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Тяжесть в желудке: как избавиться от боли в животе - советы врачей
Тяжесть в желудке после еды: причины, лечение и что делать при боли в животе
Тяжесть в желудке: как избавиться от боли в животе - советы врачей
Обильное застолье — одна из причин тяжести в желудке, наступающей сразу или через несколько часов после еды. Регулярно возникающее вздутие живота, метеоризм и... РИА Новости, 17.12.2021
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Обильное застолье — одна из причин тяжести в желудке, наступающей сразу или через несколько часов после еды. Регулярно возникающее вздутие живота, метеоризм и тошнота являются поводом не только пересмотреть рацион, но и задуматься о медицинском обследовании. О том, что делать при болях в области солнечного сплетения и с чего начинать лечение, — в материале РИА Новости.Тяжесть в желудкеИзбыточная нагрузка на желудок нередко приводит к тяжести в животе. Резкий спазм или ощущение кома в области солнечного сплетения чаще всего возникают как следствие пищевой несдержанности: переедания, любви к фастфуду, привычки есть на бегу или на ночь. О том, с чем связано появление дискомфорта, рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог Софико Цицкарава:"Причиной появления тяжести или кома в желудке являются нарушения в работе органов желудочно-кишечного тракта, в частности — функциональная диспепсия, которую называют нарушением пищеварения. Происходит это из-за проблем с моторикой и сенсорной функцией ЖКТ, воспаления слизистой, перенесенных инфекций, психосоциальных факторов. Существует связь между диспепсией и психическим расстройствами: тревожностью, депрессией, невротическими состояниями", — пояснила эксперт.ПричиныПроблемы с желудком могут возникнуть у взрослых, у детей и даже у сторонников правильного питания. Разница в причинах, которые приводят к пищевым расстройствам.Физиологические факторыФизиологические факторы, провоцирующие дискомфорт в животе, связаны с вредными пищевыми привычками, к которым относятся:Ощущение кома в желудке возникает практически сразу после приема пищи и может сохраняться от нескольких часов до суток. В течение этого времени человек испытывает боль при наклонах и резких движениях, тошноту, трудности с дыханием.Заболевания желудкаЕще одна причина возникающего после еды дискомфорта — болезни желудка: гастрит, язва, рак, пилоростеноз. У каждой есть свои особенности:Патологии гепатобилиарной системыГепатобилиарная система отвечает за выработку и вывод желчи из организма человека. Сбои в работе печени и/или желчного пузыря нередко приводят к тяжести в животе, диарее и запорам, появлению горечи во рту, иногда — отрыжке горьким воздухом.Распространенные патологии:Ферментная недостаточностьВ организме человека ферменты выступают инструментом, отвечающим за пищеварение. Если количество ферментов, вырабатываемых в желудочно-кишечном тракте, не соответствует потребностям организма, из-за дисбаланса происходят сбои в усвоении пищи.Причины, способные вызвать нехватку пищеварительных ферментов:Ферментная недостаточность — серьезная патология, требующая комплексного обследования и лечения.Болезни кишечникаКогда с желудком все в порядке, а боли не проходят, причина может скрываться в проблемах с кишечником. Как правило, в этом случае к дискомфорту приводят:Кроме того, к проблемам в работе кишечника способны привести: болезнь Крона, язвенный колит и врожденные аномалии.ФармакотерапияДлительный прием антибиотиков и ряда других лекарственных препаратов способен нарушить микробиоту кишечника, спровоцировав жидкий стул, дискомфорт и газообразование.Нарушение обмена веществНеприятные ощущения в желудке также могут быть следствием нарушения метаболизма. От стабильного обмена веществ зависит здоровье человека. Сбои отражаются на работе всего организма, в частности — пищеварительной системы. Они могут привести к ожирению, развитию диабета.СтрессыПищевые расстройства возникают на фоне сильной загруженности, переутомления, конфликтов, трудностей в учебе и пр.Вредные привычкиКурение по утрам на пустой желудок, злоупотребление спиртным нередко приводит к возникновению болей в животе.СимптомыСимптомы диспепсии:Что делать нельзяТяжесть в желудке и боли могут сохраняться от нескольких минут до часов. В этот период важно не перегружать организм. При таком дискомфорте врачи не рекомендуют:Когда обращаться к врачуОщущение кома в животе, затяжное расстройство кишечника, спазмы или полный отказ от еды, периодически возникающие боли — любая из этих причин служит поводом для обращения к гастроэнтерологу. Не стоит откладывать визит к врачу: чем раньше специалист выявит патологию, тем эффективнее может быть лечение.ДиагностикаДля постановки диагноза врач собирает анамнез и проводит диагностику, включающую УЗИ брюшной полости, анализы крови и кала, рентгенограмму, эндоскопию. В некоторых случаях больного направляют на МСКТ (мультиспиральную компьютерную томографию) брюшного отдела, сцинтиграфию или ангиографию.ЛечениеВ зависимости от диагноза выбирается способ лечения — консервативный или хирургическое вмешательство.Консервативное лечение заключается в соблюдении диеты и приеме лекарств. Для устранения тяжести врач может выписать прокинетики, улучшающие моторику кишечника и нормализующие стул, гастральные и панкреатические ферменты, способные помочь при застоях желудка, гастрите, панкреатите. Желчегонные средства избавляют от застоя в желчном пузыре, облегчая дискомфорт в правом подреберье. Прием антибиотиков позволяет купировать воспалительные процессы. Но прием лекарств нарушает микрофлору кишечника, потому в курс лечения нужно ввести препараты для ее восстановления — пробиотики и синбиотики.К хирургическому вмешательству прибегают, когда заболевание перешло в тяжелую стадию и консервативное лечение неэффективно. Операции помогают в лечении злокачественных опухолей, пилоростеноза, калькулезного холецистита.Тяжесть в желудке у детейПричин, из-за которых у ребенка болит живот, немало: кишечные инфекции и патологии, заражение паразитами, заболевания мочеполовой системы, сильные стрессы из-за уроков, периоды интенсивного роста и т.д.В случаях, когда боль вызвана перееданием, достаточно придерживаться диеты: отказаться от газированных напитков, чипсов и т.д. Если дискомфорт становится постоянным, следует обратиться к врачу.Тяжесть в желудке у беременныхВо время беременности многие женщины испытывают проблемы с желудком: на ранних сроках беспокоит токсикоз, на поздних — вздутие. В большинстве случаев неприятные ощущения являются естественным следствием беременности, пояснила гастроэнтеролог Софико Цицкарава:"При беременности увеличивается выработка гормона прогестерона, отвечающего за расслабление матки. Прогестерон способен влиять на гладкую мускулатуру стенок пищеварительного тракта, замедляя работу кишечника и желудка, способствуя скоплению газов. Помимо этого, вздутие живота может возникать на фоне запоров. Для их профилактики беременным следует употреблять больше клетчатки, воды и пищевых волокон. Если же запоры не проходят долгое время или газообразование в желудке вызывает боли, необходимо обратиться к врачу", — рассказала эксперт.Для снижения неприятных ощущений в животе, возникающих на поздних сроках, врач может выписать спазмолитик и назначить диету, снижающую газообразование.ПрофилактикаГлавная рекомендация по уменьшению тяжести в желудке — восстановление режима питания. Врачи советуют снижать объем порций, но увеличивать количество приемов пищи до четырех - пяти раз в день. Важно придерживаться диеты, исключив из рациона жирное, копченое, острое и газообразующее (молочные продукты, бобовые, капуста).После еды нельзя сразу ложиться спать или, наоборот, заниматься спортом. Оптимальным вариантом станет прогулка на свежем воздухе.Переедания нужно избегать. Но если не удалось устоять перед соблазном, на следующий день после праздника следует снизить нагрузку на пищеварительную систему, отдав предпочтение продуктам, которые легко усваиваются.
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продукты, питание, здоровье - общество, боль
16:21 17.12.2021
 

Тяжесть в желудке: как избавиться от боли в животе - советы врачей

© Depositphotos / Nikodash Тяжесть в желудке после еды: причины, лечение и что делать при боли в животе
Тяжесть в желудке после еды: причины, лечение и что делать при боли в животе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Depositphotos / Nikodash
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Обильное застолье — одна из причин тяжести в желудке, наступающей сразу или через несколько часов после еды. Регулярно возникающее вздутие живота, метеоризм и тошнота являются поводом не только пересмотреть рацион, но и задуматься о медицинском обследовании. О том, что делать при болях в области солнечного сплетения и с чего начинать лечение, — в материале РИА Новости.

Тяжесть в желудке

Избыточная нагрузка на желудок нередко приводит к тяжести в животе. Резкий спазм или ощущение кома в области солнечного сплетения чаще всего возникают как следствие пищевой несдержанности: переедания, любви к фастфуду, привычки есть на бегу или на ночь. О том, с чем связано появление дискомфорта, рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог Софико Цицкарава:
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"Причиной появления тяжести или кома в желудке являются нарушения в работе органов желудочно-кишечного тракта, в частности — функциональная диспепсия, которую называют нарушением пищеварения. Происходит это из-за проблем с моторикой и сенсорной функцией ЖКТ, воспаления слизистой, перенесенных инфекций, психосоциальных факторов. Существует связь между диспепсией и психическим расстройствами: тревожностью, депрессией, невротическими состояниями", — пояснила эксперт.

Причины

Проблемы с желудком могут возникнуть у взрослых, у детей и даже у сторонников правильного питания. Разница в причинах, которые приводят к пищевым расстройствам.
© Depositphotos / AndreyPopov Девушка лежит на диване с болью в животе
Девушка лежит на диване с болью в животе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Depositphotos / AndreyPopov
Девушка лежит на диване с болью в животе

Физиологические факторы

Физиологические факторы, провоцирующие дискомфорт в животе, связаны с вредными пищевыми привычками, к которым относятся:
  • привычка есть на ночь или перекусывать на бегу (по дороге на работу, учебу и т.д.);
  • любовь к сухомятке и фастфуду: картошке фри, снекам, газировке и пр.
  • переедания на отдыхе (шведский стол), на праздниках и в гостях.
  • злоупотребление алкоголем, в частности, шампанским и пивом.
© Depositphotos / AntonMatyukha Картофель фри
Картофель фри - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Depositphotos / AntonMatyukha
Картофель фри
Ощущение кома в желудке возникает практически сразу после приема пищи и может сохраняться от нескольких часов до суток. В течение этого времени человек испытывает боль при наклонах и резких движениях, тошноту, трудности с дыханием.
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Заболевания желудка

Еще одна причина возникающего после еды дискомфорта — болезни желудка: гастрит, язва, рак, пилоростеноз. У каждой есть свои особенности:
  1. 1
    Гастритом называют длительное воспаление и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, нарушающие его работу. Ощущение тяжести, как правило, вызывает гипоацидный гастрит или гастрит с пониженным содержанием кислотности. При таком заболевании снижается выработка соляной кислоты, из-за чего пища переваривается дольше и хуже, возникают застои в полости желудка. В большинстве случаев неприятные ощущения проходят через несколько часов после еды. При тяжелой форме гастрита тяжесть сопровождается тошнотой и отрыжкой.
  2. 2
    При локальном поражении слизистой можно говорить о язве желудка. Основной симптом — резкие или тупые боли, возникающие после еды в эпигастральной области. Если язва расположена в двенадцатиперстной кишке, болевые ощущения могут проявиться на голодный желудок, в таком случае прием пищи способен облегчить симптомы.
  3. 3
    Снижение аппетита, сильная потеря веса, резкая смена вкусовых предпочтений или отказ от привычной еды могут указывать на образование опухоли.
  4. 4
    Пилоростеноз — сужение отверстия между нижней частью желудка (пилорическим отделом) и началом двенадцатиперстной кишки. В зависимости от стадии развития болезни человек испытывает дискомфорт и тяжесть либо временно, либо постоянно.
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Патологии гепатобилиарной системы

Гепатобилиарная система отвечает за выработку и вывод желчи из организма человека. Сбои в работе печени и/или желчного пузыря нередко приводят к тяжести в животе, диарее и запорам, появлению горечи во рту, иногда — отрыжке горьким воздухом.
Распространенные патологии:
  1. 1
    Гепатомегалия — патологическое увеличение размеров печени, часто возникающее при сердечной недостаточности, вирусном гепатите. Клиническая картина характеризуется постоянной тяжестью в правом подреберье, усиливающейся при движении болью, зудом на коже.
  2. 2
    Хронический холецистит — длительное воспаление желчного пузыря, нарушающее пищеварение. Может протекать с обострением и периодами ремиссии. Характеризуется тяжестью в животе, особенно после приема жирной пищи, запорами, иногда рвотой желчью.
  3. 3
    Дискинезия желчевыводящих путей вызвана нарушением моторики желчевыводящих путей (ЖВП). Симптомы схожи с проявлением холецистита (резкие и тупые боли в эпигастральной области, горечь во рту, тошнота), но проходят быстрее. Чаще всего диагноз дискинезии ЖВП ставят детям и молодым людям.
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Ферментная недостаточность

В организме человека ферменты выступают инструментом, отвечающим за пищеварение. Если количество ферментов, вырабатываемых в желудочно-кишечном тракте, не соответствует потребностям организма, из-за дисбаланса происходят сбои в усвоении пищи.
Причины, способные вызвать нехватку пищеварительных ферментов:
  • панкреатит (воспаление поджелудочной железы);
  • переедание;
  • желчные камни;
  • опухоли;
  • заболевания печени;
  • гипоацидный гастрит;
  • резекция кишечника или желудка;
  • врожденные патологии и пр.
Ферментная недостаточность — серьезная патология, требующая комплексного обследования и лечения.
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Болезни кишечника

Когда с желудком все в порядке, а боли не проходят, причина может скрываться в проблемах с кишечником. Как правило, в этом случае к дискомфорту приводят:
  • хронические запоры. Нарушение функций кишечника приводит к проблемам с дефекацией: опорожнение происходит один – два раза в неделю. Из-за этого образуется вздутие, снижается аппетит и общее самочувствие.
  • воспаление толстой и тонкой кишки (колиты и энтериты). Наиболее характерный симптом такого заболевания — тяжесть, распространяющаяся не в одной области, а по всему животу.
Кроме того, к проблемам в работе кишечника способны привести: болезнь Крона, язвенный колит и врожденные аномалии.

Фармакотерапия

Длительный прием антибиотиков и ряда других лекарственных препаратов способен нарушить микробиоту кишечника, спровоцировав жидкий стул, дискомфорт и газообразование.
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Нарушение обмена веществ

Неприятные ощущения в желудке также могут быть следствием нарушения метаболизма. От стабильного обмена веществ зависит здоровье человека. Сбои отражаются на работе всего организма, в частности — пищеварительной системы. Они могут привести к ожирению, развитию диабета.

Стрессы

Пищевые расстройства возникают на фоне сильной загруженности, переутомления, конфликтов, трудностей в учебе и пр.
© Pixabay / mohamed_hassanТяжесть в желудке
Тяжесть в желудке - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Pixabay / mohamed_hassan
Тяжесть в желудке

Вредные привычки

Курение по утрам на пустой желудок, злоупотребление спиртным нередко приводит к возникновению болей в животе.

Симптомы

Симптомы диспепсии:
  • боль и дискомфорт в эпигастральной области;
  • тошнота, рвота;
  • возникновение чувства вздутия живота (внешних проявлений может не быть);
  • быстрое несвоевременное насыщение (от микропорции еды или стакана воды);
  • ощущение, что еда "застряла" в желудке.
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Что делать нельзя

Тяжесть в желудке и боли могут сохраняться от нескольких минут до часов. В этот период важно не перегружать организм. При таком дискомфорте врачи не рекомендуют:
  • ложиться спать на полный желудок: сон будет поверхностным, нервным и беспокойным. Кроме того, сытость увеличивает риск возникновения изжоги и тахикардии.
  • принимать слабительные средства, чтобы избавиться от тяжести или вздутия. Слабительное выводит воду из организма, нарушая моторику кишечника.
  • провоцировать рвоту. Рвотные позывы повышают давление, негативно сказываются на работе ЖКТ. Привычка облегчать желудок с помощью рвоты чревата развитием нервного расстройства и булимии.
  • устраивать разгрузочный день, отказываясь от пищи. После переедания происходит выделение большого количества ферментов, которые настроены на работу и будут в отсутствие еды негативно влиять на пустой желудок.
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Когда обращаться к врачу

Ощущение кома в животе, затяжное расстройство кишечника, спазмы или полный отказ от еды, периодически возникающие боли — любая из этих причин служит поводом для обращения к гастроэнтерологу. Не стоит откладывать визит к врачу: чем раньше специалист выявит патологию, тем эффективнее может быть лечение.

Диагностика

Для постановки диагноза врач собирает анамнез и проводит диагностику, включающую УЗИ брюшной полости, анализы крови и кала, рентгенограмму, эндоскопию. В некоторых случаях больного направляют на МСКТ (мультиспиральную компьютерную томографию) брюшного отдела, сцинтиграфию или ангиографию.
© РИА Новости / Алексей СухоруковПроведение ультразвукового исследования брюшной полости
Проведение ультразвукового исследования брюшной полости - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Проведение ультразвукового исследования брюшной полости

Лечение

В зависимости от диагноза выбирается способ лечения — консервативный или хирургическое вмешательство.
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Консервативное лечение заключается в соблюдении диеты и приеме лекарств. Для устранения тяжести врач может выписать прокинетики, улучшающие моторику кишечника и нормализующие стул, гастральные и панкреатические ферменты, способные помочь при застоях желудка, гастрите, панкреатите. Желчегонные средства избавляют от застоя в желчном пузыре, облегчая дискомфорт в правом подреберье. Прием антибиотиков позволяет купировать воспалительные процессы. Но прием лекарств нарушает микрофлору кишечника, потому в курс лечения нужно ввести препараты для ее восстановления — пробиотики и синбиотики.
© РИА Новости / Александр КряжевФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Фармацевт в аптеке
К хирургическому вмешательству прибегают, когда заболевание перешло в тяжелую стадию и консервативное лечение неэффективно. Операции помогают в лечении злокачественных опухолей, пилоростеноза, калькулезного холецистита.

Тяжесть в желудке у детей

Причин, из-за которых у ребенка болит живот, немало: кишечные инфекции и патологии, заражение паразитами, заболевания мочеполовой системы, сильные стрессы из-за уроков, периоды интенсивного роста и т.д.
"Боли в животе у детей — достаточно частая проблема, особенно когда речь идет о первых месяцах жизни ребенка, — пояснила Софико Цицкарава. — К неприятным болевым ощущениям приводит дефицит пищеварительных ферментов, несовершенство моторной функции (гастроэзофагеальный рефлюкс, нарушение перистальтики желудка, дискинезии тонкой и толстой кишки), избыточная работа бактерий, вызывающая повышенное образование газов".
В случаях, когда боль вызвана перееданием, достаточно придерживаться диеты: отказаться от газированных напитков, чипсов и т.д. Если дискомфорт становится постоянным, следует обратиться к врачу.
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Тяжесть в желудке у беременных

Во время беременности многие женщины испытывают проблемы с желудком: на ранних сроках беспокоит токсикоз, на поздних — вздутие. В большинстве случаев неприятные ощущения являются естественным следствием беременности, пояснила гастроэнтеролог Софико Цицкарава:
© Depositphotos / imagepointfrНа приеме у врача-гастроэнтеролога
На приеме у врача-гастроэнтеролога - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Depositphotos / imagepointfr
На приеме у врача-гастроэнтеролога
"При беременности увеличивается выработка гормона прогестерона, отвечающего за расслабление матки. Прогестерон способен влиять на гладкую мускулатуру стенок пищеварительного тракта, замедляя работу кишечника и желудка, способствуя скоплению газов. Помимо этого, вздутие живота может возникать на фоне запоров. Для их профилактики беременным следует употреблять больше клетчатки, воды и пищевых волокон. Если же запоры не проходят долгое время или газообразование в желудке вызывает боли, необходимо обратиться к врачу", — рассказала эксперт.
© Pixabay / Cindy Parks Беременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Pixabay / Cindy Parks
Беременная женщина
Для снижения неприятных ощущений в животе, возникающих на поздних сроках, врач может выписать спазмолитик и назначить диету, снижающую газообразование.
"Важно исключить из рациона продукты, содержащие так называемые FODMAP (ферментируемые олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы. - Прим.ред.), вещества, которые плохо и не полностью всасываются в тонком кишечнике, что и приводит к газообразованию. В списке таких продуктов все разновидности капусты, бобовых, молоко и молочные продукты, цельнозерновые и крахмалосодержащие продукты", — уточнила эксперт.

Профилактика

Главная рекомендация по уменьшению тяжести в желудке — восстановление режима питания. Врачи советуют снижать объем порций, но увеличивать количество приемов пищи до четырех - пяти раз в день. Важно придерживаться диеты, исключив из рациона жирное, копченое, острое и газообразующее (молочные продукты, бобовые, капуста).
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Россиянам посоветовали дешевый продукт, излечивающий дисбактериоз
После еды нельзя сразу ложиться спать или, наоборот, заниматься спортом. Оптимальным вариантом станет прогулка на свежем воздухе.
Переедания нужно избегать. Но если не удалось устоять перед соблазном, на следующий день после праздника следует снизить нагрузку на пищеварительную систему, отдав предпочтение продуктам, которые легко усваиваются.
Женщина, страдающая перееданием - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 20:13
Переедание: симптомом каких заболеваний может быть и как его лечить
 
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