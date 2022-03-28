https://ria.ru/20220328/gastrit-1780534952.html

Чем лечить гастрит: таблетки, народные средства - советы диетолога

Таблетки от гастрита и язвы желудка: лучшие средства, список эффективных лекарств

Чем лечить гастрит: таблетки, народные средства - советы диетолога

Боль, тяжесть в желудке, тошнота, изжога - первые признаки проявления гастрита и язвы. Устранить неприятные симптомы помогут как таблетки от гастрита, так и... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:56

2022-03-28T17:56

2022-03-28T17:56

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Боль, тяжесть в желудке, тошнота, изжога - первые признаки проявления гастрита и язвы. Устранить неприятные симптомы помогут как таблетки от гастрита, так и народные рецепты. Список недорогих лекарственных средств и советы врача-диетолога - в материале РИА Новости.ГастритГастрит - это воспаление слизистой оболочки желудка. Чаще всего возникает из-за влияния внешних факторов, генетических отклонений или агрессивной кислотной среды. В результате стенка органа утолщается, появляются отечности и болезненные ощущения сразу после приема пищи или немного позже. Если заболевание прогрессирует, то могут сформироваться эрозии и язвы.Факторы, которые могут спровоцировать появление гастрита, как правило, связаны с пищевыми привычками:Существуют два вида гастрита - острый и хронический.ОстрыйСимптомы острого гастрита проявляются практически сразу после негативного воздействия на желудок - инфекция, некачественная пища, медикаменты, химические вещества. Сопровождается острой болью, нарушением пищеварения, повышением температуры тела и изменением показателей анализа крови.Если не лечить острый гастрит, то он может перейти в хроническую форму.ХроническийХронический гастрит характеризуется длительным воспалением слизистой желудка. Сопровождается постоянной тяжестью после приема пищи, болью, которая продолжается более трех месяцев, нарушением стула. Поставить диагноз может только врач на основе результатов эндоскопии пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.Можно выделить три причины, которые вызывают хронический гастрит:Методики леченияВ первую очередь при лечении гастрита необходимо устранить причину, которая привела к развитию воспаления в оболочке, и снять признаки обострения болезни. Для этого необходимо использовать медикаментозную терапию в сочетании с диетой. Например, если причина гастрита в бактериальном воспалении, то в группу лекарств обязательно входят антибиотики, а если болезнь перешла на другие органы пищеварения, то необходимо комплексное лечение.ПрепаратыГастрит способен сопровождаться разными симптомами, поэтому при назначении препарата, врачи учитывают течение болезни и назначают предпочтительную терапию.Лекарства подбирают после обследования и в зависимости от тяжести течения болезни у пациента .Препараты висмутаНазначаются при гастрите, вызванном бактерией Helicobacter pylori, а также при поражениях слизистой желудка нестероидными лекарственными средствами. Их применяют в сочетании с другими антибиотиками.Примеры препаратов: “Викалин”, “Де-Нол”.Антибиотики и антибактериальные препаратыПрименяются при бактериальном поражении желудка. Входят в комплексную терапию с препаратами, которые снижают кислотность и восстанавливают слизистую.В составе терапии врачи могут назначить - “Амоксициллин”, “Тетрациклин”.ПрокинетикиГруппа лекарственных препаратов, которые стимулируют моторику желудка и двенадцатиперстной кишки.Как правило, входят в состав других лекарств, например противорвотных или противодиарейных, а также могут применяться в сочетании с антибиотиками.Врачи могут назначить - “Церукал” или “Мотилиум”.АнтацидыГруппа препаратов, которая подходит для лечения легких и поверхностных гастритов. Механизм действия - нейтрализация соляной кислоты. При этом, попадая в желудок они практически не всасываются. Иногда применяются для купирования болевых синдромов.Примеры таких препаратов: “Альмагель”, “Маалокс”, “Фосфалюгель”. Но в любом случае перед покупкой лекарств необходимо проконсультироваться с врачом.Блокаторы рецепторов допаминаПрепараты влияют на функции центральной нервной системы, их используют для коррекции двигательных функций желудка и двенадцатиперстной кишки. Например, при нарушениях опорожнения, тошноте, рвоте.Такими функциями обладает препарат “Ринитидин”.Растворы электролитовПрименяются при обезвоживании организма. Средства содержат комплекс микроэлементов, соли натрия и калия, которые необходимы при рвоте и диарее. Восстанавливают кислотно-щелочной баланс.Абсорбенты и антигистаминные средстваСорбенты поглощают и нейтрализуют вредные и ядовитые вещества, выводят их из организма. Назначаются при гастрите для нормализации пищеварения и улучшения метаболизма.Наиболее распространенные препараты: активированный уголь, “Полисорб”, “Энтеросгель”.Антигистамины применяют для подавления секреции соляной кислоты, они предупреждают аллергические реакции, которые могут возникнуть при повреждениях слизистой желудка.Блокаторы протонной помпыБлокируют работу париетальных клеток и снижают активность соляной кислоты. Считаются самой эффективной и мощной секреторной группой из всех имеющихся. Пациент ощущает меньше боли в области желудка, снижается интенсивность изжоги. В этом случае врач может назначить следующие препараты: “Омепразол”, “Рабепразол”, “Лансопразол”.Обезболивающие и спазмолитикиНазначаются при выраженном болевом синдроме, который часто обусловлен спазмом желудка. При симптомах часто назначают препараты - “Но-шпа”, “Платифиллин”.Народные средстваПри возникновении первичного или повторного приступа гастрита могут быть использованы методы народной медицины. Лечение домашними рецептами должно сопровождаться соблюдением пищевой диеты и рекомендаций лечащего доктора. Перед приемом народных средств в любом случае необходимо посоветоваться с врачом.Эффективными считаются растительные отвары, настои, соки и масла на основе облепихи, картофеля, семян льна и др.Настой из гриба снимает спазм и болевой синдром при гастрите, а также восстанавливает слизистую желудка. Для настойки можно использовать как свежие, так и сушеные грибы.Перед употреблением гриб необходимо измельчить и залить кипяченой водой на три-пять часов. Полученный раствор процедить и оставить отстаиваться. Оставшийся жмых снова залить кипяченой водой и поставить в темное место на два дня. После смешать оба раствора в одной емкости. Принимать по 200 мл три раза в сутки.Помогает купировать боль, снять воспаление. Снижает кислотность и избавляет от изжоги.Сок необходимо употребить в течение пяти минут после приготовления до приема пищи. В противном случае полезные лечебные свойства будут утеряны. Длительность такого лечения - 10 дней по 50 мл сока три раза в день.Помогает заживлять раневые поверхности и устранять воспаление слизистой оболочки желудка.Принимать необходимо по 5 мл два раза в сутки утром и вечером перед едой. Длительность приема - два месяца с перерывом в две недели.Заживляет и восстанавливает оболочку стенок желудка, снижает кислотность, снимает спазмы и болевые синдромы при обострении гастрита.Для приготовления настойки необходимо измельчить прополис, предварительно поместив его в морозилку на 1 час. Залить кипяченой водой, и нагреть на водяной бане (Не допускать закипания). Процедить раствор и хранить в темном прохладном месте.Смесь сохраняет полезные свойства в течение одной недели. Принимать настойку необходимо по 100 мл 1 раз в сутки.Советы врачейСамостоятельное лечение гастрита чревато возникновением осложнений и сопутствующих заболеваний ЖКТ.Поэтому прежде чем направляться в аптеку за лекарствами, необходимо сдать анализы и пройти обследование у гастроэнтеролога.Основные правила приема пищи во время гастрита назвала врач-диетолог Татьяна Волкова:Не нужно делать больших перерывов между приемами пищи. Необходимо есть 4-5 раз в день и делить еду на небольшие порции. Также пища должна быть максимально обработанной. Лучше съесть котлету, приготовленную на пару, чем цельный кусок мяса.Отдать предпочтение продуктам, которые обладают обволакивающими свойствами (кисель, овощные пюре, супы, каши).Пересмотреть медикаментозное лечение других болезней. Возможно, принимаемые обезболивающие действуют как раздражители".По словам экспертов, самое главное - не заниматься самолечением и не пытаться купировать признаки гастрита самостоятельно. Это может привести к ухудшению состояния и увеличению длительности течения заболевания.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, питание, еда, врачи, диета