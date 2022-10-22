Изжога: причины возникновения и способы лечения
Изжога. Архивное фото
Оглавление
- Изжога
- Симптомы и признаки
- Причины
- Внешние факторы
- Возможные болезни
- Беременность
- Последствия
- Особенности
- У женщин, у мужчин
- У детей
- Почему изжога возникает после еды
- Диагностика
- К какому врачу обратиться
- Лечение
- Таблетки и лекарства
- Диета
- Хирургическое вмешательство
- Способы устранения изжоги в домашних условиях
- Профилактика
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Чувство жжения, возникающее после еды за грудиной, в верхней части живота и в горле, называется изжогой. В чем ее причины, признаком каких заболеваний желудка она может быть, как от нее избавиться в домашних условиях и чем лечить медикаментозно - в материале РИА Новости.
Изжога
Практически все когда-либо в своей жизни ощущали неприятное чувство жжения и дискомфорта в верхней части живота, в области грудной клетки и в пищеводе. Большинство людей относятся к изжоге как к временной проблеме, которую можно перетерпеть, и только малая часть обращается к врачам-специалистам. Между тем, такие ощущения могут быть связаны не только с употреблением “неправильной” пищи, но и с серьезными заболеваниями.
"Иногда изжогу путают со стенокардией, но стенокардия проходит после приема нитроглицерина, а на изжогу он никак не действует. Ощущения жжения бывают мучительные и временные, возникают как у пациентов с проблемами ЖКТ, так и у здоровых людей", - отмечает Михаил Кутушов, врач-токсиколог.
Симптомы и признаки
Помимо жжения, изжога может сопровождаться чувством тошноты, горечью во рту, отрыжкой, ощущением чрезмерной наполненности в желудке.
"Чаще всего она проявляется после еды, нарушения диеты или в горизонтальном положении, при наклоне вперед. Связано это с забросом желудочного содержимого в пищевод. Так как в желудке более кислая среда, происходит раздражение и повреждение слизистой оболочки пищевода, из-за чего и возникают неприятные ощущения", - объясняет Маргарита Демичева, терапевт, старший медицинский консультант "Теледоктор24".
Дополнительные признаки, которые могут указывать на серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом:
- —горечь во рту;
- —увеличенное слюноотделение;
- —неприятные ощущения при глотании;
- —запах изо рта;
- —ощущение комка в горле;
- —постоянный кашель;
- —осиплость голоса;
- —снижение аппетита;
- —плохой сон.
Причины
Изжога - это не самостоятельное заболевание, а лишь симптом, который свидетельствует о нарушении работы пищеварительной системы.
По словам Михаила Кутушова, причинами, вызывающими неприятное состояние, могут быть
- —слабость кардии желудка (диафрагмальное отверстие более широкое, чем обычная норма);
- —переедание;
- —наличие хронических заболеваний ЖКТ;
- —воздействие пищи и напитков.
Внешние факторы
Чаще всего изжога развивается на фоне неправильного образа жизни и питания, стресса: избыточной массы тела, алкоголя, курения, приема пищи непосредственно перед сном, слишком тугой одежды и привычки после еды полежать или заняться физическими упражнениями. Неприятные ощущения также вызывает злоупотребление острыми специями (жгучий перец, горчица, чеснок), сильногазированными напитками, соками из цитрусовых, жирной тяжелой пищей, крепким кофе.
Также к изжоге могут привести некоторые лекарственные препараты, которые неблагоприятно воздействуют на слизистую желудка, к ним относятся ацетилсалициловая кислота, нестероидные противовоспалительные препараты, нитраты, спазмолитики, седативные и транквилизирующие средства.
Возможные болезни
В некоторых случаях этот симптом говорит о развивающихся заболеваниях, к которым относятся:
- —хронический гастрит с повышенной секрецией;
- —язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
- —грыжа пищеводного отверстия диафрагмы;
- —хронический панкреатит;
- —хронический холецистит;
- —недостаточность пищеводного сфинктера;
- —дискинезия желчевыводящих путей;
- —рак желудка или поджелудочной железы;
- —рефлюксная гастроэзофагиальная болезнь;
- —аэрофагия (заглатывание воздуха во время еды).
"Для того, чтобы выявить причину данного симптома, необходимо обратиться к гастроэнтерологу и пройти обследование, которое включает в себя ряд лабораторных и инструментальных исследований. Самостоятельно справиться с изжогой можно, в аптеке множество препаратов, которые помогают избавиться от неприятных ощущений, но необходимо помнить, что за данным симптомом скрывается серьезное заболевание, которое может осложниться, и вылечить его будет намного тяжелее", - предупреждает Маргарита Демичева.
"Причиной изжоги может быть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, или ГЭРБ, — это хроническое заболевание, сопровождающееся забросом в пищевод желудочного содержимого, а иногда и содержимого двенадцатиперстной кишки. Желудочный сок является основным повреждающим агентом. Слизистая пищевода с кислотностью в норме 6-7 рН легко повреждается соляной кислотой с рН 1.5-2. Это может вызывать изжогу, отрыжку кислым. Благодаря этим симптомам можно легко предположить наличие ГЭРБ", - добавляет Татьяна Налегач, терапевт, врач гипербарической оксигенотерапии медицинской клиники НАКФФ.
Беременность
Будущие мамы часто страдают изжогой на поздних сроках беременности.
"У беременных женщин изжога чаще всего является не признаком заболевания, а следствием увеличения внутрибрюшного давления из-за увеличивающейся матки. Но даже в случае беременности при появлении неприятных ощущений в области эпигастрия и выше необходимо обратиться к врачу", - говорит Маргарита Демичева.
© Depositphotos.com / AndrewLozovyiБеременная женщина с витаминами
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
Беременная женщина с витаминами
Помимо увеличившейся матки, которая давит на желудок и смещает его вверх, прогестерон (гормон беременности) способен расслаблять гладкие мышцы в организме, поэтому сфинктер (клапан) не закрывается полностью, позволяя желудочному соку попадать в пищевод.
Последствия
Постоянная изжога может привести к опасным последствиям и спровоцировать развитие таких тяжелых заболеваний, как:
- 1Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при которой пищевод не может справиться с действием соляной кислоты, которая изъязвляет его слизистую, вызывая воспалительный процесс, эрозии, рубцы, в некоторых случаях может развиться онкологическое заболевание. Изжогу, в качестве первичного признака, редко связывают с развивающейся ГЭРБ, чаще всего это кашель после приема пищи, удушье и осиплость голоса, но при часто повторяющейся изжоге необходимо обратиться к специалисту, чтобы исключить развитие болезни.
- 2Синдром Барретта. Осложнение ГЭРБ, которое считается предраковым, успешных методов лечения пока нет.
- 3Диффузный спазм или эзофагоспазм. Из-за постоянного воздействия соляной кислоты нервная ткань пищевода нарушается, он начинает часто сокращаться и вызывать сильную боль.
- 4Пептические язвы пищевода, которые без должного лечения могут вызвать обильные кровотечения.
- 5Стриктуры пищевода. Язвы, вызванные забросом соляной кислоты, заживают, оставляя после себя рубцы, которые стягивают пищевод, препятствуя его нормальному сокращению.
- 6Рак пищевода. Симптомы этого заболевания часто проявляются на поздних стадиях, а опухоль быстро метастазирует в другие органы.
Особенности
По данным исследования АРИАДНА (Анализ распространенности изжоги: национальное эпидемиологическое исследование взрослого городского населения России), которое было проведено в 2005 году в крупнейших городах России, от изжоги страдают 61,7 % мужчин и 63,6 % женщин.
У женщин, у мужчин
Женщины чаще сталкиваются с тяжелыми степенями изжоги, а представители сильной половины человечества - с легкой степенью рефлюкса.
У детей
У детей изжога часто бывает вызвана не только неправильным питанием и проблемами с ЖКТ, но и такими заболеваниями, как:
- —сколиоз;
- —болезни легких и ЛОР-органов;
- —муковисцидоз;
- —неврологическими патологиями.
Чаще всего она проявляется не так выражено, как у взрослых, но причиняет малышам сильный дискомфорт, который приводит к частому срыгиванию, коликам, рвоте и отказу от еды.
Почему изжога возникает после еды
Изжога тесно связана с приемом пищи, так как появляется в результате избыточного выделения соляной кислоты в желудке во время еды, неприятные ощущения могут появиться через 15-20 минут. Продукты, которые провоцируют изжогу:
- —цитрусовые;
- —какао-бобы;
- —кофе, газированные напитки;
- —помидоры;
- —капуста;
- —бобовые;
- —молочные продукты;
- —жирное мясо и рыба;
- —сладости и выпечка;
- —яблоки;
- —алкоголь;
- —специи;
- —кислые фрукты и ягоды.
Девушка с болью в животе
Чтобы уменьшить вероятность появления изжоги после приема пищи, желательно:
- —есть 3-4 раза небольшими порциями, последний прием пищи не позже 3 часов до сна;
- —не увлекаться продуктами, вызывающими изжогу;
- —после еды не стоит принимать горизонтальное положение, наклоняться, заниматься физической нагрузкой;
- —лучше всего отказаться от алкоголя и табакокурения;
- —не носить узкую одежду и утягивающие пояса;
- —нормализовать массу тела.
Диагностика
Диагностика при наличии изжоги носит комплексный характер, в первую очередь необходимо обратиться к участковому врачу. Он направит пациента на дополнительные исследования, которые могут быть не связаны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например, на электрокардиографию, чтобы исключить патологии сердечно-сосудистой системы. Далее необходимо провести:
- —лабораторные исследования (клинический, биохимический анализы крови, анализ кала, определение кислотности, анализ крови на онкомаркеры);
- —эндоскопические исследования, при необходимости колоноскопию;
- —УЗИ;
- —рентген, компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию.
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"Рекомендую обратить внимание на желчный пузырь. Если он имеет анатомические изгибы или перекруты, то он может переполняться. Массивный выброс желчи также может вызывать изжогу", - советует Михаил Кутушов.
К какому врачу обратиться
Лечением болезней, вызывающих изжогу, занимается врач-гастроэнтеролог, перед тем, как прийти на прием, желательно не есть и не пить некоторое время, не стараться избавиться от симптомов заболевания (принимать обезболивающие, делать клизмы).
Лечение
Всем пациентам рекомендуется изменение образа жизни.
"Часто это люди с ожирением, поэтому следует заняться снижением массы тела. Следует избегать переедания и прекращать прием пищи за 2 часа до сна, стараться вертикализироваться, а лучше - прогуливаться на свежем воздухе после еды. Необходимо соблюдать 3-4-разовое питание и тщательно избегать частых “перекусов”. Важно максимально избегать ситуаций, повышающих внутрибрюшное давление - не носить тугие ремни и пояса, корсеты, не поднимать тяжести, избегать длительных наклонов, особенно после еды", - говорит Татьяна Налегач.
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Таблетки и лекарства
По словам Татьяны Налегач, при медикаментозном лечении применяют несколько групп препаратов.
Антациды и эзофагопротекторы – это, как правило, суспензии, которые обволакивают слизистую пищевода, снижают кислотность в пищеводе и создают защитный барьер на поверхности желудочного содержимого.
Прокинетики – применяют для стимуляции двигательной функции нижележащих отделов пищеварительного тракта. Они ускоряют эвакуацию содержимого из желудка, тем самым профилактируя рефлюкс в пищевод.
Ингибиторы протонной помпы – считаются наиболее эффективными препаратами для лечения ГЭРБ. Они снижают продукции соляной кислоты в желудке. Однако иногда такая терапия неэффективна ввиду наличия слабокислого рефлюкса из-за присутствия щелочного содержимого из двенадцатиперстной кишки, когда изжога и другие симптомы ГЭРБ возникают в результате действия на слизистую оболочку пищевода компонентов желчи и ферментов поджелудочной железы. Тогда на помощь приходят препараты урсодезоксихолиевой кислоты. Все эти препараты в зависимости от тяжести состояния можно принимать как в монотерапии, так и в комбинации друг с другом. Вопрос о целесообразности назначения любых медикаментов может решать только лечащий врач.
Диета
Для профилактики изжоги необходимо придерживаться некоторых принципов в питании. Специфической диеты не существует, обычно лучше исключить:
- —жирную и жареную пищу;
- —острые приправы и специи;
- —содержащие кофеин напитки;
- —газированные напитки;
- —цитрусовые;
- —грибы;
- —свежий хлеб;
- —кислые продукты (включая ржаной хлеб, маринованные и квашеные продукты);
- —сладости, мороженое.
"Рекомендуются отварные, тушеные и запеченные продукты, блюда на пару, нежирное мясо и рыба, крупы, овощи, молочные продукты, подсушенный хлеб, травяные чаи. Пищу следует принимать часто, небольшими порциями. Очень важно исключить курение и алкоголь", - говорит Маргарита Демичева.
Хирургическое вмешательство
В некоторых случаях показано и хирургическое вмешательство, например, если гастроэнтеролог обнаруживает ГЭРБ, которая не поддается медикаментозной терапии, заболевание нижнего пищеводного сфинктера, диафрагмальную грыжу, любые патологии, нарушающие строение ЖКТ.
Способы устранения изжоги в домашних условиях
В том случае, если неприятные ощущения возникли после неправильного приема пищи, можно воспользоваться народными методами избавления от изжоги. Наиболее быстрый — растворить половину чайной ложки соды в стакане воды и выпить его маленькими глотками. Этот способ подходит для экстренных случаев, так как частое употребление соды может нарушить кислотно-щелочной баланс.
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Еще народная медицина советует принимать (предварительно нужно проконсультироваться с врачом):
- —чай из подорожника и зверобоя (1 столовая ложка сухой травяной смеси на стакан воды);
- —настой из сушеницы (20 г травы на стакан воды) пить по столовой ложке за 15 минут до еды;
- —жевать зерна ячменя;
- —жевать кусочки сырого картофеля или пить свежевыжатый сок.
Профилактика
Профилактика изжоги - часть ее лечения. Необходимо:
- —скорректировать рацион питания;
- —пить больше чистой воды в течение дня;
- —следить за весом;
- —исключить резкие физические нагрузки;
- —отказаться от вредных привычек;
- —принимать медикаменты только по показаниям врача.
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