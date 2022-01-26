https://ria.ru/20220126/probiotiki-1769604408.html

Пробиотики для взрослых и детей: как выбрать и когда могут нанести вред

Пробиотики для кишечника: список лучших препаратов для взрослых и детей

Пробиотики для взрослых и детей: как выбрать и когда могут нанести вред

Пробиотики — это “хорошие” бактерии, которые живут в кишечнике и поддерживают в нем нормальную микрофлору. Взрослому и ребенку врач может прописать их при... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:03

2022-01-26T14:03

2022-01-26T14:02

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пробиотики — это “хорошие” бактерии, которые живут в кишечнике и поддерживают в нем нормальную микрофлору. Взрослому и ребенку врач может прописать их при лечении антибиотиками. Список пробиотиков, какие они бывают и как их принимать - в материале РИА Новости.ПробиотикиПробиотиками считаются бактерии, которые приносят пользу организму. Наиболее распространенные — лакто- и бифидобактерии. Другие микроорганизмы тоже могут относится к пробиотикам, например дрожжи. В кишечнике человека они конкурируют с вредными бактериями, подавляют их рост и поддерживают защитный барьер стенок ЖКТ.Пробиотики содержатся в продуктах питания и попадают в организм с приемом пищи. Однако иногда естественных бактерий может не хватать, например, после продолжительной болезни. Тогда врач назначает пациенту прием препаратов, нацеленных на восстановление микрофлоры. Для назначения необходимо обращаться к терапевту или гастроэнтерологу.“Пробиотики – это живые бактерии, чаще бифидо- или лакто-, содержащиеся в препаратах, биологически активных добавках и некоторых продуктах питания, - рассказывает Екатерина Есакова, гастроэнтеролог, старший медицинский консультант "Теледоктор24". - Они способствуют поддержанию здоровой микрофлоры кишечника и могут назначаться с первых дней жизни. Отличия в их применении у взрослых и детей заключаются в кратности приема, дозировках и форме выпуска. Пробиотики выпускаются в виде таблеток, капсул, пакетов-саше или суспензий. Для детей предпочтительнее прием жидких форм. Они назначаются при повышенном газообразовании, нарушении стула (запорах, диарее), в том числе ассоциированным с приемом антибиотиков, функциональных расстройствах желудочно-кишечного тракта”.КлассификацияСуществует множество видов лекарственных препаратов, которые улучшают микрофлору кишечника. Создание медикаментов для решения проблем с пищеварением проходило в несколько этапов. Поэтому фармацевты выделяют несколько поколений пробиотиков:ВредСами по себе пробиотики безвредны и служат только для помощи организму. Однако их избыток может вызвать побочные эффекты, такие как вздутие живота, метеоризм. Если на фоне приема пробиотиков появилась признаки аллергии, например, аллергическая сыпь, лечение прекращается.Также если человек резко изменил рацион, включив в него всевозможные пробиотики самостоятельно, это может привести к расстройствам пищеварения. Любые препараты и их комбинации может назначать только врач.Отличие от пребиотиковПребиотики – это среда, необходимая для роста пробиотиков. Пребиотики содержатся в продуктах питания. Это вещества, которые не может переварить организм человека, и они в практически непереваренном виде поступают в кишечник. Основными веществами-пребиотиками являются лактулоза, инулин, олигофруктоза и пищевые волокна, а вспомогательными веществами: аргинин, валин, глютаминовая кислота, пектины и хитозан. Также к таким веществам можно отнести и некоторые витамины (А, Е, С). Пробиотические бактерии используют пребиотики в качестве источника питания, поэтому когда пребиотиков достаточно, пробиотики растут, оказывая положительное влияние на организм. Пребиотики можно употреблять совместно с антибиотиками, они не вызывают побочных эффектов и безопасны при передозировке.Пробиотиками богаты такие продукты питания, как йогурт, кефир, сыры (моцарелла, гауда, чеддер), квашеная капуста, соленья (маринованные огурцы, помидоры или перцы), чайный гриб. А пребиотики содержатся в цикории, зелени одуванчика, топинамбуре, чесноке, луке, спарже, бананах, яблоках.Прием пробиотиковДозировки и правила приема могут отличаться, но и у пребиотиков, и у пробиотиков можно выделить общие принципы терапии. Пробиотики принимаются по 3-4 раза в день во время еды. Принимать их можно длительными курсами, иногда даже больше года. Порошковую форму лекарственного препарата нужно разводить в теплой воде, капсулы и таблетки проглатывать и запивать небольшим количеством воды. Важно подобрать пробиотики правильно, с нужным составом микроорганизмов - поэтому назначать препарат должен врач.Как выбратьВ аптеках продается большое количество пробиотиков, правильное решение – обратиться к врачу-гастроэнтерологу или терапевту, чтобы назначили лекарственное средство с правильным эффектом. Причины для приема пробиотиков могут быть различными, поэтому необходимы разные препараты. Это могут быть лекарства, которые содержат в себе один вид бактерий (однокомпонентные) или несколько (поликомпонентные), а также синбиотики, которые включают и полезные бактерии и питательную среду для них.Для детейДля детей применяются те пробиотики, которые можно с чем-то смешать для упрощения приема (с водой, с жидким питанием). Для грудных детей препараты необходимо разводить с молоком матери.Для взрослыхВ большинстве случаев препарат для детей подойдет и взрослым. Только если у пробиотика нет разделения по возрасту. Как, например, у симбиотика “Максилак” и “Максилак для детей”.Некоторые пробиотики, которые подходят только взрослым:Причины приема пробиотиковЕсть ряд причин, по которым возникает потребность в назначении пробиотиков. Микрофлора обеспечивает слаженную работу иммунитета. Бактерии, живущие в организме, находятся в постоянном взаимодействии с клетками иммунитета, обеспечивая иммунный ответ организма на патогены – вредные бактерии. Более того, некоторые виды бактерий сами могут вырабатывать антибиотические вещества, самостоятельно бороться патогенами.Именно поэтому пробиотики прописываются после приема антибиотиков, из-за которых нарушается количественный и качественный состав микрофлоры.Обычно симптомы нарушения микрофлоры развиваются постепенно (боль в брюшной полости, тошнота, метеоризм или повышенное газообразование). Но чем быстрее человек скорректирует свое питание и поможет своему организму, тем быстрее все вернется в норму. Если же симптомы существуют уже долгое время, а их старательно игнорируют, нарушается работа органов пищеварения, плохое самочувствие, ожирение - целый комплекс проблем, для решения которых уже потребуется множество средств.Помимо антибиотиков, нарушение микрофлоры могут провоцировать следующие факторы:Правила приема пробиотиковПри назначении препаратов-пребиотиков врач отталкивается от самого заболевания. Назначения также зависят от того, нужно пациенту лечение или профилактика. Когда организму необходима помощь после курса лечения антибиотиками, обычно назначают комплексные препараты с добавлением пребиотика. Если пациент страдает от микробной диареи, отравления пищей, рекомендуются препараты с лакто- или бифидофлорой. Если у человека вирусное поражение – применяются лактобациллы. Если необходимо лечение инфекционной диареи, врач прописывает пробиотик с сахаромицетами и полезными собственными микробами, а также пребиотиками. Так бактерии быстрее восстанавливают слизистую кишечника. Для взрослых походят препараты в виде порошка, капсул или раствора. Капли назначают маленьким детям, которым необходима небольшая доза препарата. Они хорошо смешиваются с жидкостями.Во время приема пробиотиков следует учитывать, что некоторые препараты с живыми бактериями требуют хранения в холодильнике, иначе микроорганизмы погибнут.

https://ria.ru/20181114/1532763549.html

https://ria.ru/20220121/rotavirus-1768957099.html

https://sn.ria.ru/20180312/1516165445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

питание, здоровье - общество, здоровье, витамины