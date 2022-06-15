Домашний десерт из тыквы: как правильно приготовить варенье

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Варенье из тыквы — десерт с кусочками крахмалистого плода, который можно приготовить в домашних условиях. О том, как сварить сладкое тыквенное лакомство на зиму, популярные рецепты вкусного варенья и способы хранения — в материале РИА Новости.
Варенье из тыквы
Сезон заготовки тыквы начинается в конце лета и продолжается вплоть до зимы. Самые сладкие сорта, из которых можно сделать ароматное варенье, собирают в августе.
Варенье из тыквы — это заготовка плодов путем варки с добавлением сахара. Такой десерт является традиционным в русской кухне, а также популярен у народов Закавказья, греков, болгар и других.
Варенье от джемов и повидла отличается своей консистенцией — она неоднородная, с жидким или полугустым сиропом, а также кусочками разных размеров.
Как выбрать тыкву
На вкус варенья влияет качество и сорт тыквы. Подходящий плод должен быть:
- —с плотной кожурой, но при этом не “дубовой”;
- —небольшого размера (чем меньше, тем лучше) — слишком крупные плоды, как правило, более сухие, могут обладать горчинкой и содержат в себе меньше полезных микроэлементов;
- —с темным и сухим хвостиком — это означает, что плод созрел;
- —мускатного сорта — такой вид тыквы наиболее сочный и сахарный.
“Не следует покупать плоды с трещинами, пятнами, вмятинами, срезанными хвостиками, обрезанными частями, а также тыкву декоративных сортов — такая непригодна в пищу и не имеет яркого вкуса”, — рассказала Анжелика Миронова, домохозяйка.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродажа мороженой тыквы на ярмарке во Владивостоке
Продажа мороженой тыквы на ярмарке во Владивостоке
Общий принцип приготовления
Заготовка тыквы в качестве варенья — отличный способ сохранить полезные качества продукта. В общем виде последовательность действий при приготовлении домашнего лакомства такова:
- —нужно обрезать кожуру;
- —разрезать плоды пополам;
- —выскоблить семечки ложкой;
- —измельчить мякоть на кусочки нужного размера и формы (ломтики, кубики, брусочки и др.);
- —lварка в горячем сахарном сиропе на медленном огне до темно-янтарного цвета;
- —закладка готового продукта в сухие стерилизованные банки;
- —герметичная закупорка емкостей жестяными крышками.
Оставшиеся при разделке плодов семечки можно высушить и использовать — в них тоже содержится много полезных микроэлементов.
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Популярные рецепты
Чтобы приготовить тыквенное варенье можно воспользоваться разными рецептами, как стандартными (классическое или с лимоном), так и необычными (“сырое”, со сливой или в мультиварке).
Классический
Классический рецепт варенья из тыквы
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
1000 г
мякоть тыквы
1000 г
сахар-песок
по вкусу
лимонная кислота
по вкусу
корица
Приготовление
1
1. Подготовить и нарезать тыкву.
2
2. Выложить в кастрюлю и засыпать сахаром
3
3. Тщательно перемешать.
4
4. Поставить на средний огонь и довести до кипения.
5
5. При необходимо можно еще раз проварить до более густой консистенции.
6
6. По готовности добавляется лимонная кислота и корица по желанию.
По-армянски
Варенье из тыквы по-армянски
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Время готовки
3 ч. 30 мин.
Ингредиенты
1000 г
мякоть тыквы
1000 г
сахар-песок
5,4 л
вода
по вкусу
ваниль
500 г
негашеная известь
Приготовление
1
1. Нарезать тыкву.
2
2. Подготовить известковую воду для замачивания тыквы — добавить известь в 5 л воды и размешать. Затем процедить и погрузить в раствор тыкву на два часа.
3
3. Достать продукт из раствора и промыть под проточной водой.
4
4. Отварить тыкву в течение 5 минут
5
5. Затем достать и погрузить в уже горячий сахарный сироп.
6
6. Варить в течение 20 минут. При желании варку можно повторить.
7
7. В конце добавить ванилин по вкусу.
"Сырое" варенье
“Сырое” варенье из тыквы
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Ингредиенты
1000 г
мякоть тыквы
1 шт.
апельсин
1 шт.
лимон
900 г
сахар-песок
Приготовление
1
1. Очистить продукты от кожуры и пропустить через мясорубку
2
2. В готовую смесь всыпать сахар и мешать до полного растворения.
3
3. Разложить в стерилизованные банки и закрыть крышками.
4
4. Хранить в холоде.
С апельсином
Банки с тыквенным вареньем
Варенье из тыквы с апельсином
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Ингредиенты
1000 г
мякоть тыквы
2 шт.
апельсин
1000 г
сахар-песок
по вкусу
лимонная кислота
по вкусу
корица
Приготовление
1
1. Нарезать тыкву и апельсины без кожуры.
2
2. Продукты превратить в пюре с помощью блендера.
3
3. Переложить в кастрюлю, засыпать сахаром и перемешать.
4
4. Довести до кипения и затем варить на медленном огне около 20 минут.
5
5. В конце добавить лимонную кислоту и корицу по вкусу.
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С лимоном
Варенье из тыквы с лимоном
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
по вкусу
мякоть тыквы
по вкусу
лимон
по вкусу
сахар-песок
по вкусу
лимонная кислота
по вкусу
корица
Приготовление
1
1. Нарезать тыкву и лимон без кожуры.
2
2. Продукты превратить в пюре с помощью блендера.
3
3. Переложить в кастрюлю, засыпать сахаром и перемешать.
4
4. Довести до кипения и затем варить на медленном огне около 20 минут.
5
5. В конце добавить лимонную кислоту и корицу по вкусу.
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С лимоном и апельсином
Варенье из тыквы с лимоном и апельсином
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
1000 г
мякоть тыквы
1 шт.
лимон
1 шт.
апельсин
1000 г
сахар-песок
по вкусу
лимонная кислота
по вкусу
корица
Приготовление
1
1. Нарезать тыкву, лимон и апельсины без кожуры.
2
2. Продукты превратить в пюре с помощью блендера.
3
3. Переложить в кастрюлю, засыпать сахаром и перемешать.
4
4. Довести до кипения и затем варить на медленном огне около 20 минут.
5
5. В конце добавить лимонную кислоту и корицу по вкусу.
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С лимоном и имбирем
Варенье из тыквы с лимоном и имбирем
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
1000 г
мякоть тыквы
1 шт.
лимон
по вкусу
имбирь
1000 г
сахар-песок
по вкусу
лимонная кислота
по вкусу
корица
Приготовление
1
1. Нарезать тыкву и лимон.
2
2. Натереть имбирь на терке.
3
3. Лимон превратить в пюре с помощью блендера.
4
4. Переложить в кастрюлю все продукты, засыпать сахаром и перемешать.
5
5. Довести до кипения и затем варить на медленном огне около 20 минут.
6
6. В конце добавить лимонную кислоту и корицу по вкусу.
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С курагой
Варенье из тыквы с курагой
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
1000 г
мякоть тыквы
300 г
курага
700 г
сахар-песок
по вкусу
Лимонная кислота
Приготовление
1
1. Нарезать тыкву кубиками.
2
2. Залить курагу теплой водой на час, затем порезать на полоски.
3
3. Переложить в кастрюлю все продукты, засыпать сахаром и перемешать.
4
4. Довести до кипения и затем варить на медленном огне около 20 минут.
5
5. В конце добавить лимонную кислоту по вкусу.
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С яблоками
Варенье из тыквы с яблоками
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч. 10 мин.
Ингредиенты
500 г
мякоть тыквы
300 г
яблоко
600 г
вода
450 г
сахар-песок
120 г
грецкий орех
4 г
корица
Приготовление
1
1. Нарезать тыкву и яблоки, очищенные от кожуры
2
2. Очистить орехи, измельчить и обжарить на сковороде без масла в течение 5-7 минут.
3
3. В кастрюлю налить воды и поместить тыкву.
4
4. По мере нагревания воды постепенно всыпать сахар помешивая.
5
5. После закипания добавить яблоки и варить в течение 30 минут.
6
6. В конце добавить орехи и корицу и дополнительно проварить 20 минут.
7
7. Готовый продукт разложить по банкам.
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С черной рябиной
Варенье из тыквы с черной рябиной
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
8 ч.
Ингредиенты
1000 г
мякоть тыквы
1000 г
черноплодная рябина
1000 г
сахар-песок
Приготовление
1
1. Нарезать очищенную тыкву по размеру ягод.
2
2. Рябину промыть и перебрать.
3
3. Смешать кусочки тыквы и рябину и засыпать сахаром.
4
4. Оставить смесь на 4 часа для выделения сока.
5
5. Далее поставить на медленный огонь и довести до кипения. Варить 5 минут.
6
6. Остудить варенье и повторить варку 1-2 раза.
7
7. Разлить варенье по банкам и закатать.
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Со сливой
Варенье из тыквы со сливой
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
3 ч.
Ингредиенты
1000 г
мякоть тыквы
1000 г
слива
1000 г
сахар-песок
Приготовление
1
1. Нарезать очищенную тыкву.
2
2. Отобрать самые целые сливы, промыть, очистить от косточек и прокрутить на мясорубке.
3
3. Перемешать тыкву и сливу.
4
4. Оставить на два часа.
5
5. Поставить на медленный огонь до кипения и варить 20 минут.
6
6. Разлить по банкам и закатать.
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В мультиварке
Варенье из тыквы в мультиварке
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
4 ч. 30 мин.
Ингредиенты
1000 г
мякоть тыквы
700 г
сахар-песок
3 г
лимонная кислота
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Хранение варенья
Тыквенное варенье принято закатывать в банки. Такой способ позволяет хранить десерт до двух лет. Но если хочется полакомиться в ближайшее время, то достаточно поставить продукт в холодильник. Срок годности в этом случае будет не больше трех месяцев.
Основные правила которые нужно соблюдать при хранении тыквенного варенья:
- —важно использовать для закаток только стерилизованную посуду;
- —воздух в помещении, где находятся закатки, должен быть сухим, для варенья не подходит высокая влажность — со временем начинают подвергаться коррозии крышки и впоследствии продукт плесневеет;
- —лучшее место для хранения лакомства — темный подвал или шкаф. Важно не допускать попадания прямых солнечных лучей на продукт. Не подходят подоконники и жилые комнаты.
Наилучшей температурой считается диапазон от 5 до 15 градусов.
С чем подавать
Тыквенное варенье подают с оладьями, блинами, сырниками, намазывают на хлеб (со сливочным маслом или без), используют как начинку для пирогов, тортов и пирожных, а также употребляют в качестве самостоятельного десерта во время чаепития.
Польза и вред
Круассан с тыквенным джемом
Варенье из тыквы — полезный продукт, который при правильном приготовлении оказывает положительное воздействие на организм человека:
- —повышает иммунитет благодаря витамину С;
- —укрепляет зрение из-за каротина в составе;
- —стимулирует работу желудочно-кишечного тракта;
- —способствует выведению лишней жидкости из организма;
- —выводит токсины;
- —увеличивает выработку коллагена, что позволяет уменьшить дряблость кожи и многое другое.
Но несмотря на многочисленные достоинства такого десерта, его запрещено употреблять людям с сахарным диабетом, с мочекаменной болезнью, а также с заболеваниями ЖКТ из-за содержания сахара в продукте и других свойств тыквы.
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