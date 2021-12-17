https://ria.ru/20211217/zheludok-1764240380.html

Тяжесть в желудке: как избавиться от боли в животе - советы врачей

Тяжесть в желудке после еды: причины, лечение и что делать при боли в животе

Тяжесть в желудке: как избавиться от боли в животе - советы врачей

Обильное застолье — одна из причин тяжести в желудке, наступающей сразу или через несколько часов после еды. Регулярно возникающее вздутие живота, метеоризм и... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:21

2021-12-17T16:21

2021-12-17T16:21

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Обильное застолье — одна из причин тяжести в желудке, наступающей сразу или через несколько часов после еды. Регулярно возникающее вздутие живота, метеоризм и тошнота являются поводом не только пересмотреть рацион, но и задуматься о медицинском обследовании. О том, что делать при болях в области солнечного сплетения и с чего начинать лечение, — в материале РИА Новости.Тяжесть в желудкеИзбыточная нагрузка на желудок нередко приводит к тяжести в животе. Резкий спазм или ощущение кома в области солнечного сплетения чаще всего возникают как следствие пищевой несдержанности: переедания, любви к фастфуду, привычки есть на бегу или на ночь. О том, с чем связано появление дискомфорта, рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог Софико Цицкарава:"Причиной появления тяжести или кома в желудке являются нарушения в работе органов желудочно-кишечного тракта, в частности — функциональная диспепсия, которую называют нарушением пищеварения. Происходит это из-за проблем с моторикой и сенсорной функцией ЖКТ, воспаления слизистой, перенесенных инфекций, психосоциальных факторов. Существует связь между диспепсией и психическим расстройствами: тревожностью, депрессией, невротическими состояниями", — пояснила эксперт.ПричиныПроблемы с желудком могут возникнуть у взрослых, у детей и даже у сторонников правильного питания. Разница в причинах, которые приводят к пищевым расстройствам.Физиологические факторыФизиологические факторы, провоцирующие дискомфорт в животе, связаны с вредными пищевыми привычками, к которым относятся:Ощущение кома в желудке возникает практически сразу после приема пищи и может сохраняться от нескольких часов до суток. В течение этого времени человек испытывает боль при наклонах и резких движениях, тошноту, трудности с дыханием.Заболевания желудкаЕще одна причина возникающего после еды дискомфорта — болезни желудка: гастрит, язва, рак, пилоростеноз. У каждой есть свои особенности:Патологии гепатобилиарной системыГепатобилиарная система отвечает за выработку и вывод желчи из организма человека. Сбои в работе печени и/или желчного пузыря нередко приводят к тяжести в животе, диарее и запорам, появлению горечи во рту, иногда — отрыжке горьким воздухом.Распространенные патологии:Ферментная недостаточностьВ организме человека ферменты выступают инструментом, отвечающим за пищеварение. Если количество ферментов, вырабатываемых в желудочно-кишечном тракте, не соответствует потребностям организма, из-за дисбаланса происходят сбои в усвоении пищи.Причины, способные вызвать нехватку пищеварительных ферментов:Ферментная недостаточность — серьезная патология, требующая комплексного обследования и лечения.Болезни кишечникаКогда с желудком все в порядке, а боли не проходят, причина может скрываться в проблемах с кишечником. Как правило, в этом случае к дискомфорту приводят:Кроме того, к проблемам в работе кишечника способны привести: болезнь Крона, язвенный колит и врожденные аномалии.ФармакотерапияДлительный прием антибиотиков и ряда других лекарственных препаратов способен нарушить микробиоту кишечника, спровоцировав жидкий стул, дискомфорт и газообразование.Нарушение обмена веществНеприятные ощущения в желудке также могут быть следствием нарушения метаболизма. От стабильного обмена веществ зависит здоровье человека. Сбои отражаются на работе всего организма, в частности — пищеварительной системы. Они могут привести к ожирению, развитию диабета.СтрессыПищевые расстройства возникают на фоне сильной загруженности, переутомления, конфликтов, трудностей в учебе и пр.Вредные привычкиКурение по утрам на пустой желудок, злоупотребление спиртным нередко приводит к возникновению болей в животе.СимптомыСимптомы диспепсии:Что делать нельзяТяжесть в желудке и боли могут сохраняться от нескольких минут до часов. В этот период важно не перегружать организм. При таком дискомфорте врачи не рекомендуют:Когда обращаться к врачуОщущение кома в животе, затяжное расстройство кишечника, спазмы или полный отказ от еды, периодически возникающие боли — любая из этих причин служит поводом для обращения к гастроэнтерологу. Не стоит откладывать визит к врачу: чем раньше специалист выявит патологию, тем эффективнее может быть лечение.ДиагностикаДля постановки диагноза врач собирает анамнез и проводит диагностику, включающую УЗИ брюшной полости, анализы крови и кала, рентгенограмму, эндоскопию. В некоторых случаях больного направляют на МСКТ (мультиспиральную компьютерную томографию) брюшного отдела, сцинтиграфию или ангиографию.ЛечениеВ зависимости от диагноза выбирается способ лечения — консервативный или хирургическое вмешательство.Консервативное лечение заключается в соблюдении диеты и приеме лекарств. Для устранения тяжести врач может выписать прокинетики, улучшающие моторику кишечника и нормализующие стул, гастральные и панкреатические ферменты, способные помочь при застоях желудка, гастрите, панкреатите. Желчегонные средства избавляют от застоя в желчном пузыре, облегчая дискомфорт в правом подреберье. Прием антибиотиков позволяет купировать воспалительные процессы. Но прием лекарств нарушает микрофлору кишечника, потому в курс лечения нужно ввести препараты для ее восстановления — пробиотики и синбиотики.К хирургическому вмешательству прибегают, когда заболевание перешло в тяжелую стадию и консервативное лечение неэффективно. Операции помогают в лечении злокачественных опухолей, пилоростеноза, калькулезного холецистита.Тяжесть в желудке у детейПричин, из-за которых у ребенка болит живот, немало: кишечные инфекции и патологии, заражение паразитами, заболевания мочеполовой системы, сильные стрессы из-за уроков, периоды интенсивного роста и т.д.В случаях, когда боль вызвана перееданием, достаточно придерживаться диеты: отказаться от газированных напитков, чипсов и т.д. Если дискомфорт становится постоянным, следует обратиться к врачу.Тяжесть в желудке у беременныхВо время беременности многие женщины испытывают проблемы с желудком: на ранних сроках беспокоит токсикоз, на поздних — вздутие. В большинстве случаев неприятные ощущения являются естественным следствием беременности, пояснила гастроэнтеролог Софико Цицкарава:"При беременности увеличивается выработка гормона прогестерона, отвечающего за расслабление матки. Прогестерон способен влиять на гладкую мускулатуру стенок пищеварительного тракта, замедляя работу кишечника и желудка, способствуя скоплению газов. Помимо этого, вздутие живота может возникать на фоне запоров. Для их профилактики беременным следует употреблять больше клетчатки, воды и пищевых волокон. Если же запоры не проходят долгое время или газообразование в желудке вызывает боли, необходимо обратиться к врачу", — рассказала эксперт.Для снижения неприятных ощущений в животе, возникающих на поздних сроках, врач может выписать спазмолитик и назначить диету, снижающую газообразование.ПрофилактикаГлавная рекомендация по уменьшению тяжести в желудке — восстановление режима питания. Врачи советуют снижать объем порций, но увеличивать количество приемов пищи до четырех - пяти раз в день. Важно придерживаться диеты, исключив из рациона жирное, копченое, острое и газообразующее (молочные продукты, бобовые, капуста).После еды нельзя сразу ложиться спать или, наоборот, заниматься спортом. Оптимальным вариантом станет прогулка на свежем воздухе.Переедания нужно избегать. Но если не удалось устоять перед соблазном, на следующий день после праздника следует снизить нагрузку на пищеварительную систему, отдав предпочтение продуктам, которые легко усваиваются.

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https://ria.ru/20210108/bol-1592299246.html

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https://ria.ru/20211013/pereedanie-1754453759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

продукты, питание, здоровье - общество, боль