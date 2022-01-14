https://ria.ru/20220114/pischevarenie-1767896058.html

Как улучшить пищеварение с помощью ферментов: советы экспертов

Пищеварительные ферменты поджелудочной железы: роль и виды

Как улучшить пищеварение с помощью ферментов: советы экспертов

Поджелудочная железа вырабатывает сок, который содержит пищеварительные ферменты. Основная их функция — непосредственное участие в переваривании пищи и... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T20:34

2022-01-14T20:34

2022-01-14T20:34

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Поджелудочная железа вырабатывает сок, который содержит пищеварительные ферменты. Основная их функция — непосредственное участие в переваривании пищи и расщепление белков, жиров и углеводов. Как проявляется их дефицит и каким образом они влияют на пищеварение — в материале РИА Новости.Пищеварительные ферментыФерменты работают на усвоение всех питательных веществ в организме. С их помощью происходит расщепление молекул пищи на более мелкие составляющие. Они облегчают дальнейшее всасывание витаминов и микроэлементов, которые необходимы для жизнедеятельности организма.Этапы пищеваренияЧтобы понять принцип работы ферментов, необходимо разобрать поэтапно процесс пищеварения.Первая стадия начинается уже во рту. Во время пережевывания пища измельчается, а с помощью содержащегося в слюне фермента амилазы происходит расщепление углеводов.Далее в желудке начинается процесс переваривания. Под влиянием желудочного сока, в состав которого входит фермент пепсин, происходит распад белков.После полужидкая масса проталкивается в кишечник, где происходит основная работа по всасыванию питательных веществ. Именно в кишечник попадает секрет поджелудочной железы, который содержит пищеварительные ферменты.Железа начинает работать только тогда, когда “звучит” сигнал к получению организмом пищи. То есть поджелудочный сок вырабатывается столько раз, сколько человек поел.ТипыПоджелудочная железа вырабатывает несколько видов ферментов. Самые главные из них отвечают за расщепление белков, жиров и углеводов.Липаза — ответственный за переработку жиров. Если этого энзима недостаточно, то они не расщепляются и выводятся с калом. В этом случае наблюдаются жирный стул, диарея, потеря веса, дефицит жирорастворимых витаминов (А,Д,Е,К).Протеаза — отвечает за белки. При недостатке белков происходит потеря веса, отеки, анемия, нарушение функций внутренних органов и иммунной системы.Амилаза — главный фермент по разложению углеводов. Т.к. это основные энергетические источники организма, то при недостатке углеводов наблюдается слабость, сонливость, судороги, усталость, снижение концентрации внимания.Количество ферментов измеряется в единицах липазы. За сутки в организме их выделяется больше двух миллионов, а поджелудочная железа способна регулировать количество ферментов в зависимости от вида потребляемой пищи.Если в рационе содержится большое количество углеводов (макароны, хлеб, кондитерские изделия), то преобладать будет амилаза. Если человек потребляет больше мяса, то протеаза.Принцип работыФерменты очень избирательны в своих функциях. Как правило, они действуют целенаправленно на конкретный вид вещества (жиры, белки, углеводы) или выдают серию одинаковых реакций.При поступлении пищи в кишечник (а конкретно в двенадцатиперстную кишку) энзимы узнают свой субстрат и вступают с ним в химическую реакцию. В результате происходит распад питательных веществ до молекул. Например, жиров до жирных кислот. В таком состоянии микроэлементы способны проходить через ткани кишечника и всасываться в кровь.Польза для здоровьяЭнзимы задействованы не только во внутриклеточных реакциях, они выполняют и другие полезные функции:Дефицит пищеварительных ферментовПри недостатке ферментов возникают проблемы с пищеварением. Даже обильный прием пищи может нарушить систему выработки энзимов. Железа перестает справляться со своими функциями и не может произвести нужное количество поджелудочного сока.ПричиныНедостаточная выработка ферментов может возникать как из-за неправильной работы самой поджелудочной железы, так и в результате внешних факторов.В первом случае на дисфункцию могут повлиять постоянное переедание и избыточное употребление алкоголя.Нередки случаи врожденной патологии. Симптомы таких нарушений определяются уже на первых месяцах жизни ребенка и переходят в хроническую стадию. Для нормального функционирования поджелудочной назначается постоянная диета и прием ферментных препаратов.Ко второму типу относятся кратковременные факторы, такие как пищевая аллергия, инфекционные и вирусные болезни. Нарушения могут быть вызваны грязной пищей, продолжительным стрессом или приемом препаратов.Также причиной недостаточной выработки энзимов могут послужить болезни:ПризнакиГлавными признаками являются боли в животе, вздутие, тошнота, изжога, постоянное бурление в животе, изменение стула.При патологии переваривание пищи происходит частично, поэтому в кровь поступают полурастворенные вещества, что вызывает изменения каловых масс (диарея, стеаторея, полифекалия и др.).Если нехватка энзимов продолжительна, то можно наблюдать значительную потерю веса, обезвоживание, слабость. Косвенные признаки, такие как сонливость, раздражительность, головные боли, плохая работоспособность также могут указывать на ферментную недостаточность.Низкий уровень витаминов и питательных веществ приводит к нарушению работы внутренних органов и ухудшению общего самочувствия.Как улучшить пищеварение и нормализовать ферментыПолноценное лечение стоит начинать только после комплексного обследования и на основе результатов анализов.Для устранения первичных признаков стоит соблюдать несколько правил:Также в схему лечения стоит добавить ферментные препараты, т.к. большинство употребляемой пищи не содержит естественных энзимов из-за дополнительной искусственной обработки.ПрепаратыАктивность препаратов исчисляется в единицах липазы, которая содержится в лекарствах. Каждый препарат необходимо подбирать индивидуально.При подборе можно отталкиваться от правила: на 1 кг веса необходимо употребить 500 единиц фермента с каждой порцией пищи.Например, если масса тела равна 70 кг, то норма ферментов составляет 35000 единиц на один прием еды.Чтобы таблетка всосалась полностью, нужно принимать лекарство во время завтрака, обеда или ужина.Препараты не только замещают выработку энзимов, но и способны оказывать анальгезирующее действие на протоки поджелудочной.ПродуктыПрежде чем приступить к лекарственной терапии, стоит обратить внимание на продукты, которые полезны для поджелудочной железы.Из овощей, фруктов и ягод стоит отдать предпочтение:Из “молочки” стоит отдать предпочтение йогуртам, содержащим пребиотики. Они помогают восстановить естественную выработку пищеварительного фермента, облегчают усвоение питательных веществ. При этом жирные молоко, творог, сливочное масло употреблять крайне не рекомендуется.Стоит обратить внимание на продукты, которые содержат калий и фосфор, — нежирные сорта рыбы, мясо кролика, говядина, яичный белок.Пищевые добавкиВ качестве терапии также используют соединения, полученные из грибов и растений. Но такие пищевые добавки не способны в полной мере заменить ферменты поджелудочной железы, т.к. растительные энзимы менее эффективны для организма человека.Однако такие добавки способны помочь в переваривании пищи, восстановить функции желудочно кишечного тракта. К таким БАД можно отнести экстракты папайи и ананаса. Их применяют в качестве заместительной терапии при ферментной недостаточности. Они помогают усилить всасываемость жирорастворимых витаминов — А, Е, К.Риски и побочные эффектыЛекарственная терапия может оказаться неэффективной, а в худшем вызвать побочные эффекты. Если нет точного диагноза, то применение лекарств может спровоцировать дополнительные проблемы и побочные заболевания.Например, при повышенной кислотности в желудке оболочка капсулы не растворяется. Поэтому препарат может выйти из организма в неизмененном виде. Эффективность такой терапии равняется нулю.Начинать ферментативную терапию необходимо только после обследования и назначения врача.Рекомендации экспертовКак выбрать ферментный препарат и на что обратить внимание в первую очередь, рассказала диетолог Шафаг Садыгова:"При выборе препарата стоит отталкиваться от конкретной проблемы, поставленного диагноза и сопутствующих проблем с пищеварением. В каждом отдельном случае подбирается состав, дозировка, активные компоненты и уровень ферментов. Казалось бы по активным веществам препараты одинаковые, но результат может быть разным".Диетолог рекомендует подбирать форму выпуска лекарств в зависимости от особенностей ЖКТ."Большинство ферментов выпускают в виде таблеток или капсул, которые растворяются только в кишечнике, но не всегда такие препараты активны для пищеварения, т.к. не у всех растворяются до нужного для всасывания размера. Лучше выбирать микросферы, которые тщательно смешиваются с пищей и быстрее попадают в двенадцатиперстную кишку".Также необходимо учитывать противопоказания и сопутствующие заболевания.Препараты с желчегонными компонентами также стимулируют перистальтику кишечника, что может вызвать диарею. Поэтому их не стоит применять пациентам с таким симптомом", - заключила эксперт.

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