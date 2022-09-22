Земляная груша: что такое топинамбур, его польза и уникальные свойства

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Полезные вещества в клубнях топинамбура помогают при многих заболеваниях и состояниях, а сироп из топинамбура – популярный сахарозаменитель для диабетиков. О пользе и вреде растения, его свойствах и влиянии на здоровье человека, применении в медицине, а также рецепты и фото – в материале РИА Новости.

Топинамбур

Топинамбур растет на многих дачных участках, корнеплод этого растения – уникальный продукт, обладающий массой полезных свойств. Его употребляют сырым, добавляют в различные блюда, заваривают с ним чай и делают отвары.

История

Родиной топинамбура считается Северная Америка , именно там индейцы впервые начали употреблять его в пищу. В племени ирокезов это растение называли "топинамбус", или "солнечный корень". Когда американские территории начали осваивать иноземцы, топинамбур попал в Европу : в XVI веке его завезли во Францию , а в XVII – в Англию . Далее растение активно распространялось и по другим странам, в Бельгии , например, его прозвали "подземным артишоком". В XVIII веке популярность топинамбура в Европе упала на фоне широкого распространения картофеля, зато в это время он получил известность в России , но как целебное, а не пищевое растение.

Ботаническое описание

Топинамбур – это многолетнее травянистое клубненосное растение, относящееся к роду Подсолнечник семейства Астровые. Часть над землей представляет собой длинные побеги, достигающие в высоту 3 м, с листьями яйцевидной формы, длиной до 20 см и с заостренными концами. Листовые пластины покрыты жесткими волосками сверху и легким опушением на обратной стороне. На побегах появляются ярко-желтые цветы, напоминающие по форме небольшие подсолнухи.

Съедобная часть топинамбура находится под землей и представляет собой бугристые клубни. Они продолговатые, овальные, напоминающие грушу. Мякоть может быть белой или кремовой с желтоватым оттенком. Клубни покрыты несъедобной коричневой кожицей. В зависимости от возраста и гибрида они могут весить от 20 до 250 г, а их количество может достигать 40 штук. Растение предпочитает влажную почву и светлые участки, но при этом плохо растет на чрезмерно увлажненной, кислой и соленой земле.

Свойства

Благодаря богатому составу, топинамбур обладает множеством полезных свойств. Из аминокислот в этом растении присутствуют:

— ● Аргинин. Стимулирует работу иммунной системы, способствует улучшению питания мышц и усилению синтеза гормона роста, а также отличается омолаживающим воздействием на кожу.

● Стимулирует работу иммунной системы, способствует улучшению питания мышц и усилению синтеза гормона роста, а также отличается омолаживающим воздействием на кожу. — ● Валин. Эта аминокислота способствует улучшению мышечной координации, участвует в регенерации тканей, оказывает успокоительное воздействие на нервную систему, что делает ее незаменимой при многих психических расстройствах, например депрессии, а также повышает устойчивость организма к боли, жаре и холоду.

● Эта аминокислота способствует улучшению мышечной координации, участвует в регенерации тканей, оказывает успокоительное воздействие на нервную систему, что делает ее незаменимой при многих психических расстройствах, например депрессии, а также повышает устойчивость организма к боли, жаре и холоду. — ● Гистидин. Это составляющая гемоглобина, которая помогает в росте тканей, поэтому очень важна при лечении язв. Также ее используют при аллергии и анемии.

● Это составляющая гемоглобина, которая помогает в росте тканей, поэтому очень важна при лечении язв. Также ее используют при аллергии и анемии. — ● Лизин. Он входит в состав белков, обладает стимулирующим действием для расщепления жиров и преобразования их в энергию.

● Он входит в состав белков, обладает стимулирующим действием для расщепления жиров и преобразования их в энергию. — ● Изолейцин. Принимает участие в энергообеспечении организма и регулировке уровня сахара.

● Принимает участие в энергообеспечении организма и регулировке уровня сахара. — ● Метионин. Способен понижать уровень холестерина, а также препятствует образованию жировых отложений в печени.

● Способен понижать уровень холестерина, а также препятствует образованию жировых отложений в печени. — ● Лейцин. Необходим для питания мышечной ткани. Повышает синтез белка, способен противостоять разрушению молекул аминокислот и экономить глюкозу.

● Необходим для питания мышечной ткани. Повышает синтез белка, способен противостоять разрушению молекул аминокислот и экономить глюкозу. — ● Триптофан. Помогает увеличить мышечную массу и при этом снизить жировые отложения, помимо этого стимулирует выработку гормона роста, помогает при нарушениях сна и синдроме хронической усталости.

● Помогает увеличить мышечную массу и при этом снизить жировые отложения, помимо этого стимулирует выработку гормона роста, помогает при нарушениях сна и синдроме хронической усталости. — ● Фенилаланин. Необходим для синтеза эндорфинов и выработки гормона щитовидной железы – тироксина.

© Pixabay / Couleur Цветение топинамбура © Pixabay / Couleur Цветение топинамбура

Также топинамбур способен предупредить и восполнить нехватку многих минеральных веществ:

— ● Кальций. Является строительным материалом костной ткани.

● Является строительным материалом костной ткани. — ● Калий. Его нехватка провоцирует невралгию. Дефицит калия может наблюдаться при приеме мочегонных препаратов, чрезмерном потоотделении, а также после продолжительной рвоты и диареи.

● Его нехватка провоцирует невралгию. Дефицит калия может наблюдаться при приеме мочегонных препаратов, чрезмерном потоотделении, а также после продолжительной рвоты и диареи. — ● Марганец. Необходим для стабильной работы половых желез и образования крови.

● Необходим для стабильной работы половых желез и образования крови. — ● Магний. Участвует в регулировке передачи нервных импульсов, реакциях обмена и сокращении мышц.

● Участвует в регулировке передачи нервных импульсов, реакциях обмена и сокращении мышц. — ● Кремний . Помогает ускорить окислительно-восстановительные процессы, предупредить нарушение прочности костей и развитие атеросклероза.

● . Помогает ускорить окислительно-восстановительные процессы, предупредить нарушение прочности костей и развитие атеросклероза. — ● Натрий. Необходим для передачи импульсов в нервной системе, а также для мышечных сокращений.

● Необходим для передачи импульсов в нервной системе, а также для мышечных сокращений. — ● Железо. Является составляющим гемоглобина, предупреждает малокровие и стимулирует дыхательные процессы.

Помимо аминокислот и минеральных веществ, топинамбур богат на витамины, особенно группы B:

— ● B1 (тиамин). Нужен для здоровья нервной и пищеварительной систем, а также сердца.

● Нужен для здоровья нервной и пищеварительной систем, а также сердца. — ● B2 (рибофлавин). Необходим для стабильной работы щитовидной железы и репродуктивной системы.

● Необходим для стабильной работы щитовидной железы и репродуктивной системы. — ● B3 (никотиновая кислота). Способствует усвоению аскорбиновой кислоты.

● Способствует усвоению аскорбиновой кислоты. — ● B5 (пантотеновая кислота). Участвует в обменных реакциях и в выработке гемоглобина.

● Участвует в обменных реакциях и в выработке гемоглобина. — ● B6 (пиридоксин). Также нужен для выработки гемоглобина и помимо этого участвует в передаче нервных импульсов между нейронами и мышцами.

● Также нужен для выработки гемоглобина и помимо этого участвует в передаче нервных импульсов между нейронами и мышцами. — ● B7 (биотин). Участвует в регулировке белкового и жирового обмена и продуцировании фермента глюкокиназы.

Также топинамбур является источником водорастворимой клетчатки и пищевых волокон. Это способствует очищению внутренней поверхности кишечника и препятствует возникновению запоров. Еще одним интересным свойством корнеплода является то, что он не впитывает вредные вещества из почвы. Даже произрастая в регионах с неблагоприятной экологией, съедобная часть топинамбура останется чистой.

Химический состав

Топинамбур богат витаминами и минеральными веществами.

Витамины Значение Витамин B4 30,0 мг Витамин C 4,0 мг Витамин B3 1,3 мг Витамин B5 0,4 мг Витамин E 0,2 мг Витамин B1 0,2 мг Витамин B2 0,1 мг Витамин B6 0,1 мг Витамин B9 13,0 мкг Витамин A 1,0 мкг Витамин K 0,1 мкг

Минералы Значение Калий 429,0 мг Фосфор 78,0 мг Магний 17,0 мг Кальций 14,0 мг Натрий 4,0 мг Железо 3,4 мг Цинк 0,1 мг Медь 0,1 мг Марганец 0,1 мг Селен 0,7 мкг

Пищевая ценность

Земляная груша отличается низкой калорийностью, в 100 г сырого продукта содержится:

Показатель Значение Калорийность 76 ккал Белки 2 г Углеводы 17,44 г Жиры 0,01 г

Сорта и гибриды

Существует более 300 видов гибридов топинамбура. Условно их делят по трем характеристикам: высокоурожайные, с пышной зеленью и декоративные. В России особенно популярны такие сорта, как "Вадим", "Интерес", "Патат", "Веретеновидный", "Киевский белый", "Северокавказский", "Ленинградский", "Волжский 2" и "Скороспелка". При этом в промышленных масштабах выращивают только два – "Скороспелка" и "Интерес". Первый отличается отличной приживаемостью в средней полосе и ранним урожаем – в конце сентября. С одного гектара можно получить около 30 т клубней топинамбура. "Интерес" дает урожай только к началу ноября, но при этом общая масса собранных клубней превышает "Скороспелку" почти в два раза.

Как выбрать

Покупать свежий топинамбур лучше всего с октября по март – это время является сезоном этого растения. Опираться при выборе необходимо на внешние данные: качественный корнеплод должен иметь бледно-коричневую кожицу без темных пятен. Также он должен быть твердым. Мягкость и сморщенная кожица указывают на несвежесть продукта.

Как хранить

Хранить свежий топинамбур необходимо при температуре +1–4 °С и при влажности не более 85 %. Отлично подойдут погреб или холодильник, корнеплод помещают в контейнер с крышкой. Также можно заморозить топинамбур в морозильной камере. Выбор места влияет на время хранения: в холодильнике он может находиться не более четырёх недель, а в морозилке – не более трех месяцев.

Норма потребления

Если нет противопоказаний или заболеваний, при которых стоит ограничить топинамбур в рационе, то дневная норма составляет 150 г. Чрезмерное употребление корнеплода может вызвать диарею и повышенное газообразование.

Применение в медицине

За счет богатого состава и уникальных свойств топинамбур часто становится объектом исследования для дальнейшего его использования в медицине. Сейчас корнеплод часто включают в рацион лечебно-профилактических диет, в качестве замены, например, картофеля. Также выпускается большое количество БАД с содержанием топинамбура.

Рецепты народной медицины

Топинамбур особенно популярен в народной медицине. Существует множество рецептов при различных заболеваниях и симптомах, но перед использованием любого из них необходимо проконсультироваться с врачом, так как неконтролируемое следование народным рецептам может не только ухудшить состояние, но и обострить хронические заболевания.

Сердечно-сосудистые заболевания. 250 г свежего очищенного и измельченного топинамбура залить 500 мл воды. Поставить на водяную баню и варить 15 минут. После смесь остудить, а жидкость процедить в отдельную емкость. Принимать воду нужно 2–3 раза в день по 100 мл. Считается, что это поможет уменьшить проявления гипертонии, снизить вероятность появления тромбов, ишемической болезни и тахикардии, а также предупредить атеросклероз.

Изжога. Свежий сок топинамбура способен снять воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, понизить кислотность желудочного сока и поэтому станет спасением при изжоге и заболеваниях, частью которых она является: гастрит, колит, язвы. Пить сок необходимо строго до еды в объёме 100 мл. Для предупреждения обострения заболеваний ЖКТ сок принимают курсом весной и осенью в течение 10–14 дней.

Пониженный гемоглобин. При анемии необходимо 15 г цветков топинамбура залить 600 мл кипятка и оставить настаиваться на 8 часов. После процедить в отдельную емкость и принимать по 100 мл за полчаса до еды.

Отложение солей в суставах. 2 кг свежих стеблей и листьев топинамбура измельчить, к ним добавить 1 кг нарезанных свежих корнеплодов. Залить смесь водой так, чтобы она полностью покрыла сырье. Поставить на медленный огонь и варить 30 минут. После процедить в отдельную емкость и добавлять отвар каждый раз при приеме ванны. Находиться в такой воде можно 15 минут, курс лечения – 20 сеансов. Процедуру можно повторить после перерыва в 2 недели.

Полиартрит, ревматизм и артроз. Свежий сок топинамбура необходимо пить по 70 мл 3 раза в сутки во время еды. Курс: 1–2 месяца.

© Depositphotos / VitalikRadko Страдающая от артрита женщина © Depositphotos / VitalikRadko Страдающая от артрита женщина

Лечение гнойных ран, язв и экзем. Свежий корень топинамбура нужно измельчить, выжать сок, смочить в нем бинт и прикладывать компрессом к ране на 1 час. Повторять два раза в день (утром и вечером) до исчезновения повреждений.

Насморк, ринит. Свежевыжатый сок топинамбура закапывать по 10 капель в каждую ноздрю 4 раза в сутки.

При ухудшении зрения. 100 мл свежего сока топинамбура смешать с 10 мл меда и принимать смесь по 20 мл четыре раза в день в течение недели. Для закрепления эффекта курс можно продлить до трех недель.

Авитаминоз. Смешать свежий сок моркови и топинамбура в равных частях и пить во время завтрака 250 мл в течение месяца.

Также, согласно народным рецептам, сок топинамбура помогает организму справиться с интоксикацией и наладить работу желудочно-кишечного тракта. Для этого напиток следует употреблять по 50 мл каждые два часа, но при этом дневная норма не должна превышать 400 мл.

При сахарном диабете

Помимо множества витаминов и минеральных веществ, топинамбур содержит полисахариды, в частности инулин. Именно благодаря ему корнеплод так популярен в рационе диабетиков. Инулин – это растворимые пищевые волокна, которые в организме распадаются до фруктозы, что не вызывает резкого скачка уровня глюкозы, а наоборот обеспечивает ее медленное всасывание.

К тому же, инулин стимулирует поджелудочную железу синтезировать большое количество инсулина, что также важно для диабетиков. Регулярное употребление топинамбура полезно людям с любым типом сахарного диабета, а сироп из этого корнеплода – подходящий сахарозаменитель.

Для похудения

Топинамбур – прекрасный ингредиент для диетических блюд. Им чаще всего заменяют картофель, а с помощью сиропа из корнеплода можно снизить количество потребляемого сахара, заменяя последний, к примеру, в чае или кофе. В частности, топинамбур полезен для худеющих:

— большим количеством клетчатки. Это помогает очистить организм от шлаков, а также быстро насытиться, что исключает переедание;

большим количеством клетчатки. Это помогает очистить организм от шлаков, а также быстро насытиться, что исключает переедание; — низкой калорийностью;

низкой калорийностью; — благотворным влиянием на работу ЖКТ, а также способностью снижать количество жиров и холестерина в организме;

благотворным влиянием на работу ЖКТ, а также способностью снижать количество жиров и холестерина в организме; — хорошим насыщением энергией при физических нагрузках;

хорошим насыщением энергией при физических нагрузках; — способностью ускорять углеводный и жировой обмен веществ;

способностью ускорять углеводный и жировой обмен веществ; — низким гликемическим индексом.

Применение в кулинарии

Вкус сырого корня топинамбура отдаленно похож на вкус капустной кочерыжки. При разных способах термической обработки он может проявить свою сладость, поэтому нередко используется в десертах, или "перенять" вкус другого продукта. Топинамбур может выступать гарниром, основным продуктом овощного супа, его тушат, жарят и нередко употребляют сырым в салатах.

Рецепты приготовления

Семен Панин, технолог общественного питания, отмечает, что топинамбуром можно заменить картофель практически в любом рецепте. Тем не менее, можно выделить блюда, где этот корнеплод раскрывается по-особому.

Крем-суп из топинамбура

Это очень сытное блюдо, имеющее яркий аромат и нежный сливочный вкус.

Категория Закуска Кухня Европейская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1 шт. крупная морковь 1 шт. лук репчатый 700 г топинамбур 300 мл вода 300 мл молоко 100 г сухари из белого хлеба по вкусу соль и зеленый лук Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 61 ккал Белки 1,8 г Жиры 1,5 г Углеводы 10 г Приготовление 1 Овощи и топинамбур помыть, очистить и нарезать равными кусочками. Выложить в кастрюлю, залить водой и поставить на средний огонь. 2 После закипания воды варить овощи еще 15 минут. Влить молоко и снова довести до кипения. 3 Снять кастрюлю с огня и перебить смесь погружным блендером до однородности. Вернуть суп на огонь и снова прокипятить. 4 Перед подачей добавить в крем-суп зеленый лук и сухари.

© Pixabay / ivabalk Топинамбур © Pixabay / ivabalk Топинамбур

Теплый салат с топинамбуром и курицей

Легкая сладость топинамбура отлично сочетается с курицей, а лук и маринованные огурцы добавят вкусовое разнообразие. Салат получается сытным, поэтому он может стать полноценным обедом или ужином.

Категория Салат Кухня Европейская Сложность Легко Время подготовки 5 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 200 г топинамбур 0,5 шт. куриная грудка 2 шт. маринованные огурцы 1 шт. лук репчатый по вкусу паприка, кориандр, перец, соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 76,9 ккал Белки 9,9 г Жиры 1,9 г Углеводы 4,5 г Приготовление 1 Куриную грудку натереть солью и специями, обжарить с двух сторон в растительном масле. Время готовки зависит от толщины куска. Нарезать мясо кубиками. 2 Топинамбур и лук почистить, нарезать брусочками и полукольцами соответственно. Выложить на сковороду и обжаривать, пока топинамбур не станет мягким. 3 Маринованные огурцы нарезать небольшими кусочками и смешать все продукты в одной миске.

Котлеты из моркови и топинамбура

Нежные котлеты с бархатистой текстурой и сливочным послевкусием. Такое блюдо способно насытить организм даже без гарнира.

Категория Основное блюдо Кухня Европейская Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 45 мин. Ингредиенты 400 г топинамбур 400 г морковь 100 мл сливки 20 % 50 г манная крупа 2 шт. яйца 70 г панировочные сухари по вкусу соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 130,5 ккал Белки 4,6 г Жиры 5,4 г Углеводы 15,8 г Приготовление 1 Морковь и топинамбур помыть, почистить и натереть на крупной терке. Выложить их на разогретую сковороду, влить сливки, соль и хорошо перемешать. Тушить смесь на медленном огне в течение 15 минут, пока ингредиенты не станут мягкими. 2 Выключить огонь, добавить к моркови и топинамбуру манную крупу, яйца и перемешать. Получившуюся массу выложить на тарелку и оставить на 15 минут. 3 Сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях и жарить на раскаленном масле до корочки с двух сторон.

Сироп

© Pixabay Сироп из топинамбура © Pixabay Сироп из топинамбура

Сироп из топинамбура – это популярный сахарозаменитель. Благодаря низкому гликемическому индексу он подходит диабетикам. Его можно добавлять в напитки и десерты, заправлять им каши, творог, использовать в качестве сладкого соуса. Приготовить такой сироп можно самостоятельно:

1 800 г очищенного топинамбура пропустить через соковыжималку, мясорубку или перебить блендером. При двух последних способах массу положить в марлю и отжать из нее весь сок. 2 Получившийся сок поставить на средний огонь и нагреть до 50 °С (лучше воспользоваться кулинарным термометром для точности), греть сироп 7 минут, сохраняя температуру. Охладить. 3 Повторить процедуру четыре раза. При последнем прогревании добавить сок 1 лимона. 4 Хранить сироп можно в банке с плотной крышкой или бутылке в холодильнике.

Применение в косметологии

Топинамбур – одно из самых популярных растений в косметологии как часть уходовых средств за волосами и кожей. Из сока корнеплодов и листьев изготавливают пилинги, маски и тоники для лица, а также средства от перхоти и облысения. Также богатый состав топинамбура помогает при чрезмерной сухости кожи, шелушениях, псориазе, морщинах, экземах и лечении фурункулов. В народной медицине также есть рецепты для домашних косметических процедур.

Для тонуса кожи лица. Корнеплод топинамбура среднего размера очистить от кожуры, натереть на мелкой терке и смешать с 2 каплями масла оливы и чайного дерева, а также с 2 мл меда. Смесь хорошо перемешать и нанести на предварительно очищенную кожу лица на 20 минут, после смыть теплой водой. Процедуру можно проводить два раза в неделю, но курсом не более двух месяцев.

От прыщей. Свежим соком топинамбура нужно протирать проблемные зоны каждый день перед сном.

От пигментных пятен и снятия ороговевших частичек кожи. Для этих целей используют пилинг из топинамбура. Для его приготовления необходимо смешать 15 мл свежего сока корнеплода, 2 капли эфирного масла грейпфрута, 5 г морской соли. Смесь хорошо перемешать и нанести на кожу и декольте массажными движениями, смыть теплой водой. Проводить процедуру можно 1 раз в неделю.

Для увлажнения кожи лица. 50 мл минеральной воды смешать с 10 мл свежего сока топинамбура. Полученным тоником можно сбрызгивать лицо в течение дня.

От перхоти. 50 м любой маски для волос смешать с 25 мл свежего сока корнеплода, хорошо перемешать и втирать в корни после мытья волос шампунем. В остальном действовать по инструкции к выбранной маске.

От облысения. Листья топинамбура промыть, залить водой и варить 3 часа. Процедить в отдельную емкость, остудить и споласкивать голову отваром три раза в неделю, пока не закрепится стойкий результат.

Противопоказания