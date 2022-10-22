https://ria.ru/20221022/izzhoga-1825917231.html

Изжога: причины возникновения и способы лечения

Изжога: причины, лечение, симптомы, способы устранения и почему появляется после еды

Изжога: причины возникновения и способы лечения

Чувство жжения, возникающее после еды за грудиной, в верхней части живота и в горле, называется изжогой. В чем ее причины, признаком каких заболеваний желудка... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T16:23

2022-10-22T16:23

2022-10-22T16:23

общество

россия

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825696801_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bbb550a31e0ce9b75f1d924ffd0b635e.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Чувство жжения, возникающее после еды за грудиной, в верхней части живота и в горле, называется изжогой. В чем ее причины, признаком каких заболеваний желудка она может быть, как от нее избавиться в домашних условиях и чем лечить медикаментозно - в материале РИА Новости.ИзжогаПрактически все когда-либо в своей жизни ощущали неприятное чувство жжения и дискомфорта в верхней части живота, в области грудной клетки и в пищеводе. Большинство людей относятся к изжоге как к временной проблеме, которую можно перетерпеть, и только малая часть обращается к врачам-специалистам. Между тем, такие ощущения могут быть связаны не только с употреблением “неправильной” пищи, но и с серьезными заболеваниями."Иногда изжогу путают со стенокардией, но стенокардия проходит после приема нитроглицерина, а на изжогу он никак не действует. Ощущения жжения бывают мучительные и временные, возникают как у пациентов с проблемами ЖКТ, так и у здоровых людей", - отмечает Михаил Кутушов, врач-токсиколог.Симптомы и признакиПомимо жжения, изжога может сопровождаться чувством тошноты, горечью во рту, отрыжкой, ощущением чрезмерной наполненности в желудке."Чаще всего она проявляется после еды, нарушения диеты или в горизонтальном положении, при наклоне вперед. Связано это с забросом желудочного содержимого в пищевод. Так как в желудке более кислая среда, происходит раздражение и повреждение слизистой оболочки пищевода, из-за чего и возникают неприятные ощущения", - объясняет Маргарита Демичева, терапевт, старший медицинский консультант "Теледоктор24".Дополнительные признаки, которые могут указывать на серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом:ПричиныИзжога - это не самостоятельное заболевание, а лишь симптом, который свидетельствует о нарушении работы пищеварительной системы.По словам Михаила Кутушова, причинами, вызывающими неприятное состояние, могут бытьВнешние факторыЧаще всего изжога развивается на фоне неправильного образа жизни и питания, стресса: избыточной массы тела, алкоголя, курения, приема пищи непосредственно перед сном, слишком тугой одежды и привычки после еды полежать или заняться физическими упражнениями. Неприятные ощущения также вызывает злоупотребление острыми специями (жгучий перец, горчица, чеснок), сильногазированными напитками, соками из цитрусовых, жирной тяжелой пищей, крепким кофе.Также к изжоге могут привести некоторые лекарственные препараты, которые неблагоприятно воздействуют на слизистую желудка, к ним относятся ацетилсалициловая кислота, нестероидные противовоспалительные препараты, нитраты, спазмолитики, седативные и транквилизирующие средства.Возможные болезниВ некоторых случаях этот симптом говорит о развивающихся заболеваниях, к которым относятся:"Для того, чтобы выявить причину данного симптома, необходимо обратиться к гастроэнтерологу и пройти обследование, которое включает в себя ряд лабораторных и инструментальных исследований. Самостоятельно справиться с изжогой можно, в аптеке множество препаратов, которые помогают избавиться от неприятных ощущений, но необходимо помнить, что за данным симптомом скрывается серьезное заболевание, которое может осложниться, и вылечить его будет намного тяжелее", - предупреждает Маргарита Демичева."Причиной изжоги может быть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, или ГЭРБ, — это хроническое заболевание, сопровождающееся забросом в пищевод желудочного содержимого, а иногда и содержимого двенадцатиперстной кишки. Желудочный сок является основным повреждающим агентом. Слизистая пищевода с кислотностью в норме 6-7 рН легко повреждается соляной кислотой с рН 1.5-2. Это может вызывать изжогу, отрыжку кислым. Благодаря этим симптомам можно легко предположить наличие ГЭРБ", - добавляет Татьяна Налегач, терапевт, врач гипербарической оксигенотерапии медицинской клиники НАКФФ.БеременностьБудущие мамы часто страдают изжогой на поздних сроках беременности."У беременных женщин изжога чаще всего является не признаком заболевания, а следствием увеличения внутрибрюшного давления из-за увеличивающейся матки. Но даже в случае беременности при появлении неприятных ощущений в области эпигастрия и выше необходимо обратиться к врачу", - говорит Маргарита Демичева.Помимо увеличившейся матки, которая давит на желудок и смещает его вверх, прогестерон (гормон беременности) способен расслаблять гладкие мышцы в организме, поэтому сфинктер (клапан) не закрывается полностью, позволяя желудочному соку попадать в пищевод.ПоследствияПостоянная изжога может привести к опасным последствиям и спровоцировать развитие таких тяжелых заболеваний, как:ОсобенностиПо данным исследования АРИАДНА (Анализ распространенности изжоги: национальное эпидемиологическое исследование взрослого городского населения России), которое было проведено в 2005 году в крупнейших городах России, от изжоги страдают 61,7 % мужчин и 63,6 % женщин.У женщин, у мужчинЖенщины чаще сталкиваются с тяжелыми степенями изжоги, а представители сильной половины человечества - с легкой степенью рефлюкса.У детейУ детей изжога часто бывает вызвана не только неправильным питанием и проблемами с ЖКТ, но и такими заболеваниями, как:Чаще всего она проявляется не так выражено, как у взрослых, но причиняет малышам сильный дискомфорт, который приводит к частому срыгиванию, коликам, рвоте и отказу от еды.Почему изжога возникает после едыИзжога тесно связана с приемом пищи, так как появляется в результате избыточного выделения соляной кислоты в желудке во время еды, неприятные ощущения могут появиться через 15-20 минут. Продукты, которые провоцируют изжогу:Чтобы уменьшить вероятность появления изжоги после приема пищи, желательно:ДиагностикаДиагностика при наличии изжоги носит комплексный характер, в первую очередь необходимо обратиться к участковому врачу. Он направит пациента на дополнительные исследования, которые могут быть не связаны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например, на электрокардиографию, чтобы исключить патологии сердечно-сосудистой системы. Далее необходимо провести:"Рекомендую обратить внимание на желчный пузырь. Если он имеет анатомические изгибы или перекруты, то он может переполняться. Массивный выброс желчи также может вызывать изжогу", - советует Михаил Кутушов.К какому врачу обратитьсяЛечением болезней, вызывающих изжогу, занимается врач-гастроэнтеролог, перед тем, как прийти на прием, желательно не есть и не пить некоторое время, не стараться избавиться от симптомов заболевания (принимать обезболивающие, делать клизмы).ЛечениеВсем пациентам рекомендуется изменение образа жизни."Часто это люди с ожирением, поэтому следует заняться снижением массы тела. Следует избегать переедания и прекращать прием пищи за 2 часа до сна, стараться вертикализироваться, а лучше - прогуливаться на свежем воздухе после еды. Необходимо соблюдать 3-4-разовое питание и тщательно избегать частых “перекусов”. Важно максимально избегать ситуаций, повышающих внутрибрюшное давление - не носить тугие ремни и пояса, корсеты, не поднимать тяжести, избегать длительных наклонов, особенно после еды", - говорит Татьяна Налегач.Таблетки и лекарстваПо словам Татьяны Налегач, при медикаментозном лечении применяют несколько групп препаратов.Антациды и эзофагопротекторы – это, как правило, суспензии, которые обволакивают слизистую пищевода, снижают кислотность в пищеводе и создают защитный барьер на поверхности желудочного содержимого.Прокинетики – применяют для стимуляции двигательной функции нижележащих отделов пищеварительного тракта. Они ускоряют эвакуацию содержимого из желудка, тем самым профилактируя рефлюкс в пищевод.Ингибиторы протонной помпы – считаются наиболее эффективными препаратами для лечения ГЭРБ. Они снижают продукции соляной кислоты в желудке. Однако иногда такая терапия неэффективна ввиду наличия слабокислого рефлюкса из-за присутствия щелочного содержимого из двенадцатиперстной кишки, когда изжога и другие симптомы ГЭРБ возникают в результате действия на слизистую оболочку пищевода компонентов желчи и ферментов поджелудочной железы. Тогда на помощь приходят препараты урсодезоксихолиевой кислоты. Все эти препараты в зависимости от тяжести состояния можно принимать как в монотерапии, так и в комбинации друг с другом. Вопрос о целесообразности назначения любых медикаментов может решать только лечащий врач.ДиетаДля профилактики изжоги необходимо придерживаться некоторых принципов в питании. Специфической диеты не существует, обычно лучше исключить:"Рекомендуются отварные, тушеные и запеченные продукты, блюда на пару, нежирное мясо и рыба, крупы, овощи, молочные продукты, подсушенный хлеб, травяные чаи. Пищу следует принимать часто, небольшими порциями. Очень важно исключить курение и алкоголь", - говорит Маргарита Демичева.Хирургическое вмешательствоВ некоторых случаях показано и хирургическое вмешательство, например, если гастроэнтеролог обнаруживает ГЭРБ, которая не поддается медикаментозной терапии, заболевание нижнего пищеводного сфинктера, диафрагмальную грыжу, любые патологии, нарушающие строение ЖКТ.Способы устранения изжоги в домашних условияхВ том случае, если неприятные ощущения возникли после неправильного приема пищи, можно воспользоваться народными методами избавления от изжоги. Наиболее быстрый — растворить половину чайной ложки соды в стакане воды и выпить его маленькими глотками. Этот способ подходит для экстренных случаев, так как частое употребление соды может нарушить кислотно-щелочной баланс.Еще народная медицина советует принимать (предварительно нужно проконсультироваться с врачом):ПрофилактикаПрофилактика изжоги - часть ее лечения. Необходимо:

https://ria.ru/20220611/pischevarenie-1794707064.html

https://ria.ru/20220519/aptechka-1789375844.html

https://ria.ru/20220328/gastrit-1780534952.html

https://rsport.ria.ru/20220811/grechka-1808849321.html

https://ria.ru/20220114/pischevarenie-1767896058.html

https://rsport.ria.ru/20220708/limon-1801238672.html

https://ria.ru/20220922/topinambur-1818798835.html

https://rsport.ria.ru/20220509/diabet-1787680297.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, здоровье