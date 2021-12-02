https://ria.ru/20211202/pankreatit-1761854458.html

Как понять, что болит поджелудочная: симптомы и лечение панкреатита

Панкреатит поджелудочной железы: симптомы, признаки и лечение у взрослых

Как понять, что болит поджелудочная: симптомы и лечение панкреатита

Панкреатит, воспаление поджелудочной железы, в последние годы вышел на третье место среди всех заболеваний органов пищеварения. О том, по каким симптомам можно... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:36

2021-12-02T18:36

2021-12-02T18:36

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александр мясников (врач)

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Панкреатит, воспаление поджелудочной железы, в последние годы вышел на третье место среди всех заболеваний органов пищеварения. О том, по каким симптомам можно определить болезнь, чем хронический панкреатит отличается от острого, как происходит лечение у взрослых - в материале РИА Новости.ПанкреатитПанкреатит - это группа заболеваний, при которых у пациента наблюдается воспаление поджелудочной. При этом выделяемые ею вещества активизируются и начинают разрушать сам орган. Ферменты и токсины нередко попадают в кровоток и могут серьезно повредить мозг, легкие, сердце, почки и печень. Острый панкреатит — опасное для жизни состояние, которое требует незамедлительного лечения. Зачастую заболевание переходит в хроническую форму. После этого у пациента появляются необратимые деструктивные изменения в клетках паренхимы поджелудочной железы. Болезнь протекает иногда бессимптомно, клиническая картина бывает сходной с рядом других заболеваний – дискинезией желчевыводящих путей, язвенной болезнью желудка, гастритом. КлассификацияПо характеру течения различают:По характеру поражения железы различают:ОсобенностиБолевые ощущения при остром панкреатите очень сильные и обычно не проходят даже после приема обезболивающих лекарств. Однако опасность заболеваний поджелудочной железы часто недооценивают, хотя некоторые из них могут привести к летальному исходу."Число страдающих от заболеваний поджелудочной железы увеличивается. Они занимают третье место среди болезней органов пищеварения. У 10-15 процентов заболевших даже развивается тяжелый панкреатит. Сегодня это заметно чаще, чем раньше, и смертность составляет от 30 до 40 процентов", — отметила директор онкологического центра при клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене Ана Алгюль.ПричиныВрач и телеведущий Александр Мясников называет два основных фактора, пагубно влияющих на поджелудочную железу. По его мнению, острая форма заболевания возникает из-за злоупотребления алкоголем и курения.По словам врача, если употреблять по 200 г крепкого алкоголя пять раз в неделю, то это может привести к хроническому панкреатиту.В список факторов, оказывающих вредное воздействие на поджелудочную железу, также входят желчнокаменная болезнь, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов (жиров, которые являются основным источником энергии для организма) и прием некоторых лекарств.Также причинами панкреатита могут быть:Симптомы и признакиНаиболее частыми симптомами панкреатита являются сильная жгучая боль в верхнем или левом подреберье, отдающая в спину, тошнота и рвота, которые усиливаются во время еды. Артериальное давление может повышаться из-за боли или снижаться из-за обезвоживания или кровотечения. Частота сердечных сокращений и дыхания часто повышена. Может присутствовать лихорадка или желтуха. Хронический панкреатит способен привести к диабету и раку поджелудочной железы. Необъяснимая потеря веса может происходить из-за недостатка ферментов поджелудочной железы, препятствующих пищеварению.Симптомы панкреатита:ДиагностикаДиагностика острого и хронического панкреатита различается. Обычно для обнаружения заболевания используют УЗИ, фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) и лапароскопию. Лабораторные методы включают в себя:Также проводят УЗИ органов брюшной полости, поджелудочной железы и печени.Лечение панкреатитаЛечение болезни зависит от степени тяжести. Острый панкреатит зачастую требует специализированного лечения в стационаре. Если образовались кисты, то их удаляют хирургическим путем. В целом, терапия направлена на направлено на поддержание жизненных функций организма и предотвращение осложнений. Врач может назначить противовоспалительные и обезболивающие препараты.К какому врачу обращатьсяДля диагностики панкреатита необходимо обратиться к гастроэнтерологу. Для более точного исследования он может направить пациента к диетологу, эндокринологу, терапевту, хирургу, рентгенологу.ОсложненияОсложнения хронического панкреатита:ПрофилактикаНеобходимо отказаться от употребления алкоголя, соблюдать диету с низким содержанием животных жиров, исключить прием лекарственных препаратов, которые могут оказывать повреждающее действие на поджелудочную железу.Основные правила диеты:Продукты рекомендуется запекать, отваривать, тушить. Список разрешенных продуктов:Запрещено употреблять в пищу соленые, копченые, жареные и маринованные продукты. Блюда должны быть теплыми, ни в коем случае не горячими и не холодными. При панкреатите следует исключить из рациона следующие продукты:Обычно меню включает в себя три основных приема пищи, два легких перекуса и кисломолочные продукты перед сном.На завтрак обычно варят каши на воде, а в период стабильного улучшения можно добавить немного разведенного молока. Вместо каши разрешается пудинг, омлет с кусочком нежирного сыра.Для первого перекуса подойдет легкое суфле из творога или мяса, запеченное яблоко с медом. Запить можно компотом из сухофруктов или настоем шиповника.На обед — легкий суп на овощном бульоне, в который можно добавить немного сметаны. На второе можно приготовить белковое блюдо с кашей или овощами.Для полдника подойдут примерно те же продукты, что и на первый перекус. Можно выпить кисель, съесть галетное печенье.Ужин должен быть легким, но богатым углеводами и белками. Подойдут запеканки, мясные рулеты в омлете, суфле, отварная рыба/мясо. Можно добавить гарнир.Перед сном лучше употребить нежирные кисломолочные продукты, например, кефир.

https://ria.ru/20211015/pechen-1754817524.html

https://ria.ru/20211018/gastrit-1754998881.html

https://rsport.ria.ru/20211122/dieta-1760241724.html

https://rsport.ria.ru/20211130/pitanie-1761444797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, диета, здоровье - общество, здоровье, александр мясников (врач)