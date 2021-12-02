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Как понять, что болит поджелудочная: симптомы и лечение панкреатита
Панкреатит поджелудочной железы: симптомы, признаки и лечение у взрослых
Как понять, что болит поджелудочная: симптомы и лечение панкреатита
Панкреатит, воспаление поджелудочной железы, в последние годы вышел на третье место среди всех заболеваний органов пищеварения. О том, по каким симптомам можно... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:36
2021-12-02T18:36
общество
диета
здоровье - общество
здоровье
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Панкреатит, воспаление поджелудочной железы, в последние годы вышел на третье место среди всех заболеваний органов пищеварения. О том, по каким симптомам можно определить болезнь, чем хронический панкреатит отличается от острого, как происходит лечение у взрослых - в материале РИА Новости.ПанкреатитПанкреатит - это группа заболеваний, при которых у пациента наблюдается воспаление поджелудочной. При этом выделяемые ею вещества активизируются и начинают разрушать сам орган. Ферменты и токсины нередко попадают в кровоток и могут серьезно повредить мозг, легкие, сердце, почки и печень. Острый панкреатит — опасное для жизни состояние, которое требует незамедлительного лечения. Зачастую заболевание переходит в хроническую форму. После этого у пациента появляются необратимые деструктивные изменения в клетках паренхимы поджелудочной железы. Болезнь протекает иногда бессимптомно, клиническая картина бывает сходной с рядом других заболеваний – дискинезией желчевыводящих путей, язвенной болезнью желудка, гастритом. КлассификацияПо характеру течения различают:По характеру поражения железы различают:ОсобенностиБолевые ощущения при остром панкреатите очень сильные и обычно не проходят даже после приема обезболивающих лекарств. Однако опасность заболеваний поджелудочной железы часто недооценивают, хотя некоторые из них могут привести к летальному исходу."Число страдающих от заболеваний поджелудочной железы увеличивается. Они занимают третье место среди болезней органов пищеварения. У 10-15 процентов заболевших даже развивается тяжелый панкреатит. Сегодня это заметно чаще, чем раньше, и смертность составляет от 30 до 40 процентов", — отметила директор онкологического центра при клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене Ана Алгюль.ПричиныВрач и телеведущий Александр Мясников называет два основных фактора, пагубно влияющих на поджелудочную железу. По его мнению, острая форма заболевания возникает из-за злоупотребления алкоголем и курения.По словам врача, если употреблять по 200 г крепкого алкоголя пять раз в неделю, то это может привести к хроническому панкреатиту.В список факторов, оказывающих вредное воздействие на поджелудочную железу, также входят желчнокаменная болезнь, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов (жиров, которые являются основным источником энергии для организма) и прием некоторых лекарств.Также причинами панкреатита могут быть:Симптомы и признакиНаиболее частыми симптомами панкреатита являются сильная жгучая боль в верхнем или левом подреберье, отдающая в спину, тошнота и рвота, которые усиливаются во время еды. Артериальное давление может повышаться из-за боли или снижаться из-за обезвоживания или кровотечения. Частота сердечных сокращений и дыхания часто повышена. Может присутствовать лихорадка или желтуха. Хронический панкреатит способен привести к диабету и раку поджелудочной железы. Необъяснимая потеря веса может происходить из-за недостатка ферментов поджелудочной железы, препятствующих пищеварению.Симптомы панкреатита:ДиагностикаДиагностика острого и хронического панкреатита различается. Обычно для обнаружения заболевания используют УЗИ, фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) и лапароскопию. Лабораторные методы включают в себя:Также проводят УЗИ органов брюшной полости, поджелудочной железы и печени.Лечение панкреатитаЛечение болезни зависит от степени тяжести. Острый панкреатит зачастую требует специализированного лечения в стационаре. Если образовались кисты, то их удаляют хирургическим путем. В целом, терапия направлена на направлено на поддержание жизненных функций организма и предотвращение осложнений. Врач может назначить противовоспалительные и обезболивающие препараты.К какому врачу обращатьсяДля диагностики панкреатита необходимо обратиться к гастроэнтерологу. Для более точного исследования он может направить пациента к диетологу, эндокринологу, терапевту, хирургу, рентгенологу.ОсложненияОсложнения хронического панкреатита:ПрофилактикаНеобходимо отказаться от употребления алкоголя, соблюдать диету с низким содержанием животных жиров, исключить прием лекарственных препаратов, которые могут оказывать повреждающее действие на поджелудочную железу.Основные правила диеты:Продукты рекомендуется запекать, отваривать, тушить. Список разрешенных продуктов:Запрещено употреблять в пищу соленые, копченые, жареные и маринованные продукты. Блюда должны быть теплыми, ни в коем случае не горячими и не холодными. При панкреатите следует исключить из рациона следующие продукты:Обычно меню включает в себя три основных приема пищи, два легких перекуса и кисломолочные продукты перед сном.На завтрак обычно варят каши на воде, а в период стабильного улучшения можно добавить немного разведенного молока. Вместо каши разрешается пудинг, омлет с кусочком нежирного сыра.Для первого перекуса подойдет легкое суфле из творога или мяса, запеченное яблоко с медом. Запить можно компотом из сухофруктов или настоем шиповника.На обед — легкий суп на овощном бульоне, в который можно добавить немного сметаны. На второе можно приготовить белковое блюдо с кашей или овощами.Для полдника подойдут примерно те же продукты, что и на первый перекус. Можно выпить кисель, съесть галетное печенье.Ужин должен быть легким, но богатым углеводами и белками. Подойдут запеканки, мясные рулеты в омлете, суфле, отварная рыба/мясо. Можно добавить гарнир.Перед сном лучше употребить нежирные кисломолочные продукты, например, кефир.
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общество, диета, здоровье - общество, здоровье, александр мясников (врач)
18:36 02.12.2021
 

Как понять, что болит поджелудочная: симптомы и лечение панкреатита

© Fotolia / AllianceБоль в животе
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Fotolia / Alliance
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Панкреатит, воспаление поджелудочной железы, в последние годы вышел на третье место среди всех заболеваний органов пищеварения. О том, по каким симптомам можно определить болезнь, чем хронический панкреатит отличается от острого, как происходит лечение у взрослых - в материале РИА Новости.

Панкреатит

Панкреатит - это группа заболеваний, при которых у пациента наблюдается воспаление поджелудочной. При этом выделяемые ею вещества активизируются и начинают разрушать сам орган. Ферменты и токсины нередко попадают в кровоток и могут серьезно повредить мозг, легкие, сердце, почки и печень. Острый панкреатит — опасное для жизни состояние, которое требует незамедлительного лечения. Зачастую заболевание переходит в хроническую форму. После этого у пациента появляются необратимые деструктивные изменения в клетках паренхимы поджелудочной железы. Болезнь протекает иногда бессимптомно, клиническая картина бывает сходной с рядом других заболеваний – дискинезией желчевыводящих путей, язвенной болезнью желудка, гастритом. Классификация
© Depositphotos / imagepointfrНа приеме у врача-гастроэнтеролога
На приеме у врача-гастроэнтеролога - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Depositphotos / imagepointfr
На приеме у врача-гастроэнтеролога
По характеру течения различают:
  1. 1
    Острый панкреатит.
  2. 2
    Острый рецидивирующий панкреатит.
  3. 3
    Хронический панкреатит.
  4. 4
    Обострение хронического панкреатита.
По характеру поражения железы различают:
  • отечную форму (некроз единичных панкреатоцитов без образования островков некроза).
  • деструктивную форму (панкреонекроз):
  • мелкоочаговый панкреонекроз.
  • среднеочаговый панкреонекроз.
  • крупноочаговый панкреонекроз.
  • тотально-субтотальный панкреонекроз.
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Особенности

Болевые ощущения при остром панкреатите очень сильные и обычно не проходят даже после приема обезболивающих лекарств. Однако опасность заболеваний поджелудочной железы часто недооценивают, хотя некоторые из них могут привести к летальному исходу.
"Число страдающих от заболеваний поджелудочной железы увеличивается. Они занимают третье место среди болезней органов пищеварения. У 10-15 процентов заболевших даже развивается тяжелый панкреатит. Сегодня это заметно чаще, чем раньше, и смертность составляет от 30 до 40 процентов", — отметила директор онкологического центра при клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене Ана Алгюль.

Причины

Врач и телеведущий Александр Мясников называет два основных фактора, пагубно влияющих на поджелудочную железу. По его мнению, острая форма заболевания возникает из-за злоупотребления алкоголем и курения.
"Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Они (пациенты. — Прим. ред.) умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, легкие. Это страшно", — уверен Мясников.
По словам врача, если употреблять по 200 г крепкого алкоголя пять раз в неделю, то это может привести к хроническому панкреатиту.
"Из других частых причин — курение. Причина не столько острого, сколько хронического (панкреатита - Прим. ред.). Кто регулярно выпивает и еще при этом курит, у них часто наблюдается панкреатит, причем в дозозависимой пропорции", — пояснил врач.
В список факторов, оказывающих вредное воздействие на поджелудочную железу, также входят желчнокаменная болезнь, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов (жиров, которые являются основным источником энергии для организма) и прием некоторых лекарств.
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Также причинами панкреатита могут быть:
  • отравления;
  • травмы;
  • грибковые поражения;
  • паразитические заболевания (описторхоз и другие трематодозы);
  • дисфункция сфинктера Одди;
  • осложнения после операции и эндоскопических манипуляций (статистически около 5 %).

Симптомы и признаки

Наиболее частыми симптомами панкреатита являются сильная жгучая боль в верхнем или левом подреберье, отдающая в спину, тошнота и рвота, которые усиливаются во время еды. Артериальное давление может повышаться из-за боли или снижаться из-за обезвоживания или кровотечения. Частота сердечных сокращений и дыхания часто повышена. Может присутствовать лихорадка или желтуха. Хронический панкреатит способен привести к диабету и раку поджелудочной железы. Необъяснимая потеря веса может происходить из-за недостатка ферментов поджелудочной железы, препятствующих пищеварению.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПожилой мужчина держит в руках медицинскую карточку в одной из поликлиник города Омска
Пожилой мужчина держит в руках медицинскую карточку в одной из поликлиник города Омска - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пожилой мужчина держит в руках медицинскую карточку в одной из поликлиник города Омска
Симптомы панкреатита:
  • боли в животе режущего или тупого характера;
  • повышенная температура, озноб;
  • изменение артериального давления;
  • тошнота, рвота;
  • икота и отрыжка;
  • диарея;
  • вздутие живота, повышенное газообразование;
  • общая слабость, головокружение.

Диагностика

Диагностика острого и хронического панкреатита различается. Обычно для обнаружения заболевания используют УЗИ, фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) и лапароскопию. Лабораторные методы включают в себя:
  • развернутый клинический анализ крови;
  • биохимический анализ крови;
  • анализы мочи – общий и на амилазу;
  • анализ кала.
Также проводят УЗИ органов брюшной полости, поджелудочной железы и печени.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудница лаборатории

Лечение панкреатита

Лечение болезни зависит от степени тяжести. Острый панкреатит зачастую требует специализированного лечения в стационаре. Если образовались кисты, то их удаляют хирургическим путем. В целом, терапия направлена на направлено на поддержание жизненных функций организма и предотвращение осложнений. Врач может назначить противовоспалительные и обезболивающие препараты.

К какому врачу обращаться

Для диагностики панкреатита необходимо обратиться к гастроэнтерологу. Для более точного исследования он может направить пациента к диетологу, эндокринологу, терапевту, хирургу, рентгенологу.

Осложнения

Осложнения хронического панкреатита:
  1. 1
    Панкреатическая протоковая гипертензия (повышение давления в просвете главного панкреатического протока).
  2. 2
    Кисты и псевдокисты поджелудочной железы.
  3. 3
    Холестаз (застой желчи).
  4. 4
    Инфекционные осложнения (воспалительные инфильтраты, гнойные холангиты, перитониты, септические состояния).
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Диета при панкреатите: стоп-лист продуктов, меню и рекомендации

Профилактика

Необходимо отказаться от употребления алкоголя, соблюдать диету с низким содержанием животных жиров, исключить прием лекарственных препаратов, которые могут оказывать повреждающее действие на поджелудочную железу.
Основные правила диеты:
  1. 1
    Пищу принимают небольшими порциями — пять-шесть раз в день по 300 г.
  2. 2
    Большую часть продуктов отваривают или запекают, чтобы исключить слишком активную выработку ферментов.
  3. 3
    Продукты употребляют в измельченном или протертом виде. Однако когда обострение прошло, стоит перейти на непротертый вариант питания, чтобы не похудеть и не потерять аппетит.
  4. 4
    Ежедневно следует употреблять 200 г животного белка.
  5. 5
    В течение дня равномерно распределяют на все приемы пищи 50 г жиров. Их используют только для приготовления продуктов, в качестве самостоятельного блюда они запрещены.
  6. 6
    Равномерно распределяют 350 г углеводов в течение дня, при этом разрешено съедать только 30-40 г сахаросодержащих продуктов. Вместо сахара лучше использовать заменитель, например, ксилит.
  7. 7
    Продукты, вызывающие повышенное газообразование, следует исключить.
  8. 8
    Количество соли в пище следует снизить до 3-5 г в день.
© Depositphotos / timolinaТворог
Творог - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Depositphotos / timolina
Творог
Продукты рекомендуется запекать, отваривать, тушить. Список разрешенных продуктов:
Список разрешенных продуктов при панкреатите:

Овощи

морковь, кабачки, тыква, картофель

Фрукты

печеные и свежие яблоки несладких и некислых сортов, компоты из сухофруктов

Крупы

овсянка, гречка, рис

Мясо и рыба

говядина, курица, индейка, кролик, нежирная рыба

Мучное

галетное печенье, подсушенный хлеб одно-двухдневной давности, макароны

Молоко и кисломолочные продукты

разбавленное молоко, нежирный творог, кефир, сметана, нежирные сорта сыра

Яйца

в виде омлетов

Напитки

отвар шиповника, травяные сборы, слабые чаи, компоты без сахара

Запрещено употреблять в пищу соленые, копченые, жареные и маринованные продукты. Блюда должны быть теплыми, ни в коем случае не горячими и не холодными. При панкреатите следует исключить из рациона следующие продукты:
© Depositphotos / AndrewLozovyiДевушка режет капусту
Девушка режет капусту - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Depositphotos / AndrewLozovyi
Девушка режет капусту
Список запрещенных продуктов при панкреатите:

Овощи и фрукты

чеснок, бананы, редька, белокочанная капуста, виноград

Мясо

гусь, свинина, сало, баранина

Мучное

свежая выпечка, даже несладкая

свежая выпечка, даже несладкая

бекон, колбаса, сосиски, соленое мясо/рыба

Напитки

алкоголь, коктейли, кофе, энергетические и газированные напитки

Консервация

все виды солений

Обычно меню включает в себя три основных приема пищи, два легких перекуса и кисломолочные продукты перед сном.
На завтрак обычно варят каши на воде, а в период стабильного улучшения можно добавить немного разведенного молока. Вместо каши разрешается пудинг, омлет с кусочком нежирного сыра.
Для первого перекуса подойдет легкое суфле из творога или мяса, запеченное яблоко с медом. Запить можно компотом из сухофруктов или настоем шиповника.
На обед — легкий суп на овощном бульоне, в который можно добавить немного сметаны. На второе можно приготовить белковое блюдо с кашей или овощами.
Для полдника подойдут примерно те же продукты, что и на первый перекус. Можно выпить кисель, съесть галетное печенье.
Ужин должен быть легким, но богатым углеводами и белками. Подойдут запеканки, мясные рулеты в омлете, суфле, отварная рыба/мясо. Можно добавить гарнир.
Перед сном лучше употребить нежирные кисломолочные продукты, например, кефир.
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