https://ria.ru/20210215/banay-1597601408.html

Против депрессии и "плохого" холестерина: все о пользе и вреде бананов

Против депрессии и "плохого" холестерина: все о пользе и вреде бананов

Бананы — это плоды многолетних травянистых растений, которые употребляли в пищу еще до нашей эры. О полезных свойствах и противопоказаниях — в материале РИА... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T20:21

2021-02-15T20:21

2021-02-15T20:21

здоровый образ жизни (зож)

россия

косметология

витамины

фрукты

индия

ягоды

кулинария

продукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/49873/01/498730163_0:177:2928:1824_1920x0_80_0_0_93fb227fb06f559b14009d1939cdf718.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бананы — это плоды многолетних травянистых растений, которые употребляли в пищу еще до нашей эры. О полезных свойствах и противопоказаниях — в материале РИА Новости.Родина и история банановБананы — одна из древнейших пищевых культур наравне с рисом. По мнению ученых, их родина — острова Малайского архипелага, где местные жители выращивали эти плоды и употребляли в пищу как дополнение к рыбной диете. Первое письменное упоминание продукта обнаруживается в древнеиндийском литературном памятнике "Ригведа", который относится к XVII-XI вв до н. э. Несмотря на свою популярность в Юго-Восточной Азии, в Европу бананы попали только в XX веке.Сейчас во многих странах бананы являются одним из основных продуктов питания. Так, в Эквадоре их годовое потребление составляет 73,8 кг на душу населения. Внешний вид этого продукта может различаться в зависимости от сорта. Например, цвет кожицы бывает желтым, зеленым, красным и даже серебристым. Ботаники на вопрос, банан — это фрукт или ягода, отвечает однозначно — это ягода.Чем полезны бананыБананы содержат много кальция и магния, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему человека. Эти микроэлементы стабилизируют уровень сахара в крови, питают и насыщают кислородом клетки мозга. Кроме этого, польза бананов заключается в снижении уровня "плохого" холестерина и нормализации водно-солевого баланса. Продукт богат витаминами группы В (В1, В2, В6), витаминами С и Р, которые укрепляют иммунную систему, повышают работоспособность. Нутрициолог Вероника Хованская рассказала РИА Новости, чем еще полезны бананы: Калорийность банана составляет 97 ккал на 100 грамм продукта, при этом один плод без кожуры весит в среднем 150 грамм. Из-за своей питательности продукт рекомендуется в качестве перекуса для спортсменов и всех, кто ведет активный образ жизни. Могут ли бананы быть вредныЛюдям с лишним весом не рекомендуется чрезмерное употребление бананов — они достаточно калорийны и медленно усваиваются. Кроме этого, их лучше не употреблять тем, у кого есть расстройства кишечника и болезни желудочно-кишечного тракта. По словам нутрициолога, бананы натощак способны нарушить калиево-магниевый баланс, из-за чего человек может почувствовать себя подавленным или уставшим. Переедание бананов может вызвать негативные последствия:Как применяют в медицинеБананы активно используются в нетрадиционной медицине многих стран. Считается, что они помогают при лечении дизентерии, язвы желудка и бронхита. Из-за высокого содержания железа ягоды действенны при анемии, повышенном давлении, изжоге и предменструальном синдроме. За счет содержания кальция бананы выводят из организма лишнюю жидкость. Также они очищают организм от токсинов, снижают кислотность желудка при гастрите, полезны для здоровья и красоты кожи.Бананы широко используются в косметологии. Входящие в их состав фитостеролы способствуют уменьшению морщин и улучшению микрорельефа кожи. Витамин В регулирует работу сальных желез, а также питает и увлажняет эпидермис, сохраняя его упругость. Витамин С, который является мощным антиоксидантом, омолаживает кожу и делает ее сияющей. Применение в кулинарииОбычно бананы едят в свежем виде, однако в кухнях некоторых народов их жарят или варят, причем в кожуре, добавляя в воду всевозможные специи. Из платано, крупных овощных бананов, делают закуски или гарниры. Нередко в азиатских странах бананы подаются с сыром. В России ягоды чаще используют для приготовления кексов, печенья, мороженого, смузи, пудингов. Они хорошо сочетаются с шоколадом и могут подаваться в качестве закуски к йогурту или каше. Как выбрать и хранитьСчитается, что самые лучшие бананы привозят из Индии. У качественных ягод кожура должна быть гладкая, без черных пятен. При этом, небольшое количество черных точек на плодах говорит о том, что они созрели. Такой продукт можно покупать, но употребить его следует в день покупки, чтобы он не испортился. Если у бананов серая кожура, то, скорее всего, они были подморожены. Немного зеленые плоды не совсем созрели, однако через несколько дней после покупки они станут спелыми. Для этого их нужно положить в затемненное место. Ягоды не следует класть в холодильник. Если банан спелый, то оптимальная температура хранения — до 15 градусов. Бананы нельзя держать под прямыми солнечными лучами, иначе они почернеют.

https://ria.ru/20210215/mango-1597600502.html

https://ria.ru/20201110/selderey-1583995098.html

https://ria.ru/20201113/inzhir-1584539834.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), россия, косметология, витамины, фрукты, индия, ягоды, кулинария, продукты