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Врач рассказала, как питаться в праздники
Врач рассказала, как питаться в праздники
Как уберечь организм от переедания во время праздничных застолий, рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T04:11
2021-05-04T04:11
россия
ирина бережная
питание
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Как уберечь организм от переедания во время праздничных застолий, рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.Несмотря на любовь многих россиян к шашлыку, праздничный стол не должен быть перегружен жирными и мясными блюдами, предупредила она. Необходимо разбавлять меню салатами, овощами, фруктами, зеленью и крупами, а также не налегать на алкогольные напитки, посоветовала гастроэнтеролог."Если уж очень много жирных, мясных продуктов, нужно разбавлять это салатами, зеленью, большим количеством овощей и стараться ограничивать спиртное. Натуральные крупы, овощи, фрукты совершенно спокойно разбавят праздничные дни", – сказала Ирина Бережная.По ее словам, необходимо ограничивать и общее количество пищи, которая съедается во время майских выходных."Надо понимать, что праздничные дни не для того, чтобы наедаться, а чтобы получать удовольствие от жизни, от праздника, заниматься спортом. Питание можно ограничивать", – подчеркнула врач.Пренебрежение этими правилами приводит к неприятным последствиям: тяжести в желудке, тошноте, отрыжке, напомнила она. В случае, если питание в праздничные дни было нездоровым и вы съели множество лишних продуктов, восстановить нормальную работу пищеварительной системы поможет временная коррекция рациона, объяснила Ирина Бережная."Можно использовать любые супы: они достаточно питательны и в теплом виде улучшают пищеварение. Лучше убирать тяжелые продукты, копчености, острое и добавлять больше растительной пищи в запеченном, в тушеном виде", – сказала врач.Кроме того, для улучшения самочувствия можно пить чай с лимоном, минеральную воду или использовать энтеросорбенты, добавила гастроэнтеролог. Но если состояние ухудшается, нужно обратиться к врачу, заключила Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210503/shashlyk-1730953465.html
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россия, ирина бережная, питание, общество

Врач рассказала, как питаться в праздники

04:11 04.05.2021
 
© Pixabay / rigorouslyЕда
Еда - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© Pixabay / rigorously
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Как уберечь организм от переедания во время праздничных застолий, рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.
Несмотря на любовь многих россиян к шашлыку, праздничный стол не должен быть перегружен жирными и мясными блюдами, предупредила она. Необходимо разбавлять меню салатами, овощами, фруктами, зеленью и крупами, а также не налегать на алкогольные напитки, посоветовала гастроэнтеролог.
"Если уж очень много жирных, мясных продуктов, нужно разбавлять это салатами, зеленью, большим количеством овощей и стараться ограничивать спиртное. Натуральные крупы, овощи, фрукты совершенно спокойно разбавят праздничные дни", – сказала Ирина Бережная.
По ее словам, необходимо ограничивать и общее количество пищи, которая съедается во время майских выходных.
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"Надо понимать, что праздничные дни не для того, чтобы наедаться, а чтобы получать удовольствие от жизни, от праздника, заниматься спортом. Питание можно ограничивать", – подчеркнула врач.
Пренебрежение этими правилами приводит к неприятным последствиям: тяжести в желудке, тошноте, отрыжке, напомнила она. В случае, если питание в праздничные дни было нездоровым и вы съели множество лишних продуктов, восстановить нормальную работу пищеварительной системы поможет временная коррекция рациона, объяснила Ирина Бережная.
"Можно использовать любые супы: они достаточно питательны и в теплом виде улучшают пищеварение. Лучше убирать тяжелые продукты, копчености, острое и добавлять больше растительной пищи в запеченном, в тушеном виде", – сказала врач.
Кроме того, для улучшения самочувствия можно пить чай с лимоном, минеральную воду или использовать энтеросорбенты, добавила гастроэнтеролог. Но если состояние ухудшается, нужно обратиться к врачу, заключила Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.
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