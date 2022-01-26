Пробиотики для взрослых и детей: как выбрать и когда могут нанести вред
Пробиотики
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пробиотики — это “хорошие” бактерии, которые живут в кишечнике и поддерживают в нем нормальную микрофлору. Взрослому и ребенку врач может прописать их при лечении антибиотиками. Список пробиотиков, какие они бывают и как их принимать - в материале РИА Новости.
Пробиотики
Пробиотиками считаются бактерии, которые приносят пользу организму. Наиболее распространенные — лакто- и бифидобактерии. Другие микроорганизмы тоже могут относится к пробиотикам, например дрожжи. В кишечнике человека они конкурируют с вредными бактериями, подавляют их рост и поддерживают защитный барьер стенок ЖКТ.
Пробиотики содержатся в продуктах питания и попадают в организм с приемом пищи. Однако иногда естественных бактерий может не хватать, например, после продолжительной болезни. Тогда врач назначает пациенту прием препаратов, нацеленных на восстановление микрофлоры. Для назначения необходимо обращаться к терапевту или гастроэнтерологу.
“Пробиотики – это живые бактерии, чаще бифидо- или лакто-, содержащиеся в препаратах, биологически активных добавках и некоторых продуктах питания, - рассказывает Екатерина Есакова, гастроэнтеролог, старший медицинский консультант "Теледоктор24". - Они способствуют поддержанию здоровой микрофлоры кишечника и могут назначаться с первых дней жизни. Отличия в их применении у взрослых и детей заключаются в кратности приема, дозировках и форме выпуска. Пробиотики выпускаются в виде таблеток, капсул, пакетов-саше или суспензий. Для детей предпочтительнее прием жидких форм. Они назначаются при повышенном газообразовании, нарушении стула (запорах, диарее), в том числе ассоциированным с приемом антибиотиков, функциональных расстройствах желудочно-кишечного тракта”.
Классификация
Существует множество видов лекарственных препаратов, которые улучшают микрофлору кишечника. Создание медикаментов для решения проблем с пищеварением проходило в несколько этапов. Поэтому фармацевты выделяют несколько поколений пробиотиков:
- —Первое поколение - в основе присутствуют только один вид микроорганизмов.
- —Второе поколение - в составе таких пробиотиков имеются дрожжевые грибы и бациллы. Они выделяют вещества, которые уничтожают опасные микроорганизмы и подготавливают среду для заселения полезной микрофлорой.
- —Третье поколение - это препараты, имеющие в составе целый комплекс полезных штаммов бактерий (от 2 до 30 штаммов) и различные добавки.
- —Четвертое поколение - содержат не только “хорошие” бактерии, но и вещества из группы пребиотиков, которые служат питательной средой, помогают расти, размножаться микрофлоре и ускоряют ее восстановление. Обладают адсорбирующим действием.
- —Пятое поколение – синбиотики, это несколько типов полезных бактерий и вещества, необходимые для колонизации кишечника. Они способны регулировать рост и метаболическую активность микробиоты.
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты
Вред
Сами по себе пробиотики безвредны и служат только для помощи организму. Однако их избыток может вызвать побочные эффекты, такие как вздутие живота, метеоризм. Если на фоне приема пробиотиков появилась признаки аллергии, например, аллергическая сыпь, лечение прекращается.
Также если человек резко изменил рацион, включив в него всевозможные пробиотики самостоятельно, это может привести к расстройствам пищеварения. Любые препараты и их комбинации может назначать только врач.
Отличие от пребиотиков
Пребиотики – это среда, необходимая для роста пробиотиков. Пребиотики содержатся в продуктах питания. Это вещества, которые не может переварить организм человека, и они в практически непереваренном виде поступают в кишечник. Основными веществами-пребиотиками являются лактулоза, инулин, олигофруктоза и пищевые волокна, а вспомогательными веществами: аргинин, валин, глютаминовая кислота, пектины и хитозан. Также к таким веществам можно отнести и некоторые витамины (А, Е, С). Пробиотические бактерии используют пребиотики в качестве источника питания, поэтому когда пребиотиков достаточно, пробиотики растут, оказывая положительное влияние на организм. Пребиотики можно употреблять совместно с антибиотиками, они не вызывают побочных эффектов и безопасны при передозировке.
Пробиотиками богаты такие продукты питания, как йогурт, кефир, сыры (моцарелла, гауда, чеддер), квашеная капуста, соленья (маринованные огурцы, помидоры или перцы), чайный гриб. А пребиотики содержатся в цикории, зелени одуванчика, топинамбуре, чесноке, луке, спарже, бананах, яблоках.
Прием пробиотиков
Дозировки и правила приема могут отличаться, но и у пребиотиков, и у пробиотиков можно выделить общие принципы терапии. Пробиотики принимаются по 3-4 раза в день во время еды. Принимать их можно длительными курсами, иногда даже больше года. Порошковую форму лекарственного препарата нужно разводить в теплой воде, капсулы и таблетки проглатывать и запивать небольшим количеством воды. Важно подобрать пробиотики правильно, с нужным составом микроорганизмов - поэтому назначать препарат должен врач.
Как выбрать
В аптеках продается большое количество пробиотиков, правильное решение – обратиться к врачу-гастроэнтерологу или терапевту, чтобы назначили лекарственное средство с правильным эффектом. Причины для приема пробиотиков могут быть различными, поэтому необходимы разные препараты. Это могут быть лекарства, которые содержат в себе один вид бактерий (однокомпонентные) или несколько (поликомпонентные), а также синбиотики, которые включают и полезные бактерии и питательную среду для них.
Для детей
Для детей применяются те пробиотики, которые можно с чем-то смешать для упрощения приема (с водой, с жидким питанием). Для грудных детей препараты необходимо разводить с молоком матери.
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- 1Линекс – один из самых популярных пробиотиков, который помогает восстановить микрофлору кишечника. В его составе живые лиофилизированные бифидо- и лактобактерии, а также энтерококки. Линекс выпускается в капсулах и порошке, его можно применять грудным детям. Препарат положительно влияет на иммунитет, т.к. участвует в синтезе аскорбиновой кислоты и образует вещества с антибактериальными свойствами, что может помочь при легких формах кишечных инфекций.
- 2Аципол - назначается детям старше трёх месяцев и взрослым в сочетании с традиционным лечением. Он помогает после длительного лечения антибиотиками терапевтических заболеваний, используется для лечения острых кишечных инфекций, хронического колита, а также у людей, склонных к аллергии и атопическому дерматиту. Более длительные курсы назначают при лечении детей с отставанием в весе, вызванным хроническим течением заболеваний, сопровождающихся дисбактериозом.
- 3ХилакФорте - это пробиотик метаболитного типа, восстанавливает микрофлору за счет присутствия бифидо- и лактобактерий. В состав входит лактоза, необходимая для процесса брожения, смещения рН в кишечнике в кислую сторону. Препарат способствует уменьшению воспаления в слизистой оболочке кишечника и процессов атрофии в нем. Хорошая переносимость препарата и отсутствие нежелательных реакций позволяет принимать его детям, беременным и кормящим женщинам.
- 4Флорин Форте - поликомпонентный пробиотик в виде порошка, который содержит в себе два типа штаммов: бифидобактерии и лактобактерии. Бактерии в нем сорбированы на частицы активированного угля. Так компоненты угля помогают бактериям прикрепиться к кишечной стенке. Препарат эффективен при нарушениях стула - диарее. Его можно давать детям с первых дней жизни, в том числе недоношенным, а также беременным и кормящим женщинам.
- 5Бифидумбактерин - однокомпонентный пробиотик, содержащий штамм бифидобактерий. Имеет много лекарственных форм (капсулы, суспензия, суппозитории, порошок). У данного препарата мягкое воздействие на микрофлору, поэтому можно применять как детям, так и беременным женщинам.
- 6Лактобактерин плюс - пробиотик, содержащий один штамм бактерий — лактобактерии. Как и Линекс, повышает иммунную защиту организма. Продается в форме жидкого концентрата, который легко разводится с жидкостью. Лактобактерин разрешен для приема детям с первых дней жизни.
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Для взрослых
В большинстве случаев препарат для детей подойдет и взрослым. Только если у пробиотика нет разделения по возрасту. Как, например, у симбиотика “Максилак” и “Максилак для детей”.
Некоторые пробиотики, которые подходят только взрослым:
- 1Лактобактерин - препарат способствует синтезу молочной кислоты, которая создает неблагоприятные условия для роста патогенной флоры. Лакто-микробы также помогают очистить кишечник. Основу средства составляют специально высушенные (лиофилизированные) лактобациллы (Lactobacillus) в форме порошка, разводимого водой до суспензии. Лактобактерии при попадании в кишечник активизируются и заселяют просвет кишки. Таким образом, препарат способствует нормализации обменных процессов, в том числе у людей с хроническими заболеваниями: гастриты, колиты, диабет, метаболический синдром, ожирение.
- 2Энтерол - уменьшает секрецию воды и солей в просвете кишечника, повышает активность дисахаридаз, недостаточная продукция которых ведет к развитию некоторых форм диареи, а также высвобождает полиамины, оказывающие трофическое действие на слизистую оболочку кишечника. Он помогает формировать устойчивость к токсинам, но на фоне его приема нужно пить много жидкости.
Женщина принимает витамины
Причины приема пробиотиков
Есть ряд причин, по которым возникает потребность в назначении пробиотиков. Микрофлора обеспечивает слаженную работу иммунитета. Бактерии, живущие в организме, находятся в постоянном взаимодействии с клетками иммунитета, обеспечивая иммунный ответ организма на патогены – вредные бактерии. Более того, некоторые виды бактерий сами могут вырабатывать антибиотические вещества, самостоятельно бороться патогенами.
Именно поэтому пробиотики прописываются после приема антибиотиков, из-за которых нарушается количественный и качественный состав микрофлоры.
Обычно симптомы нарушения микрофлоры развиваются постепенно (боль в брюшной полости, тошнота, метеоризм или повышенное газообразование). Но чем быстрее человек скорректирует свое питание и поможет своему организму, тем быстрее все вернется в норму. Если же симптомы существуют уже долгое время, а их старательно игнорируют, нарушается работа органов пищеварения, плохое самочувствие, ожирение - целый комплекс проблем, для решения которых уже потребуется множество средств.
На приеме у врача-гастроэнтеролога
Помимо антибиотиков, нарушение микрофлоры могут провоцировать следующие факторы:
- —Неправильное питание и вредные привычки. Это может быть содержание химических добавок в пище, внезапная смена рациона, изменение режима приема пищи. Нарушается правильная работа бактерий и всасывание полезных микроэлементов.
- —Прием лекарственных препаратов, оказывающих губительное влияние на бактерии. Это сульфаниламиды, антидепрессанты, гормональные препараты, слабительное.
- —Воспалительные процессы в кишечнике.
- —Гельминтоз - наличие паразитов в организме.
- —Бесконтрольное очищение организма клизмой.
- —Хронический стресс, нарушение сна.
- —Химиотерапия, радиотерапия при онкологических заболеваниях.
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Правила приема пробиотиков
При назначении препаратов-пребиотиков врач отталкивается от самого заболевания. Назначения также зависят от того, нужно пациенту лечение или профилактика. Когда организму необходима помощь после курса лечения антибиотиками, обычно назначают комплексные препараты с добавлением пребиотика. Если пациент страдает от микробной диареи, отравления пищей, рекомендуются препараты с лакто- или бифидофлорой. Если у человека вирусное поражение – применяются лактобациллы. Если необходимо лечение инфекционной диареи, врач прописывает пробиотик с сахаромицетами и полезными собственными микробами, а также пребиотиками. Так бактерии быстрее восстанавливают слизистую кишечника. Для взрослых походят препараты в виде порошка, капсул или раствора. Капли назначают маленьким детям, которым необходима небольшая доза препарата. Они хорошо смешиваются с жидкостями.
Во время приема пробиотиков следует учитывать, что некоторые препараты с живыми бактериями требуют хранения в холодильнике, иначе микроорганизмы погибнут.