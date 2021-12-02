https://ria.ru/20211202/pankreatit-1761854458.html
Как понять, что болит поджелудочная: симптомы и лечение панкреатита
Панкреатит поджелудочной железы: симптомы, признаки и лечение у взрослых
Как понять, что болит поджелудочная: симптомы и лечение панкреатита
Панкреатит, воспаление поджелудочной железы, в последние годы вышел на третье место среди всех заболеваний органов пищеварения. О том, по каким симптомам можно... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:36
2021-12-02T18:36
2021-12-02T18:36
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александр мясников (врач)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Панкреатит, воспаление поджелудочной железы, в последние годы вышел на третье место среди всех заболеваний органов пищеварения. О том, по каким симптомам можно определить болезнь, чем хронический панкреатит отличается от острого, как происходит лечение у взрослых - в материале РИА Новости.ПанкреатитПанкреатит - это группа заболеваний, при которых у пациента наблюдается воспаление поджелудочной. При этом выделяемые ею вещества активизируются и начинают разрушать сам орган. Ферменты и токсины нередко попадают в кровоток и могут серьезно повредить мозг, легкие, сердце, почки и печень. Острый панкреатит — опасное для жизни состояние, которое требует незамедлительного лечения. Зачастую заболевание переходит в хроническую форму. После этого у пациента появляются необратимые деструктивные изменения в клетках паренхимы поджелудочной железы. Болезнь протекает иногда бессимптомно, клиническая картина бывает сходной с рядом других заболеваний – дискинезией желчевыводящих путей, язвенной болезнью желудка, гастритом. КлассификацияПо характеру течения различают:По характеру поражения железы различают:ОсобенностиБолевые ощущения при остром панкреатите очень сильные и обычно не проходят даже после приема обезболивающих лекарств. Однако опасность заболеваний поджелудочной железы часто недооценивают, хотя некоторые из них могут привести к летальному исходу."Число страдающих от заболеваний поджелудочной железы увеличивается. Они занимают третье место среди болезней органов пищеварения. У 10-15 процентов заболевших даже развивается тяжелый панкреатит. Сегодня это заметно чаще, чем раньше, и смертность составляет от 30 до 40 процентов", — отметила директор онкологического центра при клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене Ана Алгюль.ПричиныВрач и телеведущий Александр Мясников называет два основных фактора, пагубно влияющих на поджелудочную железу. По его мнению, острая форма заболевания возникает из-за злоупотребления алкоголем и курения.По словам врача, если употреблять по 200 г крепкого алкоголя пять раз в неделю, то это может привести к хроническому панкреатиту.В список факторов, оказывающих вредное воздействие на поджелудочную железу, также входят желчнокаменная болезнь, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов (жиров, которые являются основным источником энергии для организма) и прием некоторых лекарств.Также причинами панкреатита могут быть:Симптомы и признакиНаиболее частыми симптомами панкреатита являются сильная жгучая боль в верхнем или левом подреберье, отдающая в спину, тошнота и рвота, которые усиливаются во время еды. Артериальное давление может повышаться из-за боли или снижаться из-за обезвоживания или кровотечения. Частота сердечных сокращений и дыхания часто повышена. Может присутствовать лихорадка или желтуха. Хронический панкреатит способен привести к диабету и раку поджелудочной железы. Необъяснимая потеря веса может происходить из-за недостатка ферментов поджелудочной железы, препятствующих пищеварению.Симптомы панкреатита:ДиагностикаДиагностика острого и хронического панкреатита различается. Обычно для обнаружения заболевания используют УЗИ, фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) и лапароскопию. Лабораторные методы включают в себя:Также проводят УЗИ органов брюшной полости, поджелудочной железы и печени.Лечение панкреатитаЛечение болезни зависит от степени тяжести. Острый панкреатит зачастую требует специализированного лечения в стационаре. Если образовались кисты, то их удаляют хирургическим путем. В целом, терапия направлена на направлено на поддержание жизненных функций организма и предотвращение осложнений. Врач может назначить противовоспалительные и обезболивающие препараты.К какому врачу обращатьсяДля диагностики панкреатита необходимо обратиться к гастроэнтерологу. Для более точного исследования он может направить пациента к диетологу, эндокринологу, терапевту, хирургу, рентгенологу.ОсложненияОсложнения хронического панкреатита:ПрофилактикаНеобходимо отказаться от употребления алкоголя, соблюдать диету с низким содержанием животных жиров, исключить прием лекарственных препаратов, которые могут оказывать повреждающее действие на поджелудочную железу.Основные правила диеты:Продукты рекомендуется запекать, отваривать, тушить. Список разрешенных продуктов:Запрещено употреблять в пищу соленые, копченые, жареные и маринованные продукты. Блюда должны быть теплыми, ни в коем случае не горячими и не холодными. При панкреатите следует исключить из рациона следующие продукты:Обычно меню включает в себя три основных приема пищи, два легких перекуса и кисломолочные продукты перед сном.На завтрак обычно варят каши на воде, а в период стабильного улучшения можно добавить немного разведенного молока. Вместо каши разрешается пудинг, омлет с кусочком нежирного сыра.Для первого перекуса подойдет легкое суфле из творога или мяса, запеченное яблоко с медом. Запить можно компотом из сухофруктов или настоем шиповника.На обед — легкий суп на овощном бульоне, в который можно добавить немного сметаны. На второе можно приготовить белковое блюдо с кашей или овощами.Для полдника подойдут примерно те же продукты, что и на первый перекус. Можно выпить кисель, съесть галетное печенье.Ужин должен быть легким, но богатым углеводами и белками. Подойдут запеканки, мясные рулеты в омлете, суфле, отварная рыба/мясо. Можно добавить гарнир.Перед сном лучше употребить нежирные кисломолочные продукты, например, кефир.
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общество, диета, здоровье - общество, здоровье, александр мясников (врач)
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Панкреатит, воспаление поджелудочной железы, в последние годы вышел на третье место среди всех заболеваний органов пищеварения. О том, по каким симптомам можно определить болезнь, чем хронический панкреатит отличается от острого, как происходит лечение у взрослых - в материале РИА Новости.
Панкреатит
Панкреатит - это группа заболеваний, при которых у пациента наблюдается воспаление поджелудочной. При этом выделяемые ею вещества активизируются и начинают разрушать сам орган. Ферменты и токсины нередко попадают в кровоток и могут серьезно повредить мозг, легкие, сердце, почки и печень. Острый панкреатит — опасное для жизни состояние, которое требует незамедлительного лечения. Зачастую заболевание переходит в хроническую форму. После этого у пациента появляются необратимые деструктивные изменения в клетках паренхимы поджелудочной железы. Болезнь протекает иногда бессимптомно, клиническая картина бывает сходной с рядом других заболеваний – дискинезией желчевыводящих путей, язвенной болезнью желудка, гастритом. Классификация
По характеру течения различают:
1Острый панкреатит.
2Острый рецидивирующий панкреатит.
3Хронический панкреатит.
4Обострение хронического панкреатита.
По характеру поражения железы различают:
—отечную форму (некроз единичных панкреатоцитов без образования островков некроза).
—деструктивную форму (панкреонекроз):
—мелкоочаговый панкреонекроз.
—среднеочаговый панкреонекроз.
—крупноочаговый панкреонекроз.
—тотально-субтотальный панкреонекроз.
Особенности
Болевые ощущения при остром панкреатите очень сильные и обычно не проходят даже после приема обезболивающих лекарств. Однако опасность заболеваний поджелудочной железы часто недооценивают, хотя некоторые из них могут привести к летальному исходу.
"Число страдающих от заболеваний поджелудочной железы увеличивается. Они занимают третье место среди болезней органов пищеварения. У 10-15 процентов заболевших даже развивается тяжелый панкреатит. Сегодня это заметно чаще, чем раньше, и смертность составляет от 30 до 40 процентов", — отметила
директор онкологического центра при клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене
Ана Алгюль.
Причины
Врач и телеведущий Александр Мясников
называет два основных фактора, пагубно влияющих на поджелудочную железу. По его мнению, острая форма заболевания возникает из-за злоупотребления алкоголем и курения.
"Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Они (пациенты. — Прим. ред.) умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, легкие. Это страшно", — уверен
Мясников.
По словам врача, если употреблять по 200 г крепкого алкоголя пять раз в неделю, то это может привести к хроническому панкреатиту.
"Из других частых причин — курение. Причина не столько острого, сколько хронического (панкреатита - Прим. ред.). Кто регулярно выпивает и еще при этом курит, у них часто наблюдается панкреатит, причем в дозозависимой пропорции", — пояснил врач.
В список факторов, оказывающих вредное воздействие на поджелудочную железу, также входят желчнокаменная болезнь, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов (жиров, которые являются основным источником энергии для организма) и прием некоторых лекарств.
Также причинами панкреатита могут быть:
—отравления;
—травмы;
—грибковые поражения;
—паразитические заболевания (описторхоз и другие трематодозы);
—дисфункция сфинктера Одди;
—осложнения после операции и эндоскопических манипуляций (статистически около 5 %).
Симптомы и признаки
Наиболее частыми симптомами панкреатита являются сильная жгучая боль в верхнем или левом подреберье, отдающая в спину, тошнота и рвота, которые усиливаются во время еды. Артериальное давление может повышаться из-за боли или снижаться из-за обезвоживания или кровотечения. Частота сердечных сокращений и дыхания часто повышена. Может присутствовать лихорадка или желтуха. Хронический панкреатит способен привести к диабету и раку
поджелудочной железы. Необъяснимая потеря веса может происходить из-за недостатка ферментов поджелудочной железы, препятствующих пищеварению.
—боли в животе режущего или тупого характера;
—повышенная температура, озноб;
—изменение артериального давления;
—тошнота, рвота;
—икота и отрыжка;
—диарея;
—вздутие живота, повышенное газообразование;
—общая слабость, головокружение.
Диагностика
Диагностика острого и хронического панкреатита различается. Обычно для обнаружения заболевания используют УЗИ, фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) и лапароскопию. Лабораторные методы включают в себя:
—развернутый клинический анализ крови;
—биохимический анализ крови;
—анализы мочи – общий и на амилазу;
—анализ кала.
Также проводят УЗИ органов брюшной полости, поджелудочной железы и печени.
Лечение панкреатита
Лечение болезни зависит от степени тяжести. Острый панкреатит зачастую требует специализированного лечения в стационаре. Если образовались кисты, то их удаляют хирургическим путем. В целом, терапия направлена на направлено на поддержание жизненных функций организма и предотвращение осложнений. Врач может назначить противовоспалительные и обезболивающие препараты.
К какому врачу обращаться
Для диагностики панкреатита необходимо обратиться к гастроэнтерологу. Для более точного исследования он может направить пациента к диетологу, эндокринологу, терапевту, хирургу, рентгенологу.
Осложнения
Осложнения хронического панкреатита:
1Панкреатическая протоковая гипертензия (повышение давления в просвете главного панкреатического протока).
2Кисты и псевдокисты поджелудочной железы.
3Холестаз (застой желчи).
4Инфекционные осложнения (воспалительные инфильтраты, гнойные холангиты, перитониты, септические состояния).
Профилактика
Необходимо отказаться от употребления алкоголя, соблюдать диету с низким содержанием животных жиров, исключить прием лекарственных препаратов, которые могут оказывать повреждающее действие на поджелудочную железу.
1Пищу принимают небольшими порциями — пять-шесть раз в день по 300 г.
2Большую часть продуктов отваривают или запекают, чтобы исключить слишком активную выработку ферментов.
3Продукты употребляют в измельченном или протертом виде. Однако когда обострение прошло, стоит перейти на непротертый вариант питания, чтобы не похудеть и не потерять аппетит.
4Ежедневно следует употреблять 200 г животного белка.
5В течение дня равномерно распределяют на все приемы пищи 50 г жиров. Их используют только для приготовления продуктов, в качестве самостоятельного блюда они запрещены.
6Равномерно распределяют 350 г углеводов в течение дня, при этом разрешено съедать только 30-40 г сахаросодержащих продуктов. Вместо сахара лучше использовать заменитель, например, ксилит.
7Продукты, вызывающие повышенное газообразование, следует исключить.
8Количество соли в пище следует снизить до 3-5 г в день.
Продукты рекомендуется запекать, отваривать, тушить. Список разрешенных продуктов:
Список разрешенных продуктов при панкреатите:
Овощи
морковь, кабачки, тыква, картофель
Фрукты
печеные и свежие яблоки несладких и некислых сортов, компоты из сухофруктов
Крупы
овсянка, гречка, рис
Мясо и рыба
говядина, курица, индейка, кролик, нежирная рыба
Мучное
галетное печенье, подсушенный хлеб одно-двухдневной давности, макароны
Молоко и кисломолочные продукты
разбавленное молоко, нежирный творог, кефир, сметана, нежирные сорта сыра
Яйца
в виде омлетов
Напитки
отвар шиповника, травяные сборы, слабые чаи, компоты без сахара
Запрещено употреблять в пищу соленые, копченые, жареные и маринованные продукты. Блюда должны быть теплыми, ни в коем случае не горячими и не холодными. При панкреатите следует исключить из рациона следующие продукты:
Список запрещенных продуктов при панкреатите:
Овощи и фрукты
чеснок, бананы, редька, белокочанная капуста, виноград
Мясо
гусь, свинина, сало, баранина
Мучное
свежая выпечка, даже несладкая
свежая выпечка, даже несладкая
бекон, колбаса, сосиски, соленое мясо/рыба
Напитки
алкоголь, коктейли, кофе, энергетические и газированные напитки
Консервация
все виды солений
Обычно меню включает в себя три основных приема пищи, два легких перекуса и кисломолочные продукты перед сном.
На завтрак обычно варят каши на воде, а в период стабильного улучшения можно добавить немного разведенного молока. Вместо каши разрешается пудинг, омлет с кусочком нежирного сыра.
Для первого перекуса подойдет легкое суфле из творога или мяса, запеченное яблоко с медом. Запить можно компотом из сухофруктов или настоем шиповника.
На обед — легкий суп на овощном бульоне, в который можно добавить немного сметаны. На второе можно приготовить белковое блюдо с кашей или овощами.
Для полдника подойдут примерно те же продукты, что и на первый перекус. Можно выпить кисель, съесть галетное печенье.
Ужин должен быть легким, но богатым углеводами и белками. Подойдут запеканки, мясные рулеты в омлете, суфле, отварная рыба/мясо. Можно добавить гарнир.
Перед сном лучше употребить нежирные кисломолочные продукты, например, кефир.