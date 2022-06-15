Домашний десерт из тыквы: как правильно приготовить варенье

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Варенье из тыквы — десерт с кусочками крахмалистого плода, который можно приготовить в домашних условиях. О том, как сварить сладкое тыквенное лакомство на зиму, популярные рецепты вкусного варенья и способы хранения — в материале РИА Новости.

Варенье из тыквы

Сезон заготовки тыквы начинается в конце лета и продолжается вплоть до зимы. Самые сладкие сорта, из которых можно сделать ароматное варенье, собирают в августе.

Варенье из тыквы — это заготовка плодов путем варки с добавлением сахара. Такой десерт является традиционным в русской кухне, а также популярен у народов Закавказья, греков, болгар и других.

Варенье от джемов и повидла отличается своей консистенцией — она неоднородная, с жидким или полугустым сиропом, а также кусочками разных размеров.

Как выбрать тыкву

“Не следует покупать плоды с трещинами, пятнами, вмятинами, срезанными хвостиками, обрезанными частями, а также тыкву декоративных сортов — такая непригодна в пищу и не имеет яркого вкуса”, — рассказала Анжелика Миронова, домохозяйка.

Общий принцип приготовления

Популярные рецепты

Чтобы приготовить тыквенное варенье можно воспользоваться разными рецептами, как стандартными (классическое или с лимоном), так и необычными (“сырое”, со сливой или в мультиварке).

Классический

5. При необходимо можно еще раз проварить до более густой консистенции.

По-армянски

5. Затем достать и погрузить в уже горячий сахарный сироп.

2. Подготовить известковую воду для замачивания тыквы — добавить известь в 5 л воды и размешать. Затем процедить и погрузить в раствор тыкву на два часа.

"Сырое" варенье

С апельсином

4. Довести до кипения и затем варить на медленном огне около 20 минут.

С лимоном

4. Довести до кипения и затем варить на медленном огне около 20 минут.

С лимоном и апельсином

4. Довести до кипения и затем варить на медленном огне около 20 минут.

С лимоном и имбирем

5. Довести до кипения и затем варить на медленном огне около 20 минут.

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С курагой

4. Довести до кипения и затем варить на медленном огне около 20 минут.

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С яблоками

2. Очистить орехи, измельчить и обжарить на сковороде без масла в течение 5-7 минут.

С черной рябиной

Со сливой

В мультиварке

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Хранение варенья

Тыквенное варенье принято закатывать в банки. Такой способ позволяет хранить десерт до двух лет. Но если хочется полакомиться в ближайшее время, то достаточно поставить продукт в холодильник. Срок годности в этом случае будет не больше трех месяцев.

С чем подавать

Тыквенное варенье подают с оладьями, блинами, сырниками, намазывают на хлеб (со сливочным маслом или без), используют как начинку для пирогов, тортов и пирожных, а также употребляют в качестве самостоятельного десерта во время чаепития.

Польза и вред

Варенье из тыквы — полезный продукт, который при правильном приготовлении оказывает положительное воздействие на организм человека:

Но несмотря на многочисленные достоинства такого десерта, его запрещено употреблять людям с сахарным диабетом, с мочекаменной болезнью, а также с заболеваниями ЖКТ из-за содержания сахара в продукте и других свойств тыквы.