосовые нарушения
Данная группа нарушений связана с тем, что у детей и взрослых по той или иной причине появляются проблемы с голосовой функцией.
Одно из таких нарушений - афония, при которой у человека пропадает голос, говорить возможно только шепотом.
Если голос сохраняется, но заметно меняется (становится хриплым, сиплым и так далее), то ставится уже другой диагноз - дисфония. Ее могут провоцировать как различные заболевания, так и длительные серьезные нагрузки на речевой аппарат (ею часто страдают певцы, преподаватели и представители других публичных профессий).
Меняется голос и при ринофонии (другое название этого нарушения - палатолалия). Речь приобретает гнусавый оттенок и становится невнятной, то есть говорящего сложно понять из-за дефектов в строении артикуляционного аппарата.
Нарушение письменной речи
Проблемы у детей и взрослых могут возникать не только с устной речью. Серьезные нарушения могут быть связаны и с речью письменной, что также вызывает немало проблем в обычной жизни.
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Существует два основных вида таких нарушений. Первый - это дислексия, при которой возникают сложности с восприятием уже написанного или напечатанного текста. Человеку не удается правильно распознать буквы, объединить их в слоги и слова и, соответственно, верно понять смысл прочитанного. Второй - это дисграфия, то есть нарушение, которое проявляется в процессе письма. Например, человек постоянно делает одни и те же ошибки.
Причины
Нарушения речи, как устной, так и письменной, могут проявить себя
в разном возрасте и по самым разным причинам. Последние могут быть как врожденными, так и приобретенными, иметь физиологическую или психологическую основу и так далее.
Определение причины того или иного нарушения играет важную роль в выборе верной тактики его лечения.
Внешние и внутренние
Все нарушения речи происходят в результате негативного влияния определенных факторов, которые могут быть как внутренними, так и внешними.
© Depositphotos.com / belchonockМальчик занимается с психологом
© Depositphotos.com / belchonock
Мальчик занимается с психологом
Помимо этого возможные причины нарушений речи можно разделить на следующие группы:
- —психические или социально-психологические. Сюда относится, например, неблагоприятное влияние окружающей среды. Нарушение речи может возникнуть, если ребенку не хватает общения, он длительное время находится в стрессовой атмосфере либо подражает неправильной речи одного из родителей. “Еще одна крайность - если родители не разговаривают с ребенком или дают ему телефон для игры”, - говорит Елена Бочкина. Также причиной может стать психическая травма, например, сильный испуг;
- —психоневрологические. В данном случае нарушения могут быть спровоцированы серьезными проблемами с памятью и вниманием и другими факторами;
- —органические. Проблемы с речью бывают вызваны физиологическими патологиями. ”К данной группе относятся различные поражения мозга (от их локализации зависит тип речевого нарушения), дефекты строения речевого аппарата, нарушение слуха, кривошея, при которой могут быть пережаты артерии на затылке (это приводит к развитию гипоксии мозга и, как следствие, проблемам с речью) и другие патологии”, - перечисляет Елена Бочкина.
В зависимости от стадии возникновения
Патологии и дефекты, которые в будущем способны спровоцировать развитие различных нарушений речи, могут появиться еще до рождения малыша. Не говоря уже о том, что некоторые нарушения ребенок может унаследовать от своих родителей.
© Depositphotos.com / VitalikRadkoРебенок на приеме у врача
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Ребенок на приеме у врача
По времени возникновения причины нарушений речи можно разделить на:
- —наследственные. По наследству от родителей ребенку может достаться предрасположенность к заиканию, нарушениям письменной речи и так далее, а также различные анатомические дефекты (например, особенности строения артикуляционного аппарата);
- —врожденные. Организмы беременной женщины и ее будущего ребенка весьма уязвимы к воздействию негативных факторов, которые могут нанести урон нервной системе малыша и, как следствие, вызвать в будущем нарушения речи. К таковым факторам относятся курение или употребление алкоголя беременной, полученные ею во время беременности травмы, перенесенные заболевания, резус-конфликт, прием некоторых лекарственных препаратов и так далее;
- —родовые (или вскоре после рождения). Проблемы, которые в дальнейшем способны привести к развитию речевых нарушений, могут появиться не только во время беременности, но и в процессе родов. Самые распространенные из них - это пережитая малышом асфиксия или полученные во время родов травмы (сдавление черепа, смещение шейного позвонка и другие).
Болезни
Маленькие дети в первые несколько лет жизни особенно уязвимы для различных недугов. Перенесенные в этот период серьезные заболевания (такие как энцефалит, менингит, мононуклеоз и другие) могут отразиться на состоянии головного мозга и нервной системы в целом, а в дальнейшем - стать причиной нарушений речи.
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Еще одна распространенная проблема, с которой часто сталкиваются родители маленьких детей - это различные травмы (в том числе - головы). Большая часть из них заканчивается благополучно, однако в некоторых случаях подобные травмы также могут привести к развитию речевых нарушений.
Симптомы
Несмотря на то, что дети могут развиваться в своем темпе и со своими особенностями, существует понятие возрастной нормы, которую не стоит полностью игнорировать. Если по тем или иным параметрам развитие ребенка (в том числе - речевое) отклоняется от нормы, это повод проконсультироваться с врачом.
Порой некоторые проблемы можно диагностировать практически сразу после того, как малыш появился на свет. Например, ребенок плохо берет грудь или очень быстро устает, это может вызвано проблемами с артикуляционным аппаратом.
Симптомами речевых нарушений также могут быть:
- —отсутствие реакции ребенка на обращенные к нему слова;
- —нарушение темпа и скорости речи (ребенок чересчур растягивает слова или наоборот, говорит слишком быстро);
- —изменение тембра и громкости голоса;
- —сопровождающие речь навязчивые повторяющиеся движения (подергивания, моргание и так далее) и другие.
Особенности
Нарушения речи могут проявиться в самом разном возрасте: как у маленьких детей, которые только-только начинают говорить, так и у взрослых, которые внезапно замечают неприятные изменения. Как правило, проблемы с речью у детей и взрослых возникают по разным причинам, да и тактика лечения также отличается.
У детей
В зависимости от того, что именно послужило причиной нарушения речи, симптомы проблемы могут появиться в разное время. Врожденные патологии и родовые травмы дают знать о себе уже в самом раннем возрасте, осложнения после перенесенных заболеваний или травмирующих ситуаций (сильный стресс и так далее) проявляются через некоторое время.
У взрослых
Нарушения речи у взрослых в большинстве случаев является последствием серьезных патологий. Причем одним из наиболее безобидных симптомов, ведь такие состояния чреваты куда более существенными последствиями для здоровья. Нарушения речи могут быть вызваны новообразованиями в головном мозге, инсультом, болезнью Паркинсона или Альцгеймера, травмами головы и так далее.
“Иногда по специфике нарушения речи можно довольно точно определить, какое поражение центральной нервной системы начало проявляться либо выявить локализацию разрушительного процесса”, - говорит клинический психолог, нейропсихолог Нина Юрковская.
© Depositphotos.com / Diego CervoЖенщина принимает таблетки
© Depositphotos.com / Diego Cervo
Женщина принимает таблетки
Диагностика
Первым делом, если родители заметили тревожные симптомы у ребенка или взрослый человек обратил внимание на перемены в речи, необходимо обратиться к терапевту или педиатру. Далее, в зависимости от предполагаемых причин возникновения нарушений, пациента могут направить к отоларингологу (он проверит, нет ли у пациента проблем со слухом), а при наличии проблем в данной сфере - к сурдологу. Состояние нервной системы поможет оценить невролог, а существенную помощь в выявлении психологических причин и коррекции их последствий окажет психотерапевт или психолог. Также при нарушениях речи зачастую необходимо обращаться к дефектологам и логопедам.
В результате визуального осмотра и сбора анамнеза врачи могут определить возможные причины нарушений речи, однако для постановки точного диагноза могут понадобиться различные методы лабораторной и инструментальной диагностики (анализы, УЗИ и МРТ-исследования и другие).
Лечение
Лечение различных нарушений речи у детей и взрослых напрямую зависит от вызвавших их причин. И, соответственно, направлено на их устранение.
© Фото : Pexels Иглорефлексотерапия
© Фото : Pexels
Иглорефлексотерапия
В большинстве случаев борьба с нарушениями речи включает в себя продолжительную работу с логопедом, которая направлена на устранение уже существующих дефектов и развитие речи. Лечение речевых нарушений также может включать специальный логопедический массаж, который воздействует на мышцы, участвующие в артикуляции, лечебную гимнастику, иглоукалывание и другие методы.
При необходимости для лечения тех или иных нарушений речи могут назначаться соответствующие препараты. Это могут быть как разнообразные витамины, так и ноотропы (они положительно воздействуют на работу головного мозга), а также седативные препараты, лекарства для улучшения кровообращения и прочие.
“Самолечением при любых формах нарушений речи заниматься не нужно, - напоминает Светлана Ковина. - Целесообразность применения тех или иных препаратов может определить только врач, который подберет дозировку и необходимую схему приема”.
Последствия
Лечение различных нарушений речи может занимать разное время. Большое значение при этом играет своевременное выявление проблемы. Чем раньше она будет обнаружена, тем более благоприятным будет прогноз. “У мужчин и женщин, правшей и левшей, нарушения речи в результате поражения головного мозга проявляются немного по-разному и восстановлению подвержены тоже в разной степени”, - отмечает Нина Юрковская.
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Если игнорировать существующую проблему, то у страдающего нарушениями речи могут возникнуть серьезные сложности в общении с другими людьми (ребенок нередко стесняется своего дефекта, его могут дразнить сверстники). Еще одно из возможных последствий такой проблемы - это сложности с учебой, снижение успеваемости. Как следствие - у ребенка могут появиться комплексы, он становится неуверенным в себе, что создает дополнительные психологические предпосылки для речевых проблем.
У взрослых, для которых нарушения речи чаще всего вызваны серьезными патологиями, игнорирование тревожных симптомов может нанести еще более тяжелый вред здоровью.
Профилактика
Так как предпосылки для формирования речевых нарушений могут быть заложены еще в пренатальный период, то беременной женщине необходимо соблюдать большую осторожность и внимательно следить за своим здоровьем. Это поможет сократить риск возможных патологий у ребенка, в том числе тех, что могут вызвать нарушения речи.
Для детей раннего возраста очень важное значение имеет полноценное и регулярное общение (особенно когда ребенок видит перед собой лицо говорящего, может наблюдать процесс произнесения слов). Оно необходимо для формирования речи. Разговаривать с малышом нужно уже с самых первых дней его жизни, с детьми постарше можно обсуждать прошедший день, читать подходящие по возрасту книги, отвечать на волнующие их вопросы и так далее.
Женщина и ребенок читают книгу
“Для формирования речи в детском возрасте важны чтение вслух книжек малышу, заучивание потешек, маленьких стишков, протопывание и прохлопывание коротких ритмических упражнений. Развитие мелкой моторики пальчиков усиливает активность формирования нейронных связей, что благоприятно сказывается на развитии речи”, - говорит Нина Юрковская.
Чтобы у ребенка закрепилось правильное произношение слов и звуков, очень важно, чтобы все окружающие малыша взрослые люди старались следить за своей речью и не допускать подобных ошибок. Важно аккуратно поправлять ребенка, если он допустил ошибку, озвучивать правильный вариант.
Важно регулярно проходить профилактические осмотры, в процессе которых специалисты получат возможность вовремя выявить ту или иную патологию и оперативно ее скорректировать.