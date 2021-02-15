https://ria.ru/20210215/banay-1597601408.html
Против депрессии и "плохого" холестерина: все о пользе и вреде бананов
Против депрессии и "плохого" холестерина: все о пользе и вреде бананов
Бананы — это плоды многолетних травянистых растений, которые употребляли в пищу еще до нашей эры. О полезных свойствах и противопоказаниях — в материале РИА... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T20:21
2021-02-15T20:21
2021-02-15T20:21
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бананы — это плоды многолетних травянистых растений, которые употребляли в пищу еще до нашей эры. О полезных свойствах и противопоказаниях — в материале РИА Новости.Родина и история банановБананы — одна из древнейших пищевых культур наравне с рисом. По мнению ученых, их родина — острова Малайского архипелага, где местные жители выращивали эти плоды и употребляли в пищу как дополнение к рыбной диете. Первое письменное упоминание продукта обнаруживается в древнеиндийском литературном памятнике "Ригведа", который относится к XVII-XI вв до н. э. Несмотря на свою популярность в Юго-Восточной Азии, в Европу бананы попали только в XX веке.Сейчас во многих странах бананы являются одним из основных продуктов питания. Так, в Эквадоре их годовое потребление составляет 73,8 кг на душу населения. Внешний вид этого продукта может различаться в зависимости от сорта. Например, цвет кожицы бывает желтым, зеленым, красным и даже серебристым. Ботаники на вопрос, банан — это фрукт или ягода, отвечает однозначно — это ягода.Чем полезны бананыБананы содержат много кальция и магния, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему человека. Эти микроэлементы стабилизируют уровень сахара в крови, питают и насыщают кислородом клетки мозга. Кроме этого, польза бананов заключается в снижении уровня "плохого" холестерина и нормализации водно-солевого баланса. Продукт богат витаминами группы В (В1, В2, В6), витаминами С и Р, которые укрепляют иммунную систему, повышают работоспособность. Нутрициолог Вероника Хованская рассказала РИА Новости, чем еще полезны бананы: Калорийность банана составляет 97 ккал на 100 грамм продукта, при этом один плод без кожуры весит в среднем 150 грамм. Из-за своей питательности продукт рекомендуется в качестве перекуса для спортсменов и всех, кто ведет активный образ жизни. Могут ли бананы быть вредныЛюдям с лишним весом не рекомендуется чрезмерное употребление бананов — они достаточно калорийны и медленно усваиваются. Кроме этого, их лучше не употреблять тем, у кого есть расстройства кишечника и болезни желудочно-кишечного тракта. По словам нутрициолога, бананы натощак способны нарушить калиево-магниевый баланс, из-за чего человек может почувствовать себя подавленным или уставшим. Переедание бананов может вызвать негативные последствия:Как применяют в медицинеБананы активно используются в нетрадиционной медицине многих стран. Считается, что они помогают при лечении дизентерии, язвы желудка и бронхита. Из-за высокого содержания железа ягоды действенны при анемии, повышенном давлении, изжоге и предменструальном синдроме. За счет содержания кальция бананы выводят из организма лишнюю жидкость. Также они очищают организм от токсинов, снижают кислотность желудка при гастрите, полезны для здоровья и красоты кожи.Бананы широко используются в косметологии. Входящие в их состав фитостеролы способствуют уменьшению морщин и улучшению микрорельефа кожи. Витамин В регулирует работу сальных желез, а также питает и увлажняет эпидермис, сохраняя его упругость. Витамин С, который является мощным антиоксидантом, омолаживает кожу и делает ее сияющей. Применение в кулинарииОбычно бананы едят в свежем виде, однако в кухнях некоторых народов их жарят или варят, причем в кожуре, добавляя в воду всевозможные специи. Из платано, крупных овощных бананов, делают закуски или гарниры. Нередко в азиатских странах бананы подаются с сыром. В России ягоды чаще используют для приготовления кексов, печенья, мороженого, смузи, пудингов. Они хорошо сочетаются с шоколадом и могут подаваться в качестве закуски к йогурту или каше. Как выбрать и хранитьСчитается, что самые лучшие бананы привозят из Индии. У качественных ягод кожура должна быть гладкая, без черных пятен. При этом, небольшое количество черных точек на плодах говорит о том, что они созрели. Такой продукт можно покупать, но употребить его следует в день покупки, чтобы он не испортился. Если у бананов серая кожура, то, скорее всего, они были подморожены. Немного зеленые плоды не совсем созрели, однако через несколько дней после покупки они станут спелыми. Для этого их нужно положить в затемненное место. Ягоды не следует класть в холодильник. Если банан спелый, то оптимальная температура хранения — до 15 градусов. Бананы нельзя держать под прямыми солнечными лучами, иначе они почернеют.
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здоровый образ жизни (зож), россия, косметология, витамины, фрукты, индия, ягоды, кулинария, продукты
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бананы — это плоды многолетних травянистых растений, которые употребляли в пищу еще до нашей эры. О полезных свойствах и противопоказаниях — в материале РИА Новости.
Родина и история бананов
Бананы — одна из древнейших пищевых культур наравне с рисом. По мнению ученых, их родина — острова Малайского архипелага, где местные жители выращивали эти плоды и употребляли в пищу как дополнение к рыбной диете. Первое письменное упоминание продукта обнаруживается в древнеиндийском литературном памятнике "Ригведа", который относится к XVII-XI вв до н. э. Несмотря на свою популярность в Юго-Восточной Азии, в Европу бананы попали только в XX веке.
Сейчас во многих странах бананы являются одним из основных продуктов питания. Так, в Эквадоре их годовое потребление составляет 73,8 кг на душу населения. Внешний вид этого продукта может различаться в зависимости от сорта. Например, цвет кожицы бывает желтым, зеленым, красным и даже серебристым.
Ботаники на вопрос, банан — это фрукт или ягода, отвечает однозначно — это ягода.
Чем полезны бананы
Бананы содержат много кальция и магния, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему человека. Эти микроэлементы стабилизируют уровень сахара в крови, питают и насыщают кислородом клетки мозга. Кроме этого, польза бананов заключается в снижении уровня "плохого" холестерина и нормализации водно-солевого баланса. Продукт богат витаминами группы В (В1, В2, В6), витаминами С и Р, которые укрепляют иммунную систему, повышают работоспособность.
Нутрициолог Вероника Хованская рассказала РИА Новости, чем еще полезны бананы:
"Этот продукт способен улучшить здоровье кишечника, снизить кровяное давление и риск сердечных заболеваний, улучшить настроение (его используют в терапии при депрессии). Также хороший состав микронутриентов и клетчатки дают чувство долгого насыщения, снижают уровень сахара после приема пищи, поэтому в умеренных количествах бананы могут присутствовать даже в питании при диабете".
Калорийность банана составляет 97 ккал на 100 грамм продукта, при этом один плод без кожуры весит в среднем 150 грамм. Из-за своей питательности продукт рекомендуется в качестве перекуса для спортсменов и всех, кто ведет активный образ жизни.
Могут ли бананы быть вредны
Людям с лишним весом не рекомендуется чрезмерное употребление бананов — они достаточно калорийны и медленно усваиваются. Кроме этого, их лучше не употреблять тем, у кого есть расстройства кишечника и болезни желудочно-кишечного тракта.
По словам нутрициолога, бананы натощак способны нарушить калиево-магниевый баланс, из-за чего человек может почувствовать себя подавленным или уставшим. Переедание бананов может вызвать негативные последствия:
—набор веса;
—мигрень, возникающая из-за большого содержания тирамина в банановой кожуре (чтобы этого не произошло, нужно тщательно чистить ягоду, удаляя все волокна внешней оболочки);
—гиперкалиемия;
—кариес;
—сонливость;
—аллергическая реакция;
—тошнота или диарея;
—запор;
—повышенное газообразование.
Как применяют в медицине
Бананы активно используются в нетрадиционной медицине многих стран. Считается, что они помогают при лечении дизентерии, язвы желудка и бронхита. Из-за высокого содержания железа ягоды действенны при анемии, повышенном давлении, изжоге и предменструальном синдроме. За счет содержания кальция бананы выводят из организма лишнюю жидкость. Также они очищают организм от токсинов, снижают кислотность желудка при гастрите, полезны для здоровья и красоты кожи.
Бананы широко используются в косметологии. Входящие в их состав фитостеролы способствуют уменьшению морщин и улучшению микрорельефа кожи. Витамин В регулирует работу сальных желез, а также питает и увлажняет эпидермис, сохраняя его упругость. Витамин С, который является мощным антиоксидантом, омолаживает кожу и делает ее сияющей.
Применение в кулинарии
Обычно бананы едят в свежем виде, однако в кухнях некоторых народов их жарят или варят, причем в кожуре, добавляя в воду всевозможные специи. Из платано, крупных овощных бананов, делают закуски или гарниры. Нередко в азиатских странах бананы подаются с сыром. В России
ягоды чаще используют для приготовления кексов, печенья, мороженого, смузи, пудингов. Они хорошо сочетаются с шоколадом и могут подаваться в качестве закуски к йогурту или каше.
Как выбрать и хранить
Считается, что самые лучшие бананы привозят из Индии
. У качественных ягод кожура должна быть гладкая, без черных пятен. При этом, небольшое количество черных точек на плодах говорит о том, что они созрели. Такой продукт можно покупать, но употребить его следует в день покупки, чтобы он не испортился. Если у бананов серая кожура, то, скорее всего, они были подморожены. Немного зеленые плоды не совсем созрели, однако через несколько дней после покупки они станут спелыми. Для этого их нужно положить в затемненное место.
Ягоды не следует класть в холодильник. Если банан спелый, то оптимальная температура хранения — до 15 градусов. Бананы нельзя держать под прямыми солнечными лучами, иначе они почернеют.